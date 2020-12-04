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На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Здоровье

На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов

Процесс закупки вакцины от коронавируса будет осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

В государственном бюджете на вакцинацию населения от коронавирусной болезни нужно заложить 15,1 млрд гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно расчетам и предварительным договоренностям, мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию населения от COVID-19, составляет 15,1 млрд гривень. Эти расчеты прозрачны и понятны. Мы имеем предварительную стоимость вакцины, количество людей, которое мы должны вакцинировать за счет средств государственного бюджета", - сказал Степанов.

Он отметил, что вакцинировать от COVID-19 за государственные средства нужно в первую очередь людей, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку, а именно: медицинские работники, работники образования и работники Нацполициии, а также люди старше 60 и с сопутствующими заболеваниями .

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
"Где деньги,Зин??" !!!)))
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04.12.2020 12:48
+2
Степанова потрібно змінити негайно, і призначити якогось тимчасово виконуючого обов'язки міністра, бо цю маячню Степанова слухати немає нервів. Чому весь світ має глузувати з України, через міністра-ідіота?
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04.12.2020 12:50
+2
У зеленої плісняви інших немає!! Серед ідіотів ,адекватна людина виглядає потворою !!!))
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04.12.2020 12:53
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"Где деньги,Зин??" !!!)))
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04.12.2020 12:48 Ответить
Степанова потрібно змінити негайно, і призначити якогось тимчасово виконуючого обов'язки міністра, бо цю маячню Степанова слухати немає нервів. Чому весь світ має глузувати з України, через міністра-ідіота?
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04.12.2020 12:50 Ответить
У зеленої плісняви інших немає!! Серед ідіотів ,адекватна людина виглядає потворою !!!))
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04.12.2020 12:53 Ответить
так, згоден, капець нам буде якщо зелену наволоч не скинемо...
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04.12.2020 13:28 Ответить
Дебіли, вам же Європа виділила на Ковід більший бюджет ніж кому-небудь.
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04.12.2020 12:56 Ответить
срок дествия вакцины - до 3х месяцев , срок иммунитета человека также до 3х месяцев, кто будет выявлять болезни, при которых вакцинация не может быть проведена, сколько будет побочек и да, заложить надо в 4 раза больше, ибо вакцинировать прийдется 4 раза в год минимум
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04.12.2020 12:58 Ответить
ШТА?

На вакцинацію проти COVID-19 у бюджеті необхідно закласти 15,1 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 900
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04.12.2020 13:00 Ответить
Спершу фонд Ковід роздерибанили через мін.інфраструктури, тепер будуть трусити народ, типу на благе діло, затягнути ремені і т.д.
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04.12.2020 12:59 Ответить
"На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов" - ещё не известно сколько вакцина будет стоить, а он уже миллиарды закладывает. Может над нами, как самыми бедными и обворованными в Европе, сжалятся и вакцину бесплатно дадут.
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04.12.2020 13:23 Ответить
а где взять еще 20 ? или, своим хватит?
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04.12.2020 13:26 Ответить
Не 8 мільйонів привілейованих, а 100% населення України мусять мати доступ до безкоштовної вакцинації проти SARS-CoV-2. Інші формати вакцинації не зупинять пандемічної хвилі. Пропозиції Степанова - це фактично викинуті на смітник наші гроші і порятунок виключно иліти.
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04.12.2020 13:27 Ответить
Скрізь мова в них йде лише про 8 млн. доз, а на вакцинацію 1 людини потрібно 2 дози. За щеплення від корони решти 30-35 мільйонів населення взагалі тиша від Степанова з урядом.
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04.12.2020 13:34 Ответить
только качественные фонарные столбы , хорошие джутовые веревки и мыло в ассортименты могут как то поправить ситуацию и в укрмозе тоже.
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04.12.2020 16:49 Ответить
 
 