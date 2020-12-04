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Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп

Средства на поддержку бизнеса в связи с введением карантина планируют выплачивать из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Голоса" Галина Васильченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Предполагается выплата этих средств из ковидного фонда. По нашей информации, из ковидного фонда не использованы по состоянию на сейчас 25 млрд грн", - сказала Васильченко.

Нардеп отметила, что опасается, сможет ли за три недели до Нового года правительство осуществить эти выплаты предпринимателям.

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Автор: Богдан Гуньковський
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на дороги, на потдержку, на оман Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко - Цензор.НЕТ 6449
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04.12.2020 13:05 Ответить
реальная поддержка бизнесу - ночной клуб нарушил все что можно, куча людей заразились разнесли по офисам других бизнесов заразу, ночной клуб закрывают и выплачивают компенсацию на пол года вперед?
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04.12.2020 13:08 Ответить
Умно по зеленский.. Дебилы..
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04.12.2020 13:50 Ответить
 
 