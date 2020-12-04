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госзакупки (959) коррупция (8372) Минобороны (8273) оборона (1539) оружие (9394) Укрспецэкспорт (88) Чехия (1469) Забродский (65)

Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны планировало купить САУ

В рамках данного уголовного производства уже прошли обыски в Укрспецэкспорте.

Об этом сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь сама продолжает предлагать темы для обсуждения. И снова одним из важных является вопрос закупки САУ Дана-М2. Сразу отмечу для специалистов по измерению длины ствола в калибрах и экспертов по уровню подготовки курсантов-артилеристов советского разлива - речь сейчас не о технических преимуществах чешской САУ и не об артиллерии, как роде войск вообще. Сегодняшняя тема - признаки банальной коррупции при попытке заполучить такой вкусный чешский контракт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии, - "слуга народа" Копытин

На прошлой неделе мы много говорили о фактическом срыве программы развития отечественной артиллерии. Всем хорошо известно о том, как по непонятным причинам все средства, выделенные на закупку артсистем, планировалось направить на сомнительный контракт по закупке Дана-М2 по цене 1,29 миллиона евро за единицу.

Именно в цене и кроется самая интересная изюминка этой проблемной сделки. Еще два года назад, в 2018-м, чешская вооруженная компания Excaliburarmy предлагала эти САУ за 812 000 евро! Судя по всему торговля шла не очень. Несколько стран закупили определенное количество единиц. И, о чудо! Появляется перспектива украинского контракта на 26 единиц. И цена САУ, которая наиболее успешно за последние годы продается именно на постсоветском пространстве (играет роль калибр!), взлетает в полтора раза!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО

Ниже приведен документ - коммерческое предложение чешской компании от 2018 года. Пусть никого не смущает наименование Дана М1-М, речь идет именно о Дана М2, тот же самый образец. Но экспортировалась в другие страны все эти годы именно Дана М1-М и только она теоретически может быть закуплена в соответствии с 345 Постановлением Кабмина Украины.

Что это может означать? А не родилась ли Дана М2 именно под перспективу контракта с Украиной, с целью как бы объяснить рост цены в 1,5 раза? И какие еще вопрос могут возникнуть во время детального рассмотрения этой сделки?...

Ответная реакция правоохранительных органов не заставила себя долго ждать. В конце ноября СБУ открыла уголовное производство по указанным фактам, по статье 111 УК Украины - государственная измена! Ну а недавние обыски в Укрспецэкспорте - яркое подтверждение активных следственных действий по этому производству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала

Уверен, что в стороне данного вопроса не останется и наш Комитет ВР Украины, который в очередной раз не согласовав изменение в ГОЗ относительно сомнительной сделки, и продемонстрировал принципиальную позицию относительно попыток нагреть руки на обеспечении обороноспособности государства", - заявил Забродский.

Ранее "слуга народа" Копытин заявил, что Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии. Он пояснил такое решение следующим образом: "Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен".

Напомним, подробно о ситуации с закупкой гаубиц "Дана" писал в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".

Минобороны планировало купить САУ Дана по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье госизмена, - нардеп ЕС Забродский 01
Минобороны планировало купить САУ Дана по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье госизмена, - нардеп ЕС Забродский 02
Минобороны планировало купить САУ Дана по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье госизмена, - нардеп ЕС Забродский 03
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Топ комментарии
+52
Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6952
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04.12.2020 13:18
+47
37% відкату - це почерк зелених які працюють під 40%.
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04.12.2020 13:13
+41
ЗЕленые барыги на крови Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 471
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04.12.2020 13:17
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Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 1054
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04.12.2020 13:57 Ответить
Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 4836
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04.12.2020 14:07 Ответить
Какие ножки у Шмаркли!!!
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04.12.2020 14:20 Ответить
Мєнтовський тиловий батальйон-земляцтво.В ньому й Тумгоєв хотів індульгенцію отримати.(а що то за печать в посвідченні така цікава ?)
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04.12.2020 20:31 Ответить
Шо там петушиный куточек еще расскажет нам за Свинарчука?
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04.12.2020 14:07 Ответить
кацапы блокируют закупки вооружения через обвинения в коррупции Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7419
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04.12.2020 14:14 Ответить
Где то в Москве фсбешник получает медаль за уничтожение-срыв поставок 26 самоходных гаубиц, 2 арт дивизиона одним залпом
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04.12.2020 14:50 Ответить
Где то в Москве фсбешник получает медаль за уничтожение отечественной програмы по созданию гаубицы.
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04.12.2020 15:01 Ответить
Именно программы по созданию , а тут не проект, а уже готовая система. Да и кто мешает разрабатывать дальше "Богдану", что покупка "Даны" сьест весь оборонный бюджет страны?
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04.12.2020 15:10 Ответить
26 гаубиць це навіть на пітора дивізіона не потягне
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04.12.2020 15:31 Ответить
Штатный состав дивизиона редко дотягивает до 100 %
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04.12.2020 16:33 Ответить
Обыски в Укрспецэкспорте, но заказчик ведь Минобороны. И никаких вопросов ни к Тарану, ни к Хомчаку? Про верховного главнокомандующего упоминать даже не будем. Что это чмо вообще понимает в обороне государства кроме того как записывать видосики.
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04.12.2020 14:19 Ответить
Такої корупції, як при ЗЕленому ублюдку, ще не було ніколи

Сьогодні в Україні розгортається повномасштабний корупційний скандал, який матиме наслідки не лише у внутрішньо українській площині, а й в геополітичному вимірі для цілого регіону.
НАБУ, розслідуючи корупційну справу Микитася та колишнього керівника Нацгвардії Алпєрова, «вийшла» на заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова.
Олег Татаров - це чільний функціонер режиму Януковича та соратник Портнова, якого інкорпорувала команда Зеленського. Його функціонал, враховуючи політичне минуле і сьогоднішні зв'язки з реваншистами з команди Януковича, був очевидний із самого початку. Це структурування силової вертикалі під політичні переслідування будь-якої опозиції до чинної влади. І друге - руйнування фундаменту підтримки України західними союзниками.
Останнє є особливо небезпечним для України враховуючи російську агресію. В чому полягає загроза руйнування міжнародної підтримки? Відповідь очевидна - атака та знищення антикорупційної реформи.
Почалось все з рішень КСУ по НАБУ та електронного декларування і продовжилось особистими атаками Татарова на керівництво НАБУ декілька днів тому. Зруйнувавши цю реформу, Україна втратить підтримку Заходу, а враховуючи економічне становище України єдиною країною, де можна буде отримати допомогу буде Росія. На умовах Путіна звичайно.
Але як виявилось, в справу втягнуте все керівництво країни. Спочатку головний редактор «Цензору» Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела повідомляє, що Зеленський та Генпрокурор Венедиктова роблять все, щоб вберегти Татарова від затримання по корупційній справі Микитася. А вже під кінець дня з офіційною заявою виступило НАБУ.
Суть звинувачення проста - Офіс Генпрокурора зірвав операцію по затримання Татарова співробітниками НАБУ. Венедиктова без законних на це підстав змінила всю групу прокурорів САП, які вели справу. До цього Татарова особисто обороняв Президент Зеленський перед звинуваченнями з боку журналістів, експертів, опозиції. Більше того Зеленський продовжував заступатись за Татарова знаючи, що НАБУ підозрює його в корупційних злочинах і не звільнив Татарова з посади після його заяв про голову НАБУ Ситника.

Не можна допустити руйнування антикорупційної реформи та втрати підтримки з боку ЄС та США. Не можна толерувати корупцію на найвищих щаблях влади. Особливо, коли влада подає себе як «чесних» хлопців, які не крадуть. Як виявилось - не лише крадуть, а й за старою звичкою часів Януковича, ще й своїх «покривають» з особливим цинізмом ігноруючи як громадську думку, так і діюче законодавство.
Потрібно зробити все, щоб зберегти незалежність НАБУ та інших антикорупційних установ. Не залежно від того, як ми оцінюємо їхню роботу, вони повинні залишатись незалежними.
У відставку мають негайно піти Венедиктова, Татаров та Єрмак. Зеленському не вдасться втекти і не уникнути політичної та кримінальної відповідальності за руйнування основ державності.
Об'єднуємось і працюємо. Часу мало, роботи багато. Вистачить на всіх.

Рух опору капітуляції
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04.12.2020 14:22 Ответить
Щоб ви тут не казали, а Зеля харошій, це Порох борига та мародер, треба правильний тялявізор сматрєть.
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04.12.2020 14:25 Ответить
"Ета тяжолає наслєдіє рєжіма баригі Парашєнка!!!" - аргумент зебуїна типового)
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04.12.2020 14:32 Ответить
зеЛеные мрази и подонки!
зеЛю в тюрягу!
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04.12.2020 14:39 Ответить
Свинарчуки просто курять в сторонці в порівнянні із зеленим гівном. Як вони там казали - тут до конца жизни можно прибарахлиться?
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04.12.2020 14:44 Ответить
Імена в студію!!! Вимагаю оголосити імена підозрюваних!!!
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04.12.2020 15:03 Ответить
Реальный зашквар... Ф.И.О - должны быть на слуху. Ан нет... Это что, государственная тайна?
Достаточно написать - в службе вооружения, возглавляемого Ф.И.О., произошло вопиющее антигосударственное и коррупционное действо... Виноватых тогда отыщут в течение часа!
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04.12.2020 15:18 Ответить
А хто конкретно планував цю оборудку ?
І скільки таких вже проведено...через прокладки та накрутки.
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04.12.2020 15:57 Ответить
пацани та дівчата. люди яника, пороха та зелені продовжують грабувати країну. ніхрена їм не буде. хіба якийсь козел-відбувайло сяде до в,язниці. забудьте.
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04.12.2020 16:16 Ответить
Гнидо-мародери.....
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04.12.2020 16:50 Ответить
Отмывают налоги на всем:на дорогах,ОВГЗ, Зе э/э, на Армии, короче на крови, а чем стрелять будут в случай чего? Из пушки по воробьям, ничего Аваков и Зеленский позичат кредит на шею народу Украины и закупя во Франции или Турции снарядов по 25 тыс. $, за штуку.
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04.12.2020 16:52 Ответить
В рамках данного уголовного производства уже прошли обыски в Укрспецэкспорте.Источник: https://censor.net/ru/n3235023

А Міноборони в суді на своє виправдання скаже: "Так всі ворують у Зе владі, а нам що не можна ?" Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 785
Источник: https://censor.net/ru/n3235023
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04.12.2020 17:12 Ответить
И это всё зеленский, который не ворует!! Ага!!...Как бы не так!!
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04.12.2020 17:46 Ответить
Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

А Забродский знает, что разная комплектация техники предполагает и разную ее стоимость?
Одно дело Даны 30-летней давности, совсем иное - новые со всеми необходимыми модернизациями.
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04.12.2020 20:48 Ответить
Та откуда Забродский, какой-то там генерал, может такое знать?!
Для этого надо быть как минимум Дилетантом!!!
По
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04.12.2020 22:47 Ответить
Полным.
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04.12.2020 22:55 Ответить
полный дегенерат здесь только ты, номерной бот
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05.12.2020 07:54 Ответить
Забродский - не генерал, а дегенерал
т.к. сейчас настолько увлекся политикой, что порет очевидную херню
и тем самым и себе кретином выставляет, и армию (в которой были такие дегенералы) плохо показывает... а уж какими придурками он выставляет тех кто верит в его бредни...
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05.12.2020 07:53 Ответить
Хто ты такое, хамло вонючее, чтоб оскорблять боевого генерала?
Ты, срань подзаборная, пуговицы таких людей не стоишь.
Заткни свой поганый рот и варнякай, когда тебя спросят, быдло кацапердевое!
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05.12.2020 19:55 Ответить
Брысь на бутылку, кацап. Там тебе самое место, унтерменш.
И готовь твой ротешник для каДырки, он таких сладких, как ты, любит
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05.12.2020 20:12 Ответить
Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7654 сау повозка для пушки - поведай мне чем круче старый ствол времён 1960х или франко германская разработка которая по дальности в 32 км переплёвывает все совковые наработки кроме мсты конца СССР - догнали мля Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 1344 с 1918 го догоняли бугага Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6448
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05.12.2020 12:47 Ответить
ты дурак
разговор вообще не про это
когда задашь правильный вопрос - тогда и будет рвзговор, не раньше
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05.12.2020 16:38 Ответить
Як швидко вилізла правда. Що там на стадіоні Зеля казав - ні мародерству на крові?
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04.12.2020 20:50 Ответить
мы много говорили о фактическом срыве программы развития отечественной артиллерии. Всем хорошо известно о том, как по непонятным причинам все средства, выделенные на закупку артсистем, планировалось направить на сомнительный контракт по закупке Дана-М2

Каких артсистем? Отечественных тупо нет. Есть только Дана.
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04.12.2020 20:50 Ответить
задача любого менеджера продать подороже, а любого покупателя купить подешевле. Естественно, если у менеджера и покупателя руководители не коррупционеры или долбоебы
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04.12.2020 21:13 Ответить
Зелене лайно все збільшуєця, на превеликий жаль.
І якшо не реагувати, - воно поглине країну.
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04.12.2020 22:53 Ответить
Сколько крадет Зеленский со своими слугами, если средняя прибыль после налогообложения высокотехнологических компаний в среднем 25%,котрые остаются у инвесторы -владельца,а отальная выручка с продажи пошла бы на зарплаты и налоги в Украине, а не в Чехии, учитывая то , что двигатели Украина пока слелать не может, а он стоит примерно 50 тыс.евро, то получится 1, 29 миллн.евро-(0, 812 миллн × 1×0, 25 -50)=1,29 миллн евро - 0.253 миллн. евро= 1,037 миллн.евро.с каждой САУ или откат составляет 80%, (1, 29/1,037).
Это как надо ненавидить народ и армию?, что бы откат составлял 80%, что бы народ не заработал на заказах от своих налогов, все крадут под себя, просто бездари,воры вредители и сепары в одном лице.
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05.12.2020 02:10 Ответить
.... свинарчуки
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05.12.2020 02:50 Ответить
бубоноси вже закуповлюють тепловози у франції, американські не підходять, по хер, що потужність менша, менше перевозять вантажів,( ширина колії у Франції європейська). Он росія закуповлює мотори для літаків з Франції -падають новітні паслітаки. По повідомленням російської опозиційної преси ця чеська компанія знаходиться у сфері російського впливу, бо виробляла продукцію по російських шаблонах. А Кремлівський курсант і ко. тихцем хотіли підзаробити і поповнити свій пенсійний йфонд, мало що може статись. Палатки за ГОСТОм 1956 року вже закупив, ще не перевіряли, однак 74 млн вбухали арахамії і сподвижникам. Так і далі буде. зараз будуть закуповувати кирзачі, говяжо-баранячий жир для харчування, консерви з хрящів ВРХ, Х/Б з місць позбавлення волі (ватники) шапки-ушанки тощо. Армія тримайся.
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05.12.2020 04:06 Ответить
бубоноси вже закуповлюють тепловози у франції, американські не підходять, по хер, що потужність менша, менше перевозять вантажів,( ширина колії у Франції європейська). Он росія закуповлює мотори для літаків з Франції -падають новітні паслітаки. По повідомленням російської опозиційної преси ця чеська компанія знаходиться у сфері російського впливу, бо виробляла продукцію по російських шаблонах. А Кремлівський курсант і ко. тихцем хотіли підзаробити і поповнити свій пенсійний йфонд, мало що може статись. Палатки за ГОСТОм 1956 року вже закупив, ще не перевіряли, однак 74 млн вбухали арахамії і сподвижникам. Так і далі буде. зараз будуть закуповувати кирзачі, говяжо-баранячий жир для харчування, консерви з хрящів ВРХ, Х/Б з місць позбавлення волі (ватники) шапки-ушанки тощо. Армія тримайся.
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05.12.2020 04:07 Ответить
На мою думку,поки Україна воює треба відмінити мараторій на смертну кару на деякі види злочинів.Тоб-то за саботаж,диверсії,економічні злочини повязані із обороною України та за ізміну Батьківщини.Політикам ЗАБОРОНИТИ під любим видом вїзд на окуповані території та в кацапію,вести будь які перемовани від імені України крім МЗС.
Ось тільки після виконання цих положень можна починати переговори про деокупацію сходу України та Криму.
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05.12.2020 10:49 Ответить
Этот Забродский ДИБИЛЬНОЕ СУЩЕСТВО....А его 95 бригада сделавшая "легегдарный маршбросок" только потому что он не знал что делать как командир - и так все боялись что решили что лучше держаться всем вместе...Тоесть не он принял решение, а за него принял решение личный состав.Так все тогда поступали 1 я танковая - танки ехали токо вместе( за редким исключением) и вот ЭТО поднятое на высокую должность и место в обществе срывает поставку в Армию так нужные САУ.Да хоть по 2 миллиона за штуку - у нас война....и это НЕ ДОРОГО....не дорого...Он своей тупостью - работает на врага....В войсках БОЛЬШОЙ некомплект техники из-за таких Уродов как он...На кого ОН работает???? Вот вопрос.
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05.12.2020 11:23 Ответить
да да ЗЕбил когда предлагали по 800 тыщь то было дорого, а сейчас то же самое но за 1,1 ляма это уже стало дёшево...Ууу... смотри как ЗЕбилы переобулись на лету
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05.12.2020 16:48 Ответить
Право производителя устанавливать любую цену, если нет посредников, значит мы просто ******** выгодную цену
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05.12.2020 17:50 Ответить
ЗЕсвинарчуки, а где вся эта шобла которая визжала про свинарчуков и распилы?? ЧТо затихли чучела? Или клоуну можно??
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05.12.2020 16:43 Ответить
Не отвлекайте гундявого, он страну спасает
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05.12.2020 20:31 Ответить
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