Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках данного уголовного производства уже прошли обыски в Укрспецэкспорте.
Об этом сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.
"Жизнь сама продолжает предлагать темы для обсуждения. И снова одним из важных является вопрос закупки САУ Дана-М2. Сразу отмечу для специалистов по измерению длины ствола в калибрах и экспертов по уровню подготовки курсантов-артилеристов советского разлива - речь сейчас не о технических преимуществах чешской САУ и не об артиллерии, как роде войск вообще. Сегодняшняя тема - признаки банальной коррупции при попытке заполучить такой вкусный чешский контракт.
На прошлой неделе мы много говорили о фактическом срыве программы развития отечественной артиллерии. Всем хорошо известно о том, как по непонятным причинам все средства, выделенные на закупку артсистем, планировалось направить на сомнительный контракт по закупке Дана-М2 по цене 1,29 миллиона евро за единицу.
Именно в цене и кроется самая интересная изюминка этой проблемной сделки. Еще два года назад, в 2018-м, чешская вооруженная компания Excaliburarmy предлагала эти САУ за 812 000 евро! Судя по всему торговля шла не очень. Несколько стран закупили определенное количество единиц. И, о чудо! Появляется перспектива украинского контракта на 26 единиц. И цена САУ, которая наиболее успешно за последние годы продается именно на постсоветском пространстве (играет роль калибр!), взлетает в полтора раза!
Ниже приведен документ - коммерческое предложение чешской компании от 2018 года. Пусть никого не смущает наименование Дана М1-М, речь идет именно о Дана М2, тот же самый образец. Но экспортировалась в другие страны все эти годы именно Дана М1-М и только она теоретически может быть закуплена в соответствии с 345 Постановлением Кабмина Украины.
Что это может означать? А не родилась ли Дана М2 именно под перспективу контракта с Украиной, с целью как бы объяснить рост цены в 1,5 раза? И какие еще вопрос могут возникнуть во время детального рассмотрения этой сделки?...
Ответная реакция правоохранительных органов не заставила себя долго ждать. В конце ноября СБУ открыла уголовное производство по указанным фактам, по статье 111 УК Украины - государственная измена! Ну а недавние обыски в Укрспецэкспорте - яркое подтверждение активных следственных действий по этому производству.
Уверен, что в стороне данного вопроса не останется и наш Комитет ВР Украины, который в очередной раз не согласовав изменение в ГОЗ относительно сомнительной сделки, и продемонстрировал принципиальную позицию относительно попыток нагреть руки на обеспечении обороноспособности государства", - заявил Забродский.
Ранее "слуга народа" Копытин заявил, что Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии. Он пояснил такое решение следующим образом: "Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен".
Напомним, подробно о ситуации с закупкой гаубиц "Дана" писал в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні в Україні розгортається повномасштабний корупційний скандал, який матиме наслідки не лише у внутрішньо українській площині, а й в геополітичному вимірі для цілого регіону.
НАБУ, розслідуючи корупційну справу Микитася та колишнього керівника Нацгвардії Алпєрова, «вийшла» на заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова.
Олег Татаров - це чільний функціонер режиму Януковича та соратник Портнова, якого інкорпорувала команда Зеленського. Його функціонал, враховуючи політичне минуле і сьогоднішні зв'язки з реваншистами з команди Януковича, був очевидний із самого початку. Це структурування силової вертикалі під політичні переслідування будь-якої опозиції до чинної влади. І друге - руйнування фундаменту підтримки України західними союзниками.
Останнє є особливо небезпечним для України враховуючи російську агресію. В чому полягає загроза руйнування міжнародної підтримки? Відповідь очевидна - атака та знищення антикорупційної реформи.
Почалось все з рішень КСУ по НАБУ та електронного декларування і продовжилось особистими атаками Татарова на керівництво НАБУ декілька днів тому. Зруйнувавши цю реформу, Україна втратить підтримку Заходу, а враховуючи економічне становище України єдиною країною, де можна буде отримати допомогу буде Росія. На умовах Путіна звичайно.
Але як виявилось, в справу втягнуте все керівництво країни. Спочатку головний редактор «Цензору» Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела повідомляє, що Зеленський та Генпрокурор Венедиктова роблять все, щоб вберегти Татарова від затримання по корупційній справі Микитася. А вже під кінець дня з офіційною заявою виступило НАБУ.
Суть звинувачення проста - Офіс Генпрокурора зірвав операцію по затримання Татарова співробітниками НАБУ. Венедиктова без законних на це підстав змінила всю групу прокурорів САП, які вели справу. До цього Татарова особисто обороняв Президент Зеленський перед звинуваченнями з боку журналістів, експертів, опозиції. Більше того Зеленський продовжував заступатись за Татарова знаючи, що НАБУ підозрює його в корупційних злочинах і не звільнив Татарова з посади після його заяв про голову НАБУ Ситника.
Не можна допустити руйнування антикорупційної реформи та втрати підтримки з боку ЄС та США. Не можна толерувати корупцію на найвищих щаблях влади. Особливо, коли влада подає себе як «чесних» хлопців, які не крадуть. Як виявилось - не лише крадуть, а й за старою звичкою часів Януковича, ще й своїх «покривають» з особливим цинізмом ігноруючи як громадську думку, так і діюче законодавство.
Потрібно зробити все, щоб зберегти незалежність НАБУ та інших антикорупційних установ. Не залежно від того, як ми оцінюємо їхню роботу, вони повинні залишатись незалежними.
У відставку мають негайно піти Венедиктова, Татаров та Єрмак. Зеленському не вдасться втекти і не уникнути політичної та кримінальної відповідальності за руйнування основ державності.
Об'єднуємось і працюємо. Часу мало, роботи багато. Вистачить на всіх.
Рух опору капітуляції
зеЛю в тюрягу!
Достаточно написать - в службе вооружения, возглавляемого Ф.И.О., произошло вопиющее антигосударственное и коррупционное действо... Виноватых тогда отыщут в течение часа!
І скільки таких вже проведено...через прокладки та накрутки.
А Міноборони в суді на своє виправдання скаже: "Так всі ворують у Зе владі, а нам що не можна ?"
Источник: https://censor.net/ru/n3235023
Гулять,-так гулять !
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
ЗСУ поставлені автоцистерни від дилера МАЗ на 2,5 млн дорожче, ніж пропозиції від "КрАЗ" та "Богдан" (фото)
А Забродский знает, что разная комплектация техники предполагает и разную ее стоимость?
Одно дело Даны 30-летней давности, совсем иное - новые со всеми необходимыми модернизациями.
Для этого надо быть как минимум Дилетантом!!!
По
т.к. сейчас настолько увлекся политикой, что порет очевидную херню
и тем самым и себе кретином выставляет, и армию (в которой были такие дегенералы) плохо показывает... а уж какими придурками он выставляет тех кто верит в его бредни...
Ты, срань подзаборная, пуговицы таких людей не стоишь.
Заткни свой поганый рот и варнякай, когда тебя спросят, быдло кацапердевое!
И готовь твой ротешник для каДырки, он таких сладких, как ты, любит
разговор вообще не про это
когда задашь правильный вопрос - тогда и будет рвзговор, не раньше
Каких артсистем? Отечественных тупо нет. Есть только Дана.
І якшо не реагувати, - воно поглине країну.
Это как надо ненавидить народ и армию?, что бы откат составлял 80%, что бы народ не заработал на заказах от своих налогов, все крадут под себя, просто бездари,воры вредители и сепары в одном лице.
Ось тільки після виконання цих положень можна починати переговори про деокупацію сходу України та Криму.