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Новости Политика Украины
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Госпогранслужба (5426) граница (4759) россия (91354) стрельба (3159) ФСБ (1866)

Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных

Подразделения ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией, однако дополнительно проверяют участок местности, где по утверждению российской стороны, якобы произошла стрельба.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя заявление ФСБ РФ о якобы перестрелке на границе с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей, которая  якобы произошла 4 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С появлением в СМИ сообщений со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ о событии, которое якобы имело место на границе с Украиной, мы немедленно начали проверку. В то же время около 11:00 поступило официальное сообщение от сопредельной стороны о том, что якобы событие имело место на границе с Украиной, и они отмечают, что это произошло около полуночи по московскому времени", - сказал представитель ГПАУ.

Демченко отметил, что пограничные наряды Госпогранслужбы не фиксировали никаких выстрелов у границы с Россией.

Кроме того, по его словам, российская сторона до этого не информировала украинскую сторону о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы.

"В настоящее время дополнительно проверяются все участки местности, в том числе то направление, о котором говорит российская сторона", - отметил Демченко.

Также, добавил он, об этом сотрудники ГПСУ сообщили во взаимодействующие органы.

"Скорее всего, сегодня состоится погранично-представительская встреча для того, чтобы россияне могли сообщить все обстоятельства, которые они указали в письме", - подытожил пресс-секретарь ГПАУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись

Автор: Ірина Дашківська
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Верховний суд Нідерландів відмовив РФ у відтермінуванні виплати $50 млрд у справі "ЮКОСа"

Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання судових рішень Гаазького арбітражу за позовами ексакціонерів нафтової компанії "ЮКОС".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.
"У справі між Російською Федерацією і трьома колишніми акціонерами нафтової компанії "ЮКОС" Верховний суд сьогодні відхилив клопотання Російської Федерації про призупинення виконання арбітражних рішень, винесених в 2014 році. Ці рішення зобов'язали Російську Федерацію виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації за нездатність захистити інтереси акціонерів" - йдеться у повідомленні суду.
Суд оцінив, як будуть порушені інтереси обох сторін у разі призупинення виконання рішень, і не знайшов підстав для задоволення клопотань РФ.
"Колишні акціонери "ЮКОСа" можуть продовжувати домагатися виконання арбітражних рішень в очікуванні остаточного рішення у справі", - повідомив Верховний суд.
Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков не став коментувати рішення Верховного Суду. "Я зараз не готовий проконсультувати, тому що не володію детальною інформацією. Я утримуюся від коментарів", - сказав Пєсков.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/4/7275879/
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04.12.2020 13:36
+2
так ******** применили сверхсекретное лазернолучевое гиперсветовое оружие. алень шойга сказал, шо оно бьёт без шума и пыли.
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04.12.2020 13:35
+2
кацапський загрянотряд зустрівся с вдупучлєнцамі даунбаса - це ясно як білий день!
в кацапських офіційних макументах, щоб не демаскувати террористичні анклави, створенні московією, ситуація з проривом кордону змістилася в регіони, контрольовані Україною
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04.12.2020 13:41
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Правила форума Совет форумчан
Кацап?
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04.12.2020 15:13 Ответить
так ******** применили сверхсекретное лазернолучевое гиперсветовое оружие. алень шойга сказал, шо оно бьёт без шума и пыли.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:35 Ответить
Верховний суд Нідерландів відмовив РФ у відтермінуванні виплати $50 млрд у справі "ЮКОСа"

Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання судових рішень Гаазького арбітражу за позовами ексакціонерів нафтової компанії "ЮКОС".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.
"У справі між Російською Федерацією і трьома колишніми акціонерами нафтової компанії "ЮКОС" Верховний суд сьогодні відхилив клопотання Російської Федерації про призупинення виконання арбітражних рішень, винесених в 2014 році. Ці рішення зобов'язали Російську Федерацію виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації за нездатність захистити інтереси акціонерів" - йдеться у повідомленні суду.
Суд оцінив, як будуть порушені інтереси обох сторін у разі призупинення виконання рішень, і не знайшов підстав для задоволення клопотань РФ.
"Колишні акціонери "ЮКОСа" можуть продовжувати домагатися виконання арбітражних рішень в очікуванні остаточного рішення у справі", - повідомив Верховний суд.
Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков не став коментувати рішення Верховного Суду. "Я зараз не готовий проконсультувати, тому що не володію детальною інформацією. Я утримуюся від коментарів", - сказав Пєсков.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/4/7275879/
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04.12.2020 13:36 Ответить
та пристрилили какого-то упоротого, который не понял что на россии делать нечего от слова совсем!
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04.12.2020 13:37 Ответить
Рашисти напились, відрили пальбу, когось пришили з своїх. Все зрозуміло.
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04.12.2020 13:39 Ответить
Я представляю себе как бы выглядела "погранично-представительскую встреча" советских и фашистких пограничников в году так 1943
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04.12.2020 13:39 Ответить
кацапський загрянотряд зустрівся с вдупучлєнцамі даунбаса - це ясно як білий день!
в кацапських офіційних макументах, щоб не демаскувати террористичні анклави, створенні московією, ситуація з проривом кордону змістилася в регіони, контрольовані Україною
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04.12.2020 13:41 Ответить
у вас опечатка, не загран, а заградотряд Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих - Цензор.НЕТ 9416
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04.12.2020 14:06 Ответить
То апалченцы домой с боями прорываются.
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04.12.2020 14:09 Ответить
Кацапи ще ТІ пістуни..
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04.12.2020 14:42 Ответить
Кацапня якогось сєпара завалила і передасть як громадянина України шоб була причина ноту заявіть Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих - Цензор.НЕТ 9009
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04.12.2020 15:15 Ответить
Як казав Янукович, то були "вистрєли ізвнутрі".
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04.12.2020 15:16 Ответить
 
 