Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных
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Подразделения ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией, однако дополнительно проверяют участок местности, где по утверждению российской стороны, якобы произошла стрельба.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя заявление ФСБ РФ о якобы перестрелке на границе с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей, которая якобы произошла 4 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С появлением в СМИ сообщений со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ о событии, которое якобы имело место на границе с Украиной, мы немедленно начали проверку. В то же время около 11:00 поступило официальное сообщение от сопредельной стороны о том, что якобы событие имело место на границе с Украиной, и они отмечают, что это произошло около полуночи по московскому времени", - сказал представитель ГПАУ.
Демченко отметил, что пограничные наряды Госпогранслужбы не фиксировали никаких выстрелов у границы с Россией.
Кроме того, по его словам, российская сторона до этого не информировала украинскую сторону о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы.
"В настоящее время дополнительно проверяются все участки местности, в том числе то направление, о котором говорит российская сторона", - отметил Демченко.
Также, добавил он, об этом сотрудники ГПСУ сообщили во взаимодействующие органы.
"Скорее всего, сегодня состоится погранично-представительская встреча для того, чтобы россияне могли сообщить все обстоятельства, которые они указали в письме", - подытожил пресс-секретарь ГПАУ.
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Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання судових рішень Гаазького арбітражу за позовами ексакціонерів нафтової компанії "ЮКОС".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.
"У справі між Російською Федерацією і трьома колишніми акціонерами нафтової компанії "ЮКОС" Верховний суд сьогодні відхилив клопотання Російської Федерації про призупинення виконання арбітражних рішень, винесених в 2014 році. Ці рішення зобов'язали Російську Федерацію виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації за нездатність захистити інтереси акціонерів" - йдеться у повідомленні суду.
Суд оцінив, як будуть порушені інтереси обох сторін у разі призупинення виконання рішень, і не знайшов підстав для задоволення клопотань РФ.
"Колишні акціонери "ЮКОСа" можуть продовжувати домагатися виконання арбітражних рішень в очікуванні остаточного рішення у справі", - повідомив Верховний суд.
Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков не став коментувати рішення Верховного Суду. "Я зараз не готовий проконсультувати, тому що не володію детальною інформацією. Я утримуюся від коментарів", - сказав Пєсков.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/4/7275879/
в кацапських офіційних макументах, щоб не демаскувати террористичні анклави, створенні московією, ситуація з проривом кордону змістилася в регіони, контрольовані Україною