Машину журналистки "Радио Свобода" поджег полицейский по заказу контрабандиста, - СБУ
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Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Материалы дела направлены в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило следствие органов безопасности, организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу жителя Львова, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу" и предоставил необходимую информацию об автомобиле журналистки. В ночь на 30 января 2020 мужчина совершил поджог транспортного средства.
В ходе расследования следователи СБУ установили, что заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.
Сейчас в суд направлен обвинительный акт в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове.
6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.
17 августа Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".
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У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
Там прокурора-воділи і судді на шухері немає?