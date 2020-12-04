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Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков

Спикер Верховной Рады считает, что восстановление ответственности за внесение недостоверной информации в электронном декларировании не решает конституционный кризис.

Об этом он сказал во время брифинга в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Из конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые надо нам решить. Первая - это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Втоая - это создание условий нормальной работы НАПК с учетом позиции, которые были отражены в решении Конституционного Суда. Третий вопрос - это создание баланса в различных вертикалях власти и прогнозируемость решений", - сказал Разумков.

Напомним, сегодня Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также читайте: Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Этот закон вообще ни чего не даёт, кроме попытки насцать в глаза Европе и собственному лохторату !
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04.12.2020 13:42
+10
Конституційна криза ,це наслідки імітаціі антікорупційної боротьби !!)))
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04.12.2020 13:39
+7
Закон про відповідальність за брехню ,це чергова циркова вистава корумпованих борцунів з корупцією !!))
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04.12.2020 13:42
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Конституційна криза ,це наслідки імітаціі антікорупційної боротьби !!)))
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04.12.2020 13:39 Ответить
Это просто последствия имитации управления государством во всех сферах.
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04.12.2020 13:51 Ответить
Саме так,наслідки імітаціі реформування суддів,прокурорів,ментів !!! Тому маємо ,те що маємо!!!)))
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04.12.2020 13:54 Ответить
Была бы имитация не было бы этой крысиной возни зебилов и опзжшников.
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04.12.2020 14:09 Ответить
Свиняче борсання навколо годівниціі ,це цілком природнє явище !!))
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04.12.2020 14:17 Ответить
Была бы имитация и никакого бы шума не было, договорились бы по хорошему между собой.
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04.12.2020 14:21 Ответить
Гельмінти в одному кублі, одне одному, не спільники ,а вороги !!!))))
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04.12.2020 14:38 Ответить
В тебе поэт умер такие красочные сравнения делаешь. Только неправильные.
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04.12.2020 14:40 Ответить
Що не вірне порівняння гельмінтів з олігархами?? )))
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04.12.2020 14:44 Ответить
Чи гельмінтів з політиканами українського істеблішменту ??)))
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04.12.2020 14:48 Ответить
коротше кажучи,законотворча "чупакабра" ще не готова..
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04.12.2020 13:39 Ответить
Мрази...в стране война,потеря территорий и только антикоррупционные законы давали какой-то свет в конце туннеля и отличали нас от той же России.
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04.12.2020 13:40 Ответить
Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков - Цензор.НЕТ 8067
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04.12.2020 13:41 Ответить
Этот закон вообще ни чего не даёт, кроме попытки насцать в глаза Европе и собственному лохторату !
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04.12.2020 13:42 Ответить
І старий також багато не допоміг.
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04.12.2020 13:54 Ответить
Почему не помог? Помог.
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04.12.2020 14:05 Ответить
Закон про відповідальність за брехню ,це чергова циркова вистава корумпованих борцунів з корупцією !!))
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04.12.2020 13:42 Ответить
Ты наверное таксист?
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04.12.2020 14:06 Ответить
З якого дива??))
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04.12.2020 14:13 Ответить
Знаешь все про украинскую политику.
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04.12.2020 14:15 Ответить
Цікавлюсь!! В перше на Майдан вийшов в 1988 р.,робітничі страйки !!!))
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04.12.2020 14:19 Ответить
Значить пожилой таксист.
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04.12.2020 14:22 Ответить
Богато де працював, але таксистом ніколи !!!)))
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04.12.2020 14:34 Ответить
Не надо стыдиться своей профессии.
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04.12.2020 14:41 Ответить
Я не соромлюсь!! Я налагоджувальник токарних автоматів та напівавтоматів, 6 розряд !!!))
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04.12.2020 14:46 Ответить
Дмитро, не ведись на долбодятлів. Ви ж бачите який в нього нік. beer? От воно beerа нахерячилось і воду мутить, а само ще на проїзд в метро не заробило своїми руками. Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков - Цензор.НЕТ 600
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04.12.2020 15:23 Ответить
нет слов..
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04.12.2020 13:48 Ответить
Та вы и не хотите выходить, вас все устраивает
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04.12.2020 14:08 Ответить
Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях в таком кастрированном бесполезном виде это и есть ложь. Циничная позорная брехня , продолжение нарушения общественного договора (Конституции), договорняк узкого круга воров.Какая ответственность власти, какой баланс, если заранее узаконено мародерство со всей социальной, общественной жизни каждого украинца. Дети не получат качественного образования взрослые - справедливо оплачиваемой работы, старики - заслуженной пенсии , страна - независимости и развития - из-за того что соц.фонды, бюджеты, недра, кошельки и дальше разрешено грабить законно. Нет, ложь не может продолжаться бесконечно , ей все равно наступит конец.
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04.12.2020 14:16 Ответить
Нет никаких коррупционеров завезенных с другой планеты.
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04.12.2020 14:24 Ответить
"Всё вокруг колхозное ,всё вокруг своё !" !!))
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04.12.2020 14:36 Ответить
брехло.
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04.12.2020 18:00 Ответить
 
 