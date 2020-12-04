Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19
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Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. Речь идет о законопроекте №4314.
За документ проголосовали 270 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.
Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.
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распад и неуважение
Сообщают, что кое-где в столице россии началась вакцинация
Біда в тому, що свого "кракоділа" москалі можуть пропхати через ланцюжок посередників під виглядом цілком пристойної вакцини, виготовленої, скажімо, в Туреччині. Принаймні, цілком можуть спробувати таке.
Крім того, відбуваються їхні торги із Зю!-дурниками. У підсумку - цілком можливий варіант заміни Степанова (доволі неоднозначного діяча, проте з чіткою... "антикрокадільною" позицією) на когось менш принципового. І в цьому їм можуть підіграти прекраснодушні ліберали з "Голосу" і "ЄС" - їхні інтереси тотожні у питанні відсторонення Степанова.
Тому не все так просто...
Я дійсно не володію інформацією про механізми реєстрації медпрепаратів, рівно як і про критерії, якими керуються чиновники, щоб реєструвати той чи інший препарат. Причина проста - я не фахівець у цих питаннях (нема фахового інтересу). А щоб цікавитися такими речами з пізнавальної точки зору, мені, знову ж таки, бракує знань - я не фахівець.
Проте я засвоїв одну сумну річ: за грубі гроші наші липкорукі діячі й дідька лисого оголосять... ну, Ви розумієте, ким. Все залежить від того, наскільки гроші виявляться грубими. Тому і дратуюся.