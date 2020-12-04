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Новости Политика Украины
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СБУ (18714) сепаратизм (11305)

Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре, Черкассах и Сумской области межрегиональную сеть агитаторов, которые распространяли через интернет призывы, представляющие угрозу государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно обнародованным данным, в настоящее время в Днепропетровской области сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства исследуются факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых "специальных территориальных общин народовластия".

Кроме этого, киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению государственной границы и призывали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

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Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ 01
Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ 02
Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ 03
Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Да сепаратистские каналы типа ньс ван, зик и пр. открыто вещают против Украины. где СБУ там?
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04.12.2020 14:25
+7
эй ! не забываем про 112 и Интер, там русиш мир там гнилью пахнет !
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04.12.2020 15:00
+6
Да зайди в паблик любой соцсети "типичный Днепр, Запорожье, Харьков, Мариуполь" и вот уже обнаружена готовая сеть агитаторов.
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04.12.2020 14:27
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Ось вона,операція тридцятиріччя.
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04.12.2020 14:18 Ответить
що неужели 95 квартал арестовали ?
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04.12.2020 14:24 Ответить
Да сепаратистские каналы типа ньс ван, зик и пр. открыто вещают против Украины. где СБУ там?
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04.12.2020 14:25 Ответить
эй ! не забываем про 112 и Интер, там русиш мир там гнилью пахнет !
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04.12.2020 15:00 Ответить
Да зайди в паблик любой соцсети "типичный Днепр, Запорожье, Харьков, Мариуполь" и вот уже обнаружена готовая сеть агитаторов.
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04.12.2020 14:27 Ответить
В Ужгрд на Бращайків теж классна кав'ярня(((
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04.12.2020 14:35 Ответить
З приходом до влади зебілів, дуже активізувалась прокацаплена гнидота та Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ - Цензор.НЕТ 8588 сепарня недобита
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04.12.2020 14:39 Ответить
Вот это и есть Работа СБУ . Что есть Угроза Украине все к Ногтю. А бизнес сам сьедает слабого и тем Развивается , а не при помощи СБУ и в долю.
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04.12.2020 14:46 Ответить
чисто моё мнение,- эту контору нужно разогнать, она давно сборище клоунов, а не спецслужба, уверен, эта, очередная " перемога" окажется фейком
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04.12.2020 15:57 Ответить
Неужто до петушария добираются....
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04.12.2020 18:37 Ответить
В Киеве работает так называемая фабрика новогодних игрушек ,да вот только игрушки у неё интересные,с символикой РФ да и хозяева наверняка тоже оттуда но не СБУ сообщило об этой фабрике а какой то неравнодушный украинец. СБУ молчит. В Харькове пророссийская организация под вывеской каких то ветеранов получает из РФ медальки от Путина и распространяет их по Украине вручая ещё сохранившимся участникам Войны 1939-1945гг СБУ опять молчит как в рот воды набрало,кстати молчит и "величайший лiдер....." Буба.
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05.12.2020 14:17 Ответить
 
 