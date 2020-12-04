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Минобороны (8273) обстрел (20424) наемники рф (2004)

Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, ранен украинский воин, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, ранен украинский воин, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе, снайпер РФ ранил украинского воина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12:00 оссийско-оккупационные войска использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Водяное.

Кроме того, около 11:00, противник вел огонь из снайперского оружия вблизи Луганского.

К сожалению, в результате вражеского снайперского огня, один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Читайте: Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ

Автор: Богдан Гуньковський
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Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, ранен украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 358
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04.12.2020 14:08 Ответить
Нужно отводить войска дальше, и прятаться лучше, только так паабедим!
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04.12.2020 14:09 Ответить
И не забываем благодарить за все это вот этого зегандона
Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, поранено українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6271
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04.12.2020 14:27 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, якак закликала в наш дім чужого солдата
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04.12.2020 14:31 Ответить
Ну бісить просто той факт, що навіть у цьому випадку, КОЛИ Є ЗАГРОЗА ЖИТТЮ І ЗДОРОВ'Ю, воїнам забороняють відповідать АДЕКВАТНО?!! Чи ***** шмарклі пригрозив більше не давати грошей на його дурнуваті серіальчики, чи він такий дрищ від народження? Чи ті, хто його підсаджував у президентське крісло , не сказали, що йому доведеться опікуватись обороною держави?!! Чи воно просто боїться і ненавидить армійців за те, що сам НАВІТЬ У КІНО, не зможе бути таким, як вони?!!
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04.12.2020 15:00 Ответить
та вогонь же був не прицільний, або терористи синічок на обід стріляли - куля то "шальна".
посадити б зе у окопчик . забрати озброєння і нехай спостерігає за неприцільним вогнем.
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04.12.2020 17:07 Ответить
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
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04.12.2020 23:04 Ответить
 
 