Нацкорпус идет пикетировать Офис Президента: будут требовать увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой

Сегодня в 15.00 под Офисом Президента Нацкорпус проводит акцию протеста "Коррупционеры из Офиса Президента - вне закона!".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Нацкорпус требует увольнения замглавы ОП Олега Татарова, главы ОП Андрея Ермака, Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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Ранее активист "Автомайдана" Гриценко призывал прийти на протест против коррупции под ОП 9 декабря.

Также об акции протеста в 18:30 9 декабря под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым объявил экс-нардеп Соболев.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".