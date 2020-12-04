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Новости Политика Украины
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Нацкорпус идет пикетировать Офис Президента: будут требовать увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацкорпус идет пикетировать Офис Президента: будут требовать увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой

Сегодня в 15.00 под Офисом Президента Нацкорпус проводит акцию протеста "Коррупционеры из Офиса Президента - вне закона!".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Нацкорпус требует увольнения замглавы ОП Олега Татарова, главы ОП Андрея Ермака, Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин

Ранее активист "Автомайдана" Гриценко призывал прийти на протест против коррупции под ОП 9 декабря

Также об акции протеста в 18:30 9 декабря под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым объявил экс-нардеп Соболев.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
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Топ комментарии
+57
Порошенко дійсно багатий, а найбільше його багатство це повага людей. А зєлєнське це сцикло жадне.
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04.12.2020 14:18
+29
Щось в лісі здохло...
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04.12.2020 14:10
+23
Смешной Нацкорпус. Будут требовать увольнения пешек, а Зеленский что? Зеленский первопричина всему. Он и его бандитская сатанинская партия плюс опзжопники.
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04.12.2020 14:12
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Надо-было с Егоркой согласовать и вместе...
Как говорица в поговорке - Больше народу,больше ковиду.
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04.12.2020 14:33 Ответить
Нац. корпус должен защищать не только свои интересы, а интересы всего народа Украины ... с оружием в руках, и не пикетировать, а требовать в ультиматийном порядке.
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04.12.2020 14:35 Ответить
Ты уверен, что Нацкорпус тебе что-то должен?
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04.12.2020 14:36 Ответить
Главное ермака повесить. Без этого подонка клован просто безмозглая кукла. И этой кукле полезнее чтобы главой ОП был представитель "правого сектора".
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04.12.2020 14:44 Ответить
свято место пусто не бывает.
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04.12.2020 15:11 Ответить
Не взорвали бы только ниче(ну, террористы то), а то чего-то больно уж напряжно обосралась совкодрочерка Венедиктова. А какой урод ЭТО назначил то, интересненько..... Нацкорпус іде пікетувати Офіс Президента: вимагатимуть звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової - Цензор.НЕТ 5085
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04.12.2020 14:45 Ответить
А Свинарчуки то как?
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04.12.2020 14:50 Ответить
Пикетируй не пикетируй, а "очко государево" так просто не уйдет
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04.12.2020 14:52 Ответить
Значить треба рвати це "очко".., на англійський флаг.
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04.12.2020 16:53 Ответить
А макаки Белого Вошдя по машине президента(прости, Господи) скакать будут?
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04.12.2020 15:00 Ответить
Неа, мы на костях твоего ПлешФюрера с удовольствием спляшем.
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04.12.2020 15:42 Ответить
Я не помню чтобьі я просил открьіть тебя твой половоорган
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04.12.2020 16:15 Ответить
Бабло фюреру занесли, відрацьовує...
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04.12.2020 15:08 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.12.2020 15:14 Ответить
Страшніші рогулізм та малоросійський хохлізм ніж руSSкій мір.
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04.12.2020 18:32 Ответить
А зеЛя гнать не нужно?!именно он их назначил!
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04.12.2020 15:38 Ответить
оооооуу, і півтора роки не пройшло, як очухались "націоналісти" срані..
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04.12.2020 15:42 Ответить
А Авакова, що забули?
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04.12.2020 15:57 Ответить
Вони Зеленського привели то хай і виганяють цього клоуна-
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04.12.2020 16:12 Ответить
Ща, вони присвячені у Авакова постійно пар випускать під виглядом очолення народних мас. Потім завжди можна сказати, що це їхня заслуга.
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04.12.2020 18:32 Ответить
Кто будет увольнять?
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04.12.2020 17:34 Ответить
Зеленими жабками будуть кидатись?
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04.12.2020 18:29 Ответить
воно "відреагувало":
Про це він сказав у відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:09 Ответить
Давно пора! Сколько можно терпеть этих предателей!
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05.12.2020 00:05 Ответить
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