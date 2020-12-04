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Выпускников школ планируют в 2021 году освободить от итоговой аттестации в форме ВНО, - Центр оценивания качества образования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Выпускников школ планируют в 2021 году освободить от итоговой аттестации в форме ВНО, - Центр оценивания качества образования

Из-за пандемии Министерство образования Украины рассматривает вариант отмены Государственной итоговой аттестации в форме ВНО для выпускников, которые в 2021 году завершают обучение в школах.

Об этом сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, в УЦОКО были разработаны несколько моделей проведения ВНО в 2021 году. Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО соискателей полного общего среднего образования.

Сейчас в Центре определили приоритетную модель, при которой государственная итоговая аттестация для лиц, которые в 2021 году завершают получения полного общего среднего образования, будет происходить по выбору выпускника - или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий), или в форме ВНО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году пробное ВНО состоится 10 апреля, - УЦОКО

Впрочем, такой выбор смогут делать, только те, кто не планирует поступать в университеты. Для абитуриентов ВНО пройдет в установленные сроки.

"В случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство из числа учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА", - отметил Валерий Бойко.

Впрочем, по украинскому законодательству, прохождения ГИА по результатам полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО.

"В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые должны унормировать возможность проведения в 2021 году ГИА не только в форме ВНО", - подчеркнул Валерий Бойко.

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Парламент вернется к этому вопросу не раньше марта, потому что только тогда будет ясна приблизительная эпидемическая ситуация.
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Тупым повезло.

В стране мало невежественных даунов и надо увеличить поголовье зебилов?
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04.12.2020 14:44 Ответить
Эпоха дебилов порцветает...
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04.12.2020 15:01 Ответить
Под шумок пандемии сначала мусоропроводы в Киеве все позаваривали (чувствуете связь то какая?) а теперь вотэтовот - для детёв, которые итак все вместе в одном классе занимаются.
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04.12.2020 15:17 Ответить
Как чудесно. "по выбору выпускника - или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий). Особенно впечатляет "с использованием дистанционных технологий". А почему не Укрпочтой выслать ответы на тесты? Вот и интеллектуальный локдаун.
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04.12.2020 15:50 Ответить
Капец образованию.
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04.12.2020 15:52 Ответить
та навіщо те зно. у декого папік з торбою грошей швиденько вирішить питання освіти . чого вартий вчитель-жебрак? а діти з головою- кому вони потрібні?
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04.12.2020 16:57 Ответить
Т.е. это, признанные государством, инвалиды умственного труда? Как же их будут принимать в ВУЗы?
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04.12.2020 18:19 Ответить
 
 