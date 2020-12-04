Выпускников школ планируют в 2021 году освободить от итоговой аттестации в форме ВНО, - Центр оценивания качества образования

Из-за пандемии Министерство образования Украины рассматривает вариант отмены Государственной итоговой аттестации в форме ВНО для выпускников, которые в 2021 году завершают обучение в школах.

Об этом сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, в УЦОКО были разработаны несколько моделей проведения ВНО в 2021 году. Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО соискателей полного общего среднего образования.

Сейчас в Центре определили приоритетную модель, при которой государственная итоговая аттестация для лиц, которые в 2021 году завершают получения полного общего среднего образования, будет происходить по выбору выпускника - или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий), или в форме ВНО.

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Впрочем, такой выбор смогут делать, только те, кто не планирует поступать в университеты. Для абитуриентов ВНО пройдет в установленные сроки.

"В случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство из числа учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА", - отметил Валерий Бойко.

Впрочем, по украинскому законодательству, прохождения ГИА по результатам полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО.

"В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые должны унормировать возможность проведения в 2021 году ГИА не только в форме ВНО", - подчеркнул Валерий Бойко.

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Парламент вернется к этому вопросу не раньше марта, потому что только тогда будет ясна приблизительная эпидемическая ситуация.