Повторения импорта тока из России украинская энергосистема не переживет, - Кучеренко

Украинская энергосистема не переживет повторения импорта электроэнергии из России и Беларуси, что прошлой зимой стало основной причиной нынешнего кризиса на энергорынке.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"К чему это (импорт из России, - прим.) в конце концов привело - мы все прекрасно знаем до сих пор не все пришли в себя. Сейчас опять стоит вопрос возобновления поставок из России с 1 января. Такое впечатление, что власть сознательно ищет грабли, на которые снова наступит. Еще одного повторения импорта энергосистема не переживет", - отметил нардеп.



Он отметил, что импорт из России удалось остановить весной 2020 года, когда ситуация на энергорынке уже была критической.



Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.



Временный запрет на импорт из России была введен весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

В конце ноября 2020 нардеп Михаил Бондарь подал поправку о продлении запрета на российский импорт до 31 декабря 2021 года.