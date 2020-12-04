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Новости Общество
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Повторения импорта тока из России украинская энергосистема не переживет, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повторения импорта тока из России украинская энергосистема не переживет, - Кучеренко

Украинская энергосистема не переживет повторения импорта электроэнергии из России и Беларуси, что прошлой зимой стало основной причиной нынешнего кризиса на энергорынке.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"К чему это (импорт из России, - прим.) в конце концов привело - мы все прекрасно знаем до сих пор не все пришли в себя. Сейчас опять стоит вопрос возобновления поставок из России с 1 января. Такое впечатление, что власть сознательно ищет грабли, на которые снова наступит. Еще одного повторения импорта энергосистема не переживет", - отметил нардеп.


Он отметил, что импорт из России удалось остановить весной 2020 года, когда ситуация на энергорынке уже была критической.


Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.


Временный запрет на импорт из России была введен весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В конце ноября 2020 нардеп Михаил Бондарь подал поправку о продлении запрета на российский импорт до 31 декабря 2021 года.
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Топ комментарии
+6
Согласен с ним, но шо там ток, страна не переживет еще одно полугодие с такой властью. СТРАНА!
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04.12.2020 14:43
+6
Виноваты- Ахметки, Коломойши, Порохи, ... скупающие энергию АЭС по 1 копейке за киловат, а свою солнечную продают государству по 427,93 копейки за кВт·час
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04.12.2020 14:56
+5
хм.. а какие причины экспорта, цена? если цена ниже чем в Украине, тогда почему!!? думаю корень проблемы нужно искать именно в Украине! германия имеет 7 энергоблоков производит 8 гвт энергии, Украина 15 блоков производим 6 гвт!! Вот тут то нужно и рыть!!!!! по логике у нас должна быть в три раза дешеле энернгия чем в германии, а нам впаривают, что должна быть так как в германии!!!!!! лапша?
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04.12.2020 14:45
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Согласен с ним, но шо там ток, страна не переживет еще одно полугодие с такой властью. СТРАНА!
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04.12.2020 14:43 Ответить
А, шо, власть импортировали вместе с электроэнергией?
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04.12.2020 14:48 Ответить
А разве я это сказал?
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04.12.2020 14:52 Ответить
Судя по содержанию статьи, то именно это.
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04.12.2020 14:58 Ответить
а давайте бубочку и его папу с мамой поставим на поток импорта энергии с ********... Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8691
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04.12.2020 15:08 Ответить
Читайте шестью постами ниже.
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04.12.2020 15:24 Ответить
Вы ошиблись и не правильно истолковали мой пост.
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04.12.2020 15:09 Ответить
Вы написали свой пост не в той статье он не соответствует содержанию источника.
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04.12.2020 15:22 Ответить
хм.. а какие причины экспорта, цена? если цена ниже чем в Украине, тогда почему!!? думаю корень проблемы нужно искать именно в Украине! германия имеет 7 энергоблоков производит 8 гвт энергии, Украина 15 блоков производим 6 гвт!! Вот тут то нужно и рыть!!!!! по логике у нас должна быть в три раза дешеле энернгия чем в германии, а нам впаривают, что должна быть так как в германии!!!!!! лапша?
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04.12.2020 14:45 Ответить
а зарплата? вот когда у людей будет з/п германии, то тогда можно и платить по12 грн, а то как то однобоко платить за коммуналку как в ес а з/п как в африке))))))
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04.12.2020 16:08 Ответить
Виноватыми тогда назначили владельцев СЭС. И больше всех визжали сторонники Зе. А оно вон как на самом деле. Угрохали атомную энергетику, чтобы у кцпов покупать.
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04.12.2020 14:46 Ответить
Виноваты- Ахметки, Коломойши, Порохи, ... скупающие энергию АЭС по 1 копейке за киловат, а свою солнечную продают государству по 427,93 копейки за кВт·час
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04.12.2020 14:56 Ответить
Волки тоже виноваты, что плотоядны? Неестественно ведёт себя государство закупая их энергию по космическим тарифам. И компенсируя своё преступление закупками дешёвой импортной энергии
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04.12.2020 15:46 Ответить
ахметка и коломойша скупают нашу и экспортируют на запад, получают навар в эуро, потом кацапскую тащат сюда - получают навар в грн. Это бизнес пацаны. Ну и Петя остатками довольствуется, канхветами
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04.12.2020 15:50 Ответить
Просто навмисно розвалюють державу, я добре розумів що за люди зе з командою але не думав що вони навмисно будуть розвалювати державу. Оборона, енергетика й взагалі держава тріщить від того що відбувається.
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04.12.2020 14:51 Ответить
Импорт *тока*! Переменный ток, это такой ток---который нет-нет---и +бнет!
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04.12.2020 14:55 Ответить
мені теж сподобався "імпорт тока"
цікаво, а імпорту електричного опору не передбачається?
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04.12.2020 15:01 Ответить
Від Россії завжди мали лише напругу.
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04.12.2020 15:18 Ответить
ТОК ТОКа в заголовке. Эт нам редактор поясняет о чём речь идёт. Рассказывать надо так, чтобы каждому ...... было понятно.

а где тут руль спросил Гагарин
деревня буркнул Королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
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04.12.2020 17:08 Ответить
Ну то уже *коныки*! Грабли старые держаками в землю---ото и вся опора. Граблей что там, что здесь валом. И лбов свинцовых тем боле!
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04.12.2020 20:57 Ответить
Повторения импорта тока из России украинская энергосистема не переживет/ Ток -движение, протекание. Лучше: Повторения импорта электрического тока из России украинская энергосистема не переживет. / Энергосистема-переживёт .Поэтому ещё лучше: Повторения импорта электроэнергии из России украинская экономика не переживет.
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04.12.2020 15:56 Ответить
после остановки АЭС нужно остановить гидроэлектростанции по другому никак...., шахтёрам нужно кормить семьи, раньше кормили даунбасс платили по 18000 зарплаты при курсе 8,на каждую добытую тонну 100 баксов дотации, сейчас нужно кормить ахметушку, как раз пока дурачёк при власти нужно зарабатывать стукать касками и кричать спасите шахты, к стати на даунбасе все шахты затоплены и ни один кормилец даже и не подумал пискнуть или стукнуть каской.
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04.12.2020 16:43 Ответить
 
 