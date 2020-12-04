Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист

Пророссийское окружение Зеленского толкает его и его партию к решениям, вызывающим ненависть к государственности.

Об этом пишет журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийское окружение Владимира Зеленского толкает его и его партию к решениям, которые вызывают ненависть к государственности. Он этого или не понимает, или помогает этим сценариям", - отмечает он.

Примером такого поведения он называет наказание за ложь в декларациях, которое сегодня вернула Верховная Рада и которое в корне отличается от упраздненного КС варианта с лишением свободы.

"Обычного человека посадят в тюрьму за мелочь. Чиновника, который украл миллионы, оштрафуют. Это элементарный триггер, спусковой механизм. Выстрел в массы. Это означает возмущение и ненависть", - отмечает Шуклинов.

Он добавляет, что подобные решения имеют системный характер, а врагом в данном случае является не государство, а политические диверсанты, которые "одной рукой нагло грабят, чтобы другой рукой доказывать на своих каналах: Украина - это "failed state"".

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