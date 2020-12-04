Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пророссийское окружение Зеленского толкает его и его партию к решениям, вызывающим ненависть к государственности.
Об этом пишет журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.
"Пророссийское окружение Владимира Зеленского толкает его и его партию к решениям, которые вызывают ненависть к государственности. Он этого или не понимает, или помогает этим сценариям", - отмечает он.
Примером такого поведения он называет наказание за ложь в декларациях, которое сегодня вернула Верховная Рада и которое в корне отличается от упраздненного КС варианта с лишением свободы.
"Обычного человека посадят в тюрьму за мелочь. Чиновника, который украл миллионы, оштрафуют. Это элементарный триггер, спусковой механизм. Выстрел в массы. Это означает возмущение и ненависть", - отмечает Шуклинов.
Он добавляет, что подобные решения имеют системный характер, а врагом в данном случае является не государство, а политические диверсанты, которые "одной рукой нагло грабят, чтобы другой рукой доказывать на своих каналах: Украина - это "failed state"".
Пожалуйста, подождите...
Це більше, ніж реванш, з огляду на Майдан. Це прийняття донецьких понятть у якості правових норм і в офіційних документах. Але це є прямим результатом електоральних вподобань населення України.
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
Просто интересно.
зеля якісно грає свою роль ширми
для бені, ахметки, фукса, кауфмана і тд..
Вони і є "гасударство", бо це для них
працює поліція і податкова збирає податки
Тому зеботиків і прахоботиків до однієї ями.
...і потечуть ріки крові,
у синє море.
він чудово розуміє, що і для чого робить його оточення.
ще і особисто захищає крадіїв.