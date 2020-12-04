РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14917 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
11 105 50
Зеленский (16612) электронное декларирование (1013)

Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист

Пророссийское окружение Зеленского толкает его и его партию к решениям, вызывающим ненависть к государственности.

Об этом пишет журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийское окружение Владимира Зеленского толкает его и его партию к решениям, которые вызывают ненависть к государственности. Он этого или не понимает, или помогает этим сценариям", - отмечает он.

Примером такого поведения он называет наказание за ложь в декларациях, которое сегодня вернула Верховная Рада и которое в корне отличается от упраздненного КС варианта с лишением свободы.

"Обычного человека посадят в тюрьму за мелочь. Чиновника, который украл миллионы, оштрафуют. Это элементарный триггер, спусковой механизм. Выстрел в массы. Это означает возмущение и ненависть", - отмечает Шуклинов.

Он добавляет, что подобные решения имеют системный характер, а врагом в данном случае является не государство, а политические диверсанты, которые "одной рукой нагло грабят, чтобы другой рукой доказывать на своих каналах: Украина - это "failed state"". 

Читайте также: Нацкорпус идет пикетировать Офис Президента: будут требовать увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой

Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Типичный ответ зелебобы, который сначала "делал их разом", а теперь, получив пинок под зад, говорит "они все одинаковые".
показать весь комментарий
04.12.2020 14:50
+21
Яка несподіванка, ніколи такого не біло і знов....
показать весь комментарий
04.12.2020 14:46
+20
У меня нет ненависти к государству Украина, я ненавижу Зелепомойскую крысу.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка несподіванка, ніколи такого не біло і знов....
показать весь комментарий
04.12.2020 14:46 Ответить
Це не було формалізовано в праві. До так званої "конституційної кризи", яку підживлюють зелені, попередниками в кримінальному кодексі було ухвадено таку відповідальність, що ті, хто опинявся перед ймовірністю бути покараним, погоджувались компенсувати усі збитки, які нанесла їх корупція. Натомість, в Україні офіційно проголошений принцип нерівності між "хазяями" і "бидлом". І кримінальна відповідальність настає тільки понад 9 мільйонів, а ще потрібно довести наявність умислу декларанта.
Це більше, ніж реванш, з огляду на Майдан. Це прийняття донецьких понятть у якості правових норм і в офіційних документах. Але це є прямим результатом електоральних вподобань населення України.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:10 Ответить
ну да у рояльного Вовочки клоуна эталоном подражания выступает второй Вован обнуленный... чему удивляемся то...
показать весь комментарий
04.12.2020 15:10 Ответить
"Правоохоронці" в державах промосковської орієнтації та при промосковських режимах

У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")

А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!

Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)

А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...

Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
показать весь комментарий
04.12.2020 20:00 Ответить
Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 3502 Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 169 Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 6928
показать весь комментарий
05.12.2020 15:30 Ответить
Типичный ответ зелебобы, который сначала "делал их разом", а теперь, получив пинок под зад, говорит "они все одинаковые".
показать весь комментарий
04.12.2020 14:50 Ответить
Это же прямая цель у бубочки такая.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:03 Ответить
А с какой именно суммы человек уже подпадает под ваше определение "ворюга"?
Просто интересно.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:54 Ответить
ворюга это сосед, который украл на стройки мешок цемента. а когда сам спиз..ил 3 тонны и еще 10 кубов доски, то это взял то, что плохо лежало. 90% из тех кто кукарекает про коррупцию, на месте коррупционеров набивали бы карманы в 100 раз быстрей. просто тупые и рылом не вышли.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:07 Ответить
99%
показать весь комментарий
04.12.2020 15:35 Ответить
это в какой же стране, мистер смит?
показать весь комментарий
04.12.2020 14:56 Ответить
Все Правильно , и Не Замечать этого уже не Возможно . Вся уже Явно и не прикрыто и Притом Нагло.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:51 Ответить
Это феодальный строй в государстве укрепляется, наша феодальная элита пишет удобные законы под себя, когда закон касается простолюдина, тот тут суровый закон, а когда задевает личные интересы баронов, то тут можно и мелким штрафом за воровство.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:54 Ответить
во всех странах постсовка баронам можно давить немецкими машинами простолюдинов Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 4977
показать весь комментарий
04.12.2020 14:56 Ответить
воровать так миллионы...
показать весь комментарий
04.12.2020 14:54 Ответить
Смерть ворогам України!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 14:59 Ответить
Зеленський і його оточення це покидьки які дорвалися до влади..
показать весь комментарий
04.12.2020 14:59 Ответить
Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 4181
показать весь комментарий
04.12.2020 15:02 Ответить
тут ви не праві,
зеля якісно грає свою роль ширми
для бені, ахметки, фукса, кауфмана і тд..

Вони і є "гасударство", бо це для них
працює поліція і податкова збирає податки
показать весь комментарий
04.12.2020 15:15 Ответить
Вистрели в стадо зебилов ничем не грозит.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:01 Ответить
...а перетоптання прахоботів танком, лише здобрить український чорнозем
Тому зеботиків і прахоботиків до однієї ями.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:49 Ответить
У меня нет ненависти к государству Украина, я ненавижу Зелепомойскую крысу.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:01 Ответить
а, с бубочкой пора кончать...
показать весь комментарий
04.12.2020 15:03 Ответить
іди канчай,канчятель тухлий))
показать весь комментарий
04.12.2020 15:20 Ответить
Каждый народ живёт так ,как он того заслуживает.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:03 Ответить
Яник вже намагався і потекли ріки крові, зараз люди вже навчені й натреновані, як тількі чаша переповниться стане гаряче.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:04 Ответить
... КОЛІЇВЩИНА
...і потечуть ріки крові,
у синє море.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:46 Ответить
Все правильно идет нагнетание ненависти к самой стране. Под любой негативной новостью появляется куча комментаторов со словами "говно - не страна".
показать весь комментарий
04.12.2020 15:05 Ответить
А что не так? Я живу счастливо уже во-второй по счёту. Первая тоже было говном...
показать весь комментарий
04.12.2020 15:33 Ответить
И? Ты обсираешь страну, которую засрала лично ты и твои предки... Чего же ты не отмывала свою, а поперлась туда , где местные аборигены отмыли свою страну сами и теперь срешь от туда?
показать весь комментарий
04.12.2020 22:53 Ответить
Деньги на помощь ФОПам выделят и "Фонда по борьбе с СOVID-19", в котором нет денег и которого самого не будет с 2021 года !!! Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 3725 Ви зробили їх разом !
показать весь комментарий
04.12.2020 15:09 Ответить
Він в паралельній реальності живе...
показать весь комментарий
04.12.2020 15:10 Ответить
...і має N-у кількість паспортів паралельних світів.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:44 Ответить
В девяностые было время первичного накопления капитала. Сейчас та шушера, которая не успела на тот "банкет", пытается повторить сценарий. Но, история дважды повторяется только в виде фарса. Правда этот фарс дорого украинцам обходится.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:13 Ответить
Для очень многих политика- это шоу, точнее продолжение шоу на ТВ. Они идут голосовать, не задумываясь о последствиях, так, как на ТВ,К большому сожалению таких людей оказалось гораздо больше,чем тех, кто голосовал разумом и сердцем, прежде всего думая о своих родных и близких. Результат мы пожинаем сейчас. Виновато ли в этом государство Украина? Нет , оно дало людям возможность голосовать на выборах свободно и выбирать. кого они хотят. Они выбрали клоунов, проходимцев, мошенников, преступников и балбесов.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:20 Ответить
"Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист" - а про укравшего миллиарды вообще не вспоминают, а то ещё и могут наградить.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:23 Ответить
Безкарність - яка викликає ще більший злочин.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:42 Ответить
Коли бомж, або алконавт вкраде кроля чи курку, йому дають від двох до пяти років, бо він за звичай рецидивіст з двома чи трьома ходками на зону. А шкода нанесена державним службовцем може оцінюватись у мільйони кролів чи курей і йому лише політичне покарання.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:41 Ответить
зеля же неЛох, 42 рочки..
він чудово розуміє, що і для чого робить його оточення.
ще і особисто захищає крадіїв.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:55 Ответить
42 летний мужчина с мозгом пэтэушника.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:14 Ответить
Задумайтесь наскільки Зе ублюдок!!! Людина яка купила авто на євробляхах за 20000-30000грн платить штраф 170 000грн. Чиновник який вкрав 450 000грн, платить штраф 60 000грн. Де справедливість ???
показать весь комментарий
04.12.2020 16:21 Ответить
Он всё понимает и делает умышленно.
показать весь комментарий
04.12.2020 17:34 Ответить
Это украинская действительность и те 73% обоссутся от радости когда клоун и К начнут в них стрелять. Вы правильно написали это масса, а не народ и её ничто не выведет из равновесия
показать весь комментарий
04.12.2020 17:52 Ответить
289...за. 289!!!! ось всі відповіді про якусь там "боротьбу"..з чимось...чи за щось
показать весь комментарий
04.12.2020 18:26 Ответить
Зеленський і обране їм оточення - єдине ціле. І цар, і боярє погані. Дивно, що журналіст цього не розуміє чи робить такий вигляд.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:43 Ответить
 
 