"ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко

Электронное декларирование, введенное командой пятого Президента Порошенко, является важным условием безвизового режима.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Парламентарий подчеркнула, что фракция "ЕС" сразу же после скандального решения КСУ внесла законопроекты для восстановления антикоррупционной инфраструктуры, однако монобольшинство не стало их рассматривать. Законопроект рабочей группы является компромиссным, однако "ЕС" готова вносить в него изменения и усиливать ответственность за ложь в декларациях.

"Политическая команда президента Петра Порошенко ввела электронное декларирование. Наша команда пять лет декларировалась и проходила полную проверку наших деклараций. Что же произошло, когда в стране наступил "интеллектуальный локдаун"? Сначала "Слуги" отложили введение деклараций в 2019 году на два месяца, потом при полном согласовании с Банковой, о чем говорит "архитектор" президента Зеленского Богдан, было принято это скандальное решение Конституционного Суда. И сейчас Зеленский и его команда до последнего тянули кота за хвост, чтобы еще и этот год миллионы чиновников, в том числе присутствующих в этом зале "слуг", избежали проверки деклараций", - отметила Геращенко.

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По словам нардепа, непринятие этого закона грозит потерей безвиза, потому что электронное декларирование это действительно одна из важных частей либерализации безвизового режима. Так же это грозит тем, что тысячи чиновников снова уйдут от ответственности.

"Наша политическая команда в первый день после скандального решения Конституционного Суда внесла ряд законопроектов о полном восстановлении уголовной ответственности. К сожалению, в этом сессионном зале не нашлось политической воли, чтобы даже рассмотреть их на комитете, даже вынести в сессионный зал. Поэтому мы как компромисс подписывали законопроект Разумкова и работали в рабочей группе для того, чтобы вернуть уголовную ответственность", - добавила Геращенко.

Парламентарий добавила, что законопроект Зеленского предусматривает недекларирование силовых структур, поэтому его нельзя поддерживать.

"Чтобы те, кто причастны к оборонному заказа, те, кто имеет коррупционные риски опять не декларировались. Поэтому, конечно, законопроект рабочей группы является компромиссным, а мы готовы завтра уже внести в него изменения и голосовать за усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях", - подытожила Геращенко.

Напомним, сегодня Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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