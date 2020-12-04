РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14917 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 925 58
Геращенко Ирина (1617) электронное декларирование (1013) Европейская Солидарность (999)

"ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Электронное декларирование, введенное командой пятого Президента Порошенко, является важным условием безвизового режима.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Парламентарий подчеркнула, что фракция "ЕС" сразу же после скандального решения КСУ внесла законопроекты для восстановления антикоррупционной инфраструктуры, однако монобольшинство не стало их рассматривать. Законопроект рабочей группы является компромиссным, однако "ЕС" готова вносить в него изменения и усиливать ответственность за ложь в декларациях.

"Политическая команда президента Петра Порошенко ввела электронное декларирование. Наша команда пять лет декларировалась и проходила полную проверку наших деклараций. Что же произошло, когда в стране наступил "интеллектуальный локдаун"? Сначала "Слуги" отложили введение деклараций в 2019 году на два месяца, потом при полном согласовании с Банковой, о чем говорит "архитектор" президента Зеленского Богдан, было принято это скандальное решение Конституционного Суда. И сейчас Зеленский и его команда до последнего тянули кота за хвост, чтобы еще и этот год миллионы чиновников, в том числе присутствующих в этом зале "слуг", избежали проверки деклараций", - отметила Геращенко.

Читайте также: Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков

По словам нардепа, непринятие этого закона грозит потерей безвиза, потому что электронное декларирование это действительно одна из важных частей либерализации безвизового режима. Так же это грозит тем, что тысячи чиновников снова уйдут от ответственности.

"Наша политическая команда в первый день после скандального решения Конституционного Суда внесла ряд законопроектов о полном восстановлении уголовной ответственности. К сожалению, в этом сессионном зале не нашлось политической воли, чтобы даже рассмотреть их на комитете, даже вынести в сессионный зал. Поэтому мы как компромисс подписывали законопроект Разумкова и работали в рабочей группе для того, чтобы вернуть уголовную ответственность", - добавила Геращенко.

Парламентарий добавила, что законопроект Зеленского предусматривает недекларирование силовых структур, поэтому его нельзя поддерживать.

"Чтобы те, кто причастны к оборонному заказа, те, кто имеет коррупционные риски опять не декларировались. Поэтому, конечно, законопроект рабочей группы является компромиссным, а мы готовы завтра уже внести в него изменения и голосовать за усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях", - подытожила Геращенко.

Напомним, сегодня Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также читайте: "ЕС" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев", ведь парламент не должен покрывать измены в высших эшелонах страны, - Ирина Геращенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
порошенко тянул по последнего чтобы электронное декларирование так и не заработало "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6981
показать весь комментарий
04.12.2020 14:47
+8
Т. Е при Порохе приняли уголовную ответственность, при шмарклях отменили, ЕС против отмены, не голосовали, но в душе за? 😂😂😂 Игореша, эксперт ты наш бюджетный я тебе советовал бросать наркоту, а ты на более тяжелое перешел?))))
показать весь комментарий
04.12.2020 15:15
+7
Месяц назад президент записывал видосики и спрашивал - "Нужно ли пожизненное заключение за коррупцию?". "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7301

Но вместо пожизненного, получили закон о штрафах 50 тыс грн за недекларирование имущества на сумму от 1 до 9 млн грн. "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8955
показать весь комментарий
04.12.2020 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
порошенко тянул по последнего чтобы электронное декларирование так и не заработало "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6981
показать весь комментарий
04.12.2020 14:47 Ответить
Хрен с ним, с декларированием! При нём не ликвидирован коммерческий суд
показать весь комментарий
04.12.2020 14:50 Ответить
ПЕСики активно протидіють кримінальній відповідальності за незаконне збагачення, а всі їх заяви це просто брехня. Дії ПЕСиків показують що вони разом з владою знищують кримінальну відповідальність з незаконне збагачення!

Vitaliy Shabunin
1 год ·

Рада проголосувала законопроект про покарання гуртожитком за брехню в деклараціях на понад 9 млн грн. Звичайно ж без ув'язнення.

Класична змова правлячого класу проти власного народу. Холопів саджаємо за мілкі кращіжки, себе улюблених максимально захищаємо.

Опозицію було вигідно не голосувати, проте вони підтримали цей плювок у справедливість. І Євросолідарність Порошенка, і Голос, і ОПЗЖ Медведчука.

Нагадаю, що не важливо, як депутати виправдовуються, важливо як вони голосують. Оцінювати їх треба лише по голосуваннях. Впершу чергу по таких зашкварних.

Допоможіть максимально підрізати рейтинг партій та депутатів, які це голосували

Всі ваші донати підуть на донесення інфи про це голосування виборцям цих партій.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:57 Ответить
Т. Е при Порохе приняли уголовную ответственность, при шмарклях отменили, ЕС против отмены, не голосовали, но в душе за? 😂😂😂 Игореша, эксперт ты наш бюджетный я тебе советовал бросать наркоту, а ты на более тяжелое перешел?))))
показать весь комментарий
04.12.2020 15:15 Ответить
Странно и у ЕС и МВФ не было претензий,ввели уголовное преследование за недостоверные декларации, появились НАБУ и САП, никто их не притеснял. Но вам в методичке не сообщили да? Просто сказали писать, а вот ваш Порошенко и все?)))
показать весь комментарий
04.12.2020 16:32 Ответить
Ой фу, ты еще сам на себя лайками надрачи.ешь?))) Сгинь Зебизяна)))
показать весь комментарий
04.12.2020 16:33 Ответить
При Порохе отменил тот же КСУ только с другим главой статью про незаконное обогащение!
показать весь комментарий
04.12.2020 17:54 Ответить
По запросу тех же депутатов Бени, Радикалов и ОПЗЖ которым это как и сейчас поперек горла. Только не припомню чтобы депутаты коалиции тогда вместо этого вводили штрафы смешные, общественные работы. Как раз наоборот была четкая реакция :
Порошенко обещает подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение - и такой, что "комар носа не подточит"

Напомни что сейчас делают шмаркли имея монобольшинство?)))
показать весь комментарий
04.12.2020 18:02 Ответить
В этом согласен. Но Петя сейчас будет подавать что угодно, шмаркли все равно не пропустят. А кстати кто ему мешал это сделать раньше? У Зели монобольшинство уже очень относительное, научились косить бабло, кто еще не умел.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:24 Ответить
Тупая ложь, рассчитанная на дебилов.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:05 Ответить
ну тогда покажи мне хоть одну электронную декларацию поданную при порошенко "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7383
показать весь комментарий
04.12.2020 15:07 Ответить
Придурок, их начали подавать депутаты и чиновники минимум 3 года назад!
показать весь комментарий
04.12.2020 15:09 Ответить
Начали, но тянули до последнего момента а потом и вовсе КСУ отменил статью за незаконное обогащение и знаменитая дама Корчак из тогдашнего НАЗК сделал невозможной электронную проверку деклараций, а вручную вы сами понимаете, можно и слона не заметить, так еще работали со скоростью бешенной черепахи.
показать весь комментарий
04.12.2020 17:58 Ответить
Бред! Всё работало в отличие от клоунов.
Была только перед выборами провокация от Бени , которая мобилизовала дебилов...
показать весь комментарий
04.12.2020 18:29 Ответить
😂😂😂😂 А если покажу напишешь что ты тупая лаптеногая Зебизяна?
показать весь комментарий
04.12.2020 15:10 Ответить
Лечишься?
показать весь комментарий
04.12.2020 16:29 Ответить
Лайкая сам себя??? Мозоль ненатри имбицил)))
показать весь комментарий
04.12.2020 16:34 Ответить
покажи сайт с декларациями, чтобы можно было фамилию порошенко вбить и посмотреть "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9105
показать весь комментарий
04.12.2020 15:30 Ответить
Для полних даунов с памятью как у рыбок гуппи.
https://public.nazk.gov.ua
показать весь комментарий
04.12.2020 15:35 Ответить
ну ок, вроде работает "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8008
показать весь комментарий
04.12.2020 15:37 Ответить
Твоё сообщение в топе - прекрасный определитель дебилов.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:40 Ответить
только ты это, лаятся на человека владеющего AR-15 переставай "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8997
показать весь комментарий
04.12.2020 15:39 Ответить
Для дебилов:
Набираешь в угле - декларация (например) Ляшко (например) 2016
И тебе куча вриантов.
https://tsn.ua/ru/groshi/kvartiry-doma-shest-zemelnyh-uchastkov-i-vily-lyashko-opublikoval-svoyu-e-deklaraciyu-738404.html
показать весь комментарий
04.12.2020 15:31 Ответить
Їх почали подавати в 2017 році.Ти не пам'ятаєш,мокша,хто тоді в Україні був президентом?
показать весь комментарий
04.12.2020 16:25 Ответить
Новые отмазки Зебизян, Порошенко принял, но не хотел и тянул 😂😂😂
показать весь комментарий
04.12.2020 15:09 Ответить
Типа на 15 суток общественные работы? "Так алкоголики туниадцы, кто хочет поработать? Наряды на сегодня конюшня 3 человека, асфальтобетонный завод 2 человека. Мясокомбинат наряды не прислал"
показать весь комментарий
04.12.2020 14:50 Ответить
кто не работает, тот есть! (из того же фильма)
показать весь комментарий
04.12.2020 15:01 Ответить
Да да да
показать весь комментарий
04.12.2020 15:03 Ответить
все же у меня одни вопрос! Почему не видит куча коррупционеров за 5 лет? практика грузии показала, что это реально! Почему 5 лет продолжали воровать и никто не ответил?
показать весь комментарий
04.12.2020 14:51 Ответить
Практика Грузии показала, что можно коррупционировать, вешать лапшу на уши. Приехать в другую страну, сесть на "зарплату", продолжать вешать лапшу и нихрена не делать. А бараны будут продолжать рассказывать о "практике Грузии".

сракашвили официально получает бабки за нихеранеделанье уже 7 месяцев

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ"
показать весь комментарий
04.12.2020 15:40 Ответить
Месяц назад президент записывал видосики и спрашивал - "Нужно ли пожизненное заключение за коррупцию?". "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7301

Но вместо пожизненного, получили закон о штрафах 50 тыс грн за недекларирование имущества на сумму от 1 до 9 млн грн. "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8955
показать весь комментарий
04.12.2020 14:54 Ответить
Можешь гордиться.Ты сделал это вместе с зеленским.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:28 Ответить
ты чепушило берега не попутал !?
показать весь комментарий
04.12.2020 17:22 Ответить
я хочу что-бы Зеленский и Порошенко были сокамерниками, а их соседями по камере что-бы были Ахметов, Коломойский и Медведчук.
показать весь комментарий
04.12.2020 17:27 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
показать весь комментарий
04.12.2020 14:58 Ответить
видели мы этот законопроект. Смешно и грустно... "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7308
показать весь комментарий
04.12.2020 15:02 Ответить
"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7614
показать весь комментарий
04.12.2020 15:04 Ответить
Я не розумію чому вони взагалі підтримали це тупий закон?
показать весь комментарий
04.12.2020 15:10 Ответить
журналистка... усиливать*** и ратовать за усиление*** - разные концепты.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:24 Ответить
"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9 "ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3550
показать весь комментарий
04.12.2020 15:35 Ответить
Безвіз все одно відберуть. Зроблять це несподівано, швидко та без попереджень. Гундосий запише гундосік про цю всю несподіванку та й на цьом всьо.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:41 Ответить
Я не пойму как можно усиливать то чего нет? Уголовной ответственности за ложь в декларациях нет, есть только административная.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:00 Ответить
так чого зразу не вносили!!! Це ж всі судді які Потрох призачав, а частину ще і залишив які при Янику були.Потрох цинічний ублюдок!
показать весь комментарий
04.12.2020 16:16 Ответить
Она бы вместе с ЕС была такая решительная когда КСУ отменил статью про незаконное обогащение и когда Корчак не замечала того что творится с декларациями!
показать весь комментарий
04.12.2020 18:00 Ответить
бла-бла-бла...289.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:08 Ответить
 
 