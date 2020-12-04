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Новости Политика Украины
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Гройсман (4829) Микитась (152) Рябчук (29)

Информация о причастности Гройсмана к делам Микитася - абсолютная ложь, - пресс-секретарь экс-премьера Рябчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация о причастности Гройсмана к делам Микитася - абсолютная ложь, - пресс-секретарь экс-премьера Рябчук

Пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что информация о причастности экс-премьера к делам Микитася, в частности, получение Гройсманом взятки в размере 75 млн грн - абсолютная ложь.

Об этом Рябчук сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Микитася. Как пресс-секретарь Владимира Гройсмана, официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь. Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсмаун росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, с целью его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании", - говорится в сообщении.

Ранее журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Также читайте: Прокуратура сообщила о подозрении российскому разведчику, который вербовал экс-переводчика Гройсмана

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
а что хозяин винницкого рынка Грося сам отписаться не может, пресс-секретаря посылает? Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 9514
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04.12.2020 15:21
+14
Я считаю за обязанность должны подать в суд иск о защите чести и достоинства и довести либо ложи или правду этих обвинений.
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04.12.2020 15:07
+12
ну давай ,Грося -забьешь зерыгосрань ,значит готов в выборах президента участвовать
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04.12.2020 15:08
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Страница 2 из 2
Со всей колоды нынешних политиков Гройсман самый адекватный вариант. Экономика под его руководством росла ,зарплаты и пенсии росли , валютные резервы росли . Да,да под его руководством , а не Порошенко , который мог только ленточки резать , и вредительством заниматься. После выборов президента Гройсман об этом открыто и честно сказал , за что теперь и отгребает от Петиных цепных псов на цензоре.
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04.12.2020 19:24 Ответить
Что ты пытаешься доказывать? Рейтинг же Вовы Гройсмана растет! Чего тут непонятного? А после совершенно необоснованных обвинений какого-то строителя, Грося и ваще небожителем, без пяти минут президентом Украины станет!
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04.12.2020 19:37 Ответить
Я доказываю? Ну ты и фантазер. И не пытался , говорю чисто свое мнение.
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04.12.2020 20:34 Ответить
Мля у него ещё и пресс-секретарь....
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04.12.2020 20:42 Ответить
У секретаря Зеленского Ермака тоже есть свой прессекретарь
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04.12.2020 21:00 Ответить
походу вонючки уловили рост рейтинга Гройсмана
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04.12.2020 21:07 Ответить
Какой рост? Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 9915 Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 4407 Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 9775 Продаж курточек на базаре?
Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 6836
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04.12.2020 21:37 Ответить
Базар то мелочевка на таком уровне, все что то мутят, правидников у нас нет.
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05.12.2020 01:30 Ответить
как так нету? а петя мыролюбец?
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05.12.2020 10:53 Ответить
Не уверен в твоей фразе "все что то мутят", лично я колхозные базары с папой не отжимал... И на базар вместо школы не ходил... А ты? На базаре школу заканчивал? Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 5660
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05.12.2020 13:58 Ответить
"позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсмаун росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, с целью его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании"
Источник: https://censor.net/ru/n3235059

После того, как Дима Гордон плакал горестно в эфире и умолял слезно вернуть и Гройсмана, и Яценюка (обоих и одновременно), стало ясно, что возвращение Гройсмана и Яценюка - это просто вопрос времени, что без них Украину ждет дефолт точно (не технический дефолт, который уже состоялся, а дефолт официальный), и что кому-то во власти возврат Гройсмана и Яценюка очень сильно не нравится, оттого и появился этот наезд.
Хочу напомнить Слугам Народа - мозги то у них с горошину - что понимать они должны, что не по своей инициативе заплакал горестно Гордон, что серьезные люди с большими интересами велели Гордону, плача, призвать на спасение Гройсмана и Яценюка.
Не хотите Гройсмана и Яценюка, Слуги народные - и не надо, но тогда знайте: дефолту официальному таки быть, большие люди Шмыгалю бабок не дадут.
Бежать то есть куда, заийки зелененькие?
Все поняли, Слуги болезные?
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05.12.2020 08:00 Ответить
Тебя он прямо из Австралии поднанял.
Блин, сколько ты тут, на сайте будешь ишачить, труженица! Пашешь с утра до вечера, работаешь аки лошадь, не покладая копыт! Разбогатела уже?
Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 3235
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05.12.2020 14:05 Ответить
именно по причине своей дикой популярности в народе (а не банального воровства народних денег) гройсман собирает чемоданы и прорывается на рейс в израиль
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05.12.2020 10:22 Ответить
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