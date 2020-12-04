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Шевченко Артем (259) Окуева Амина (148) Редькин Игорь (6)

Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко

Благодаря своевременному медиа-резонансу удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству добровольца АТО Амины Окуевой.

 Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы. Во время заседания, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение"", - написал Шевченко.

По его словам, суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты, а мера пресечения - содержание под стражей - действует до 15 января.

Напомним, вчера стало известно, что на суде по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Редькину хотят инсценировать сердечный приступ.

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30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко 01
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Топ комментарии
+12
больше чем уверен что в конце концов так и сделают Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 7559
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04.12.2020 15:29
+12
Здається що Україна знаходиться під окупацією москалів, потроху потроху без шуму взяли і окуповали
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04.12.2020 15:43
+6
Странно как-то: кремлевская марионетка зеленский, до сих пор не выпустил это кацапское ****** на свободу
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04.12.2020 16:07
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обменять на таксиста Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 2045
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04.12.2020 15:27 Ответить
Хворієш?
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04.12.2020 15:28 Ответить
больше чем уверен что в конце концов так и сделают Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 7559
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04.12.2020 15:29 Ответить
Вот теперь меня удивили!!!
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04.12.2020 15:33 Ответить
Та це аваков з антоніною у свою власну гру бавляться.
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04.12.2020 16:14 Ответить
Это достойно героя! Дать Авакову орден! Бубочка. ты абищал.
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04.12.2020 15:34 Ответить
узільонскіє нісдадутца! все одно якось випустять
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04.12.2020 15:37 Ответить
А є докази, що путін і ***** - це різні люди?
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04.12.2020 15:41 Ответить
И что, дежурить под каждым судом и радоваться, что отсрочили проплаченный приговор?
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04.12.2020 15:38 Ответить
та ниче не делать, сидеть на попе ровно..., а там глядишь, и твой царь уже %уйло, а ты его раб..., а, и да, родины у тебя уже не будет, будет "временно" оккупированная территория...
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04.12.2020 15:56 Ответить
Ну во-первых, Родина - это внутри, а не территория. Во-вторых, наиболее вероятно не %уйло, а Эрдоган. А делать что-надо, прежде всего с судьями
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04.12.2020 16:14 Ответить
Здається що Україна знаходиться під окупацією москалів, потроху потроху без шуму взяли і окуповали
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04.12.2020 15:43 Ответить
Странно как-то: кремлевская марионетка зеленский, до сих пор не выпустил это кацапское ****** на свободу
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04.12.2020 16:07 Ответить
Динго отпустили и этого отпустят твари портновские!
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04.12.2020 16:23 Ответить
Странно, почему до сих пор эта гнида жива ? И ещё судится самыми продажными, мерзкими в своём большинстве, украинскими судьями
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04.12.2020 17:47 Ответить
Доброволец Окуева.... ей из Киев 2, как только под Волноваху зашли, сразу под зад коленом дали. Это реальная склонная к садизму особа была. А Киев2 на передовой тогда не был стоял во втором эшелоне. В общем подоброволила она с июля 2014 на базе Киев 2 два месяца в Страхолесье и дней 10 под Волновахой. А потом мощный "батальон" из 12 человек Джохара Дудаева и скользкий путь мутилова-кидалова, который к добровольцам не имел ни какого отношения и привёл к могиле. Конвертация кацапского бабла счастливой не сделала а сделала трупом.
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04.12.2020 18:30 Ответить
Редькіна судіть, як що винен - пожитево!
І щоб кожен день для нього був сташніший за попередній! Ясна!
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04.12.2020 18:56 Ответить
Рецепт правосудия:-" ликвидирован при задержании"- тут и продажный суд не спасет!
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04.12.2020 19:27 Ответить
 
 