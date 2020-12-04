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Литва (2131) ЛГБТ-сообщество (328)

Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Курьезы

На данный инцидент уже отреагировал председатель комитета по культуре Литовского Сейма Витаутас Юозапайтис.

Литовский депутат от партии Порядок и справедливость Пятрас Гражулис случайно показал голого мужчину, который стоял рядом с ним во время онлайн-конференции парламентского комитета по культуре. Ранее Гражулис неоднократно позволял себе гомофобные речи и в принципе известен своей анти-ЛГБТ+ риторикой - особенно во время гей-прайда в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Гражулис на короткое время включает камеру, и, пока она остается включенной, можно увидеть, как за ним стоит раздетый мужчина.

По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, сидящие рядом с депутатами во время митингов, могут представлять опасность для репутации политиков.

"Безусловно, это обязанность каждого члена парламента — обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появился во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к совещанию Сейма!" — говорит Юозапайтис.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Цей епізод наводить на роздуми і підтверджує теорію- найбільші борцуни проти геїв - самі латентні геї.
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04.12.2020 16:11
+10
Ізвінітє за нєровньій почєрк. Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 26
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04.12.2020 16:02
+10
чистая психология -больше всего гонят на геев латентные гомосексуалисты
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04.12.2020 16:06
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Ізвінітє за нєровньій почєрк. Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 26
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04.12.2020 16:02 Ответить
А можна зробити окремий розділ ЛГБТ, де всі подібні новини будуть розміщуватись, щоб не гавняти ленти новин цією похабщиною. Мені реклама ЛГБТ нецікава і я не хочу бачити голого чоловіка позаду міністра і чути про цю срань не хочу!
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04.12.2020 16:06 Ответить
Цей епізод наводить на роздуми і підтверджує теорію- найбільші борцуни проти геїв - самі латентні геї.
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04.12.2020 16:11 Ответить
Всі політики - латентні ЛГБТ
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04.12.2020 16:17 Ответить
Чушь. Это педики прячутся и выдают себя за борцов семейных ценностей.
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04.12.2020 17:28 Ответить
Вже набридло то повторювати, тому що люди в яких немає тих проблем, взагалі ніяк не реагують на лгбт спільноту. Або дуже їм співчувають десь там у глибині душі, ну наче, як трохи недосконалим, але ніяк то не показують
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04.12.2020 18:18 Ответить
On ne gej .U nego slabost na zencini jest kazdi den vsio novyje.2 ugolovnyje dela xocet emu vozbudit izza iznasilovanija zencin vot na segodnia..
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04.12.2020 18:20 Ответить
Може він бісексуал?
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04.12.2020 20:46 Ответить
Vriatli on takoj,maniak skorej vsego na zencin.Tak on ne odnoj partiji ne prenodlezit,papal vygrav vybori gde to derevne
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04.12.2020 22:12 Ответить
Капец.
Так откуда тогда этот полугольій персонаж ?
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05.12.2020 07:54 Ответить
Kakom ta bardele on vydymo.on poslednyje 5 let zdelal 4 avariji i dva raza skrylsia s nix.Vidimo pjani byl.Ecio poxozi byl deputat tak tot 8 oficialnix zion imel detej vsex nesocytajes,tolko prisiol seim srazu nacial iskat dlia sebia novyje zencini kak bi sovetnici.Te pozalovalis v sud on usiol s seima.
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05.12.2020 08:12 Ответить
Весело у вас там.
Это только ваши депутатьі такие любвеобильньіе и аварийньіе ?

А наказание какое ? Или тоже прикрьіваются неприкосновенностью ?
Мрак, одним словом.
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05.12.2020 08:18 Ответить
Popadajet v seim raznyje no kogda vyjasnitsia pravda oni sami vyxodit s seima.U nas tolko teper vybrali seim,daze ministrov poka nepotverdili,potom i im zajmutsia stob sniat neprikosnovenost, uze prokuror paprosil eto zdelat,tak i budet zdelalno poderzki takije v seime neimejet
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05.12.2020 08:56 Ответить
Teper ministri budet u nas mnogo do 35 let,oni i po ruski neumejet.Inostranix del ministr takze po ruski negovorit no znajet angliski,francuzki,nemecki jazyki
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05.12.2020 09:02 Ответить
Чому латентні? НІ, воні спраіжні, але нема прийнятя. Бо ці "кадри", 100% воні ще совкові, що цей "прибалт", що той "еуропєець".

Я такой-ж(ні, не так, я по жінкам, справді)). Але поки я не здохну, та такі як я, хто бачив(жив) "совок"(40-70), "кіна" не буде!
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04.12.2020 19:42 Ответить
навіщо ж заходити - читати (можливо переглядати відео) та коментувати, якщо "Мені реклама ЛГБТ нецікава і я не хочу бачити голого чоловіка".
як на мене, логічно було б пройти повз цієї новини, ні?
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04.12.2020 16:33 Ответить
100%
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04.12.2020 16:38 Ответить
Логічно було б не рекламувати ЛГБТ в новинах.
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04.12.2020 17:02 Ответить
Я не лезбо і мені це не болить. Читаю і не збуджуюсь🙂
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04.12.2020 17:34 Ответить
Потрібно заборонити новини про ЛГБТ в Україні!
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04.12.2020 17:36 Ответить
Ты сам то понял, кем ты будешь в глазах остальных, после подобной новости?))) Боишься, что и тебя когда то спалят?)))
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05.12.2020 09:44 Ответить
Президент Кахастана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду что, цитата "искуственный интеллект основываясь на принципах рационализма, все же не возьмет на себя смелость пойти на выборы, чтобы стать главой государства, в ближайшие как минимум 50, а возможно и 100 лет" Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 4820
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04.12.2020 16:03 Ответить
Дядька 1958 года рождения, и у него двое взрослых сыновей
может один из них и подсказал с компом что-то
Чего сразу гамном в новостях разбрасываться?
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04.12.2020 16:06 Ответить
может из бани звонил Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 9148
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04.12.2020 16:07 Ответить
Za posledni mesiac poluceni 2 zajavlenija a grupovom iznasilovanije gde zencini ukazyvali i ego licnost v tom cysle.U nego konecno deneg jest imejet svoj zavod no s deputatov po mojemu ego vybrosit,mozet i sest
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04.12.2020 18:49 Ответить
Ну да.
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04.12.2020 16:08 Ответить
сайт инфы про семью Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 6042 ?
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04.12.2020 16:40 Ответить
5 detej u nego 2 syna i 3 doceri,posledneja mozet 2 let
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04.12.2020 18:00 Ответить
5 u nego detej po krajne mere oficialnix Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 2270
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04.12.2020 17:58 Ответить
чистая психология -больше всего гонят на геев латентные гомосексуалисты
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04.12.2020 16:06 Ответить
Та да!Взяти,як приклад,"братiв"-запоребриковцiв,встануть на хвилинку з бутылки та давай горлати як вони ненавидять 3,14дарасiв(тобто самих себе)😊"Загадочная русская душа"©- що тут можна додати...
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04.12.2020 16:51 Ответить
А більше кричать проти корупції корупціонери?
Просто чоловіки-гомосексуалісти знають часто розуміють, що чинять погано і виступають проти розповсюдження. Знав одного такого особисто. Так і казав: я все прекрасно бачу, як це може зруйнувати людину, і сам проти цього.
Але ж жопа просить пісюна...
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04.12.2020 17:03 Ответить
Лещенка з Наємом згадайте🙂
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04.12.2020 17:41 Ответить
Тобто гомосекисамі провокують, розповсюджуючи фейки, щодо їх переслідувань.
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04.12.2020 16:07 Ответить
Судя по теме которую просматривают наши Парламентарии и при том , - Постоянно, порно сюжеты в главных ролях женщины , то нам Это не грозит.
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04.12.2020 16:08 Ответить
Жінки - то для суспільства. Вони спеціально дозволяють журналістам знімати типу свої гетеросексуальні нахили, а насправді, судячи по їх поведінці, - то махрові п-си.
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04.12.2020 16:11 Ответить
Як кажуть , що Десь в Глибині Душі , - а що там , хто його Знає , а на Поверхні , то Бачать і все , - Кожен живе своїм життям.
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04.12.2020 16:45 Ответить
Вже вкотре бачимо, що ЛГБТ і анти-ЛГБТ - це одні і ті ж самі люди
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04.12.2020 16:08 Ответить
Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 1941https://www.youtube.com/watch?v=2QjNOJSE8Pg
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04.12.2020 16:51 Ответить
yes!
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04.12.2020 16:52 Ответить
***
ох и комики... эти гомики (с)
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04.12.2020 16:23 Ответить
Так ведь кто громче всех кричит, что он не любит гомосеков - это первый признак голубизны у него самого.
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04.12.2020 16:25 Ответить
в чём профит гомосеку об этом кричать?
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04.12.2020 17:11 Ответить
Тоді чому вони про це кричать?
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04.12.2020 17:15 Ответить
Это у него на подсознательном уровне.
Любого из нас больше всего в ближнем раздражает то, что у нас у самих в недостатках.
"В глазу ближнего видишь соринку, а в своём бревна не замечаешь" - это не о каких то изъянах в характере, а об именно таких же изъянах.
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04.12.2020 17:31 Ответить
в чём профит гомосеку

потрафить убогому гомофобному плебсу, заслужить очки у местных ЗажОпов, ЗеБилов и срузьке. )
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04.12.2020 20:23 Ответить
да правильно, нечего устраивать видео конференции, достаточно и аудио...)))
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04.12.2020 16:35 Ответить
Борцуны за традиционные ценности - они такие!
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04.12.2020 16:39 Ответить
Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 9513
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04.12.2020 16:57 Ответить
Ох уж этот локдаун. Коронавирус "раздевает". Сейчас многое "онлайн", а раньше бы не спалился. И действительно, натуралу как-то пофигу на геев. Лишь бы не подкатывал)) И чтобы в целом не рекламировалось это в обществе. А вот настоящие геи, которые играют типо в натуралов- очень агрессивничают в сторону геев на людях, и строят из себя "мужицких мужиков".
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04.12.2020 17:14 Ответить
U nego 5 detej oficialnix ecio mnogo o neoficialnix.Vot posledneje zencyna ego 31 let,u nego kazdi den novyje zencini,tut dumaju gde to guliajet v obcej kompaniji.Tak ranse on sidel tiurme Mordoviji izza togo sto otkazalsia sluzit sovetskoj armiji i skazal sto on sssr nepriznajiot kak gosudarstvo(eto vsio verno).Licnost poxoze na vasego Liasko.Teper emu 3 ugolovnyje dela xotiat vozbudit za raznyje prestuplenija
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04.12.2020 17:57 Ответить
Тобто він набагато гірша людина, ніж у цієї новини виглядає? Діти і жінки - це не показник відсутності коханців. Одне одному деяким людям не заважає.
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04.12.2020 20:52 Ответить
Tut posledni ejio rebionok i zencyna.Tut cirk s nimi ,oni smi i prese objasniajet svoji otnosenyje.Vsem smexa jest na dolgo o jest a ciom pisatЛитовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 9157
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04.12.2020 22:10 Ответить
"У нас были политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако самые частые гости - поляки и венгры", - повідомив організатор секс-гей-оргії у Брюсселі, на якій поліція затримала однопартійця прем'єр міністра Угорщини Сійярто, депутата Європарламенту з Угорщини Йозефа Сайера, члена провладної правоцентристської консервативної партії "Фідес", який виступає проти одностатевих шлюбів. На вечірці були присутні два дипломати з Естонії. Організатор повідомив, що частими гостями вечірок бувають польські депутати з консервативної партії "Право і справедливість". Ці партії, Фідес і ПіС, відомі нападками на лгбт-спільноту.

Скандальная гей-вечеринка в Брюсселе. В "оргиях папиков" участвовали и украинские политики
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04.12.2020 22:36 Ответить
Підараси, сер.
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05.12.2020 05:58 Ответить
 
 