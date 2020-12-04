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Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: "Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

У стен Офиса Президента проходит акция Национального Корпуса "Коррупционеры из Офиса Президента - вне закона!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Протестующие требуют немедленно уволить генпрокурора Ирину Венедиктову, замглаву ОП Олега Татарова и привлечь его к ответственности, а также уволить главу ОП Андрея Ермака.

"Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова. Слава Украине!" - сказали протестующие.

Представители "Национального корпуса" передали требования в Офис Президента.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в сети Facebook написал: "Первая акция под Офисом Президента против Олега Татарова и пророссийских сил в окружении Зеленского. 9 декабря в международный день борьбы с коррупцией под ОП будет большой митинг. Надеюсь, у Зеленского хватит ума уволить подогреваемого НАБУ в коррупции. А если не хватит - его заставят. Глава Офиса и его президент находятся на рабочих местах. На Банковой много полиции и Нацгвардии. Участники акции передают в ОП требования уволить Татарова, Ермака, Венедиктову.

Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 01
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 02
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 03
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 04
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 05
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 06
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 07
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 08
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 09
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 10
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 11
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 12
Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова 13
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук.

Читайте: Нацкорпус идет пикетировать Офис Президента: будут требовать увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой

Ранее активист "Автомайдана" Гриценко призывал прийти на протест против коррупции под ОП 9 декабря.

Также об акции протеста в 18:30 9 декабря под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым объявил экс-нардеп Соболев.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Также читайте: Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
"Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова": Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП - Цензор.НЕТ 1146
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04.12.2020 16:29
+29
Пока не будет озвучено основное требование - отставка Зеленского, до тех пор все єти перфомансы просто попытки назначить зелиной "любимой женой" своего юнита.
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04.12.2020 16:32
+24
"Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова": Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП - Цензор.НЕТ 3149
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04.12.2020 16:33
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Свинки нынче не в тренде, а зеленых жаб не нашили-лапки, зараза, надо много строчить 😄
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04.12.2020 17:26 Ответить
Банду геть!
Ось лозунг, який відповідає теперішній ситуації.
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04.12.2020 17:21 Ответить
ХОТЬ ПОРОХ И НЕ БОРОЛСЯ С КОРРУПЦИЕЙ НО ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ ВО ГЛАВЕ С ********** ОКАЗАЛСЯ ПОЛНЫМ ЧМО !!!!!
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04.12.2020 17:27 Ответить
Та да не боролся...да так не боролся что создал кучу антикоррупционных органов...которые осел сейчас пытается уничтожить...
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04.12.2020 17:36 Ответить
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова" - Цензор.НЕТ 6190 Ну насмішив
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05.12.2020 03:01 Ответить
Аваков вышел на войну с зелёными?
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04.12.2020 17:51 Ответить
Это не война...это маневры...😃
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04.12.2020 17:52 Ответить
Намагається очолити процес
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04.12.2020 19:09 Ответить
Венедіктова , Єрмак , Татаров - проросійська , антиукраїнська колона у владі . Про Зеленського я вже мовчу ... Але ЧИ ПОЧУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ? Зек не почув - і втік до Ростова .
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04.12.2020 18:34 Ответить
Если на сегодня мы имеем 73 % быдла, а остальные проценты состоят из совков, украинцев, хохлов, опзжопцев, шарийцев и немножко наыионалистов, то приходится признать, что у нас катастрофическое качество человеческого материала, как такое могло случиться, считаю к этому приложили руку все предыдущие презы, особенно шоколад, этот просто добил демократический фронт, но я не об жттм, сейчас надо немедленно обьединить проукраинские силы в единный кулак и немедленно найти лидера.
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04.12.2020 18:42 Ответить
шо значит отставка, в тюрьму предателей.
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04.12.2020 18:44 Ответить
Стучится-стучится Горе лютое, беспощадное к Дупам Венедиктовой, Ермака и Татарова рыхлым, разнеженным; в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемым - вознамерились нацмены злобные, безжалостные врезать пендели булкодробительные промеж полужопий комфортом избалованных; вытряхнуть из кресел насиженных на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
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04.12.2020 19:31 Ответить
Яку ще їм "вьюгу-куреву", -- повісити на гілляку всю злочинну троїцю російських диверсантів.
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04.12.2020 19:44 Ответить
Вони якраз і є -- нацмени, в оп немає жодного українця.
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04.12.2020 19:53 Ответить
Сдается мне, что єто комедия.
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04.12.2020 19:32 Ответить
Детей наняли для "акции"
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04.12.2020 19:38 Ответить
Приходь і ти 9-го, дорослий.
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04.12.2020 19:46 Ответить
""Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути.,..!"
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04.12.2020 21:09 Ответить
А де за відставку Зе ? Що за квартал 73
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04.12.2020 19:33 Ответить
В кого пальцем при владі не тикни одні когутяри-крадуни, всі хочуть добратися до влади аби набити свої кишені, а ті що не при владі але теж хочут красти фінансують різного роду акції, провокації, замкнене коло на 7-му році війни і "реформ", тюрьми вони розпродають, та якщо по закону і чесно боротись з крадунами народного майна то тюрьми потрібно добудовувати.
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04.12.2020 20:01 Ответить
Это все полумеры.Для спасения,для успешного развития страны нужна полная перезагрузка власти.Уже очевидно для думающих людей что Зелень села не в свои сани.Местные выборы прошли.Теперь нужны внеочередные парламентские и президента.Иначе будет только хуже и хуже.Рискуем потерять страну.
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04.12.2020 20:27 Ответить
народу паралельно
судячи по кількості присутніх
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04.12.2020 20:51 Ответить
Петя все деньги вложил в раскрутку масла рошен. На титушню нет денег
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04.12.2020 21:06 Ответить
о, по ходу зеля собрался снимать рюкзакяна
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04.12.2020 21:14 Ответить
проще зелю в отставку а остальные разбегутся сами.
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04.12.2020 21:30 Ответить
воно "відреагувало":
Про це він сказав у відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:50 Ответить
Пора добавить звук, шум по жести напомнит ему последние месяцы
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05.12.2020 02:05 Ответить
Нарешті проснулись наші (НК)! Звичайно підтримуємо.Давно пора.
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05.12.2020 12:39 Ответить
Про "ситуацію з Татаровим" обговорюють журналіст, нардеп VІІІ-го скликання (фракція НФ) Сергій Висоцький, нардеп ІХ-го скликання Віталій Безгін (фракція СН), блогер Карл Волох. Дивіться з 0:51:00 до 1:06:00. 15 хвилин, цікаво. Цікаво й те, що майданівець, проєвропейський нардеп з СН В.Безгін подався на захист охвістя ЗЕ і корупції в ньому. Така в них всіх карма?
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06.12.2020 01:06 Ответить
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