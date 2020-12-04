Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: "Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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У стен Офиса Президента проходит акция Национального Корпуса "Коррупционеры из Офиса Президента - вне закона!".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Протестующие требуют немедленно уволить генпрокурора Ирину Венедиктову, замглаву ОП Олега Татарова и привлечь его к ответственности, а также уволить главу ОП Андрея Ермака.
"Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова. Слава Украине!" - сказали протестующие.
Представители "Национального корпуса" передали требования в Офис Президента.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в сети Facebook написал: "Первая акция под Офисом Президента против Олега Татарова и пророссийских сил в окружении Зеленского. 9 декабря в международный день борьбы с коррупцией под ОП будет большой митинг. Надеюсь, у Зеленского хватит ума уволить подогреваемого НАБУ в коррупции. А если не хватит - его заставят. Глава Офиса и его президент находятся на рабочих местах. На Банковой много полиции и Нацгвардии. Участники акции передают в ОП требования уволить Татарова, Ермака, Венедиктову.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук.
Ранее активист "Автомайдана" Гриценко призывал прийти на протест против коррупции под ОП 9 декабря.
Также об акции протеста в 18:30 9 декабря под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым объявил экс-нардеп Соболев.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
Ось лозунг, який відповідає теперішній ситуації.
судячи по кількості присутніх
Про це він сказав у відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.
https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/