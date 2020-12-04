РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14540 посетителей онлайн
Новости Происшествия Силовики
5 480 43
Киев (24542) мошенничество (1131) правоохранительные органы (2943) СИЗО (1352) киберполиция (324)

Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция

Сотрудники киберполиции Киева разоблачили интернет-мошенника, который выманивал деньги у женщин, находясь в СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина на сайтах знакомств заводил отношения с женщинами, а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия. По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн гривен.

Киберполиции установила, что к мошенничеству причастен 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления. В следственном изоляторе, где сейчас находится фигурант, правоохранители провели обыск. Изъяты мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мошенник из-за решетки заставил сотрудников более чем 30 фирм со всей Украины переводить ему деньги

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
скиньте ссылку на анкеты, у каждой дуры ведь нашлось 250 тыс.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:09
+12
Расскажу вам более удивительный случай из жизни.Беня кинул более 20 млн.вклажчиков Привата,Порох с Гонтаревой вернули.....а эти благодарные проголосовали за того ..кто их кинул...вот то намного смешнее даже...
показать весь комментарий
04.12.2020 16:31
+11
Красавчик.
А большинство парней удивляются, что им женщины даже не отвечают
показать весь комментарий
04.12.2020 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скиньте ссылку на анкеты, у каждой дуры ведь нашлось 250 тыс.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:09 Ответить
зубожіння, что вы хотите Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 3399
показать весь комментарий
04.12.2020 16:38 Ответить
250 тыс. явно лишних....., что за сайт то хоть?
показать весь комментарий
04.12.2020 16:41 Ответить
Стосовно таких жінок лише одне приходить на розум - "дурна баба"...
показать весь комментарий
04.12.2020 18:09 Ответить
за тебя калым отдам, душу дьяволу продам Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 555
показать весь комментарий
04.12.2020 16:09 Ответить
Судя по Информации , - Женщин мало интересовали Деньги , а што то Более чем деньги.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:11 Ответить
Уверен,что все электорат зеленского...слуга народа тоже красиво причесывал зебилов.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:12 Ответить
Красавчик.
А большинство парней удивляются, что им женщины даже не отвечают
показать весь комментарий
04.12.2020 16:14 Ответить
А-ха-ха Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8480 и такие парни бывают что им даже женщины не отвечают?
показать весь комментарий
04.12.2020 16:22 Ответить
Там такие женщины были,что большинство парней хотели бы, что бы им такие не попадались и не отвечали.
показать весь комментарий
05.12.2020 01:05 Ответить
Не перевелися ще дурепи.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:14 Ответить
Расскажу вам более удивительный случай из жизни.Беня кинул более 20 млн.вклажчиков Привата,Порох с Гонтаревой вернули.....а эти благодарные проголосовали за того ..кто их кинул...вот то намного смешнее даже...
показать весь комментарий
04.12.2020 16:31 Ответить
Что вернул Порох с Гонтаревой?! 150 миллиардов "рефинансирования" Приват-банка?
Может они Гос бюджет на 150 ярдов гавкнули? Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 6333
показать весь комментарий
04.12.2020 18:57 Ответить
ты разницу между Порох ВЕРНУЛ ,а Беня КИНУЛ не видишь? Ты больше зебил,чем Рома Скрыпин даже....а он в кубе...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:57 Ответить
Что Порох вернул?
Вернуть 5,5 ярд$ мог только Беня, если бы ему реально прижали фаберже, но его, так как он слишком много знает кто, что и как грабил в Украине, просто банально "простили" и отпустили на все четыре стороны.
А недостачу покрыли за счет дурных "иванов сулим", которые сейчас топят на Цензоре за "святого" Пороха.
показать весь комментарий
04.12.2020 21:26 Ответить
а раньше провести обыск трудно было?
Изъяты мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.
значит кто заработал на "не проведении обыска" + и ему годков 2-3 накинули бы за соучастие или т.п.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:17 Ответить
мобилки у зэков не забирают . им разрешено ними пользоваться .. в нашей стране зебилов всё возможно ..
показать весь комментарий
04.12.2020 17:27 Ответить
Можно подумать что до Зебилов, мобилок у зеков не было!..
Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 6116
показать весь комментарий
04.12.2020 18:59 Ответить
Малюск теперь им вип-камеры даст и будут им перечислять деньги все, кто еще живет в этой безголовой стране.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:17 Ответить
вот чего то богатеньких лохушек и не жалко...
видать деньги и бижутерия им легко достались, раз так легко с ними расставались
показать весь комментарий
04.12.2020 16:20 Ответить
а в тюрьме нет связи. И КТО ЭТО СДЕЛАЛ??????? и под чьим чутким руководством и контролем? подохнет бедный зек и хрен кто что узнает. начальник зоны, естественно ни при чем.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:25 Ответить
Возьмут очередным "советником Ермака" чтобы вел переговоры с МВФ
показать весь комментарий
04.12.2020 16:26 Ответить
Без Лоха, - жизнь плоха, а как показали выборы 2019 года, таких 73%
показать весь комментарий
04.12.2020 16:30 Ответить
А не пора в таких заведениях глушить всех и связь в том числе.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:34 Ответить
При таких заробках, і не тільки на лохах?!
показать весь комментарий
04.12.2020 16:39 Ответить
Падки наши на иностранных "мачо" что ж поделать, cвоим даже гривны не займут...
показать весь комментарий
04.12.2020 16:40 Ответить
А может на конец то, стоит обратить на руководство учреждения. Работали и платили. Одна из статей дохода пенициарщиков (и не малая). Зеки на пачку сигарет зарабатывают. Перекрывается на такие вещи, на раз
показать весь комментарий
04.12.2020 16:49 Ответить
работящие , можно даже сказать корабельные сосны
показать весь комментарий
04.12.2020 16:50 Ответить
Таких талантов нужно забирать в распоряжение внешней разведки!
показать весь комментарий
04.12.2020 16:52 Ответить
Вот, потому что у них есть деньги, эти эпизоды были озвучены. А то что с подачи (покровительства) сотрудников сизо, тюрем - создана целая индустрия. Страдают в основном простые люди, последнее отдают.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:55 Ответить
Уверен, что мошенник пронёс мобилку в заднем проходе. Не может же персонал СИЗО быть в доле?
показать весь комментарий
04.12.2020 16:58 Ответить
Есть мини-мобилки, так что не проблема, можна и полдюжины через "задний проход" пронести.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:02 Ответить
Согласен, и пронес после недельного отпуска. Но персонал, был не в курсе. Может стоит задавать вопросы руководству и сотрудникам о соответствии, соучастию, или как организаторам.
показать весь комментарий
04.12.2020 17:12 Ответить
Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8184
показать весь комментарий
04.12.2020 17:36 Ответить
Ну что вы.. Этот слишком тупой, - этот даже свой писюн развести не может... А выманить заочно 1,3 млн., - это не мелочь по карманам тырить, - тут интеллект необходим.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:18 Ответить
Логічно.👍
показать весь комментарий
04.12.2020 18:47 Ответить
Ай, маладес, ****!
показать весь комментарий
04.12.2020 18:16 Ответить
дура априори должна быть без денег, так что куда она их потеряет вопрос времени
показать весь комментарий
04.12.2020 20:06 Ответить
Оце так альфонс телефонний Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 6786
показать весь комментарий
04.12.2020 20:08 Ответить
а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия.Источник: https://censor.net/ru/n3235077

--------------------------------------------

Обещал любовь за деньги, но не выполнял обязательства? Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 5292
показать весь комментарий
04.12.2020 20:13 Ответить
М-дя! Есть же таланты в Украине. Ас.
показать весь комментарий
05.12.2020 04:12 Ответить
 
 