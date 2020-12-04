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Moderna намерена выпустить до 145 млн доз вакцины от COVID-19 к концу I квартала 2021 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Moderna намерена выпустить до 145 млн доз вакцины от COVID-19 к концу I квартала 2021 года

К концу марта 2021 года Американская биотехнологическая компания Moderna намерена изготовить 145 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

Отмечается, что в этот период препаратом планируется вакцинировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны.

В компании ожидают, что в текущем месяце в США будет доступно 20 млн доз вакцины, а затем - от 85 млн до 100 млн доз в течение первого квартала 2021 года.

За пределы США Moderna планирует поставить от 15 млн до 25 млн доз в первые три месяца 2021 года. Всего в следующем году фармацевтическая компания намерена выпустить от 500 млн до миллиарда доз.

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Автор: Ірина Дашківська
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с вакциной - на три, без вакцины, если повезет переболеть легкой формой - от месяца до 5.....
неясны перспективы после вацины - что будет если ширнут а вторую-третью ширку не закупят, каковы отдаленные последствия вакцинирования ?
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04.12.2020 16:35 Ответить
кто будет проводить обследования на предмет возможных побочных эффектов от вакцины?
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04.12.2020 16:36 Ответить
Ото бабла поднимут, аж завидно. Moderna має намір випустити до 145 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця I кварталу 2021 року - Цензор.НЕТ 2217
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04.12.2020 16:29 Ответить
Исходя из последних публикаций на эту тему - Украине ничего не светит в плане поставок вакцины.Достаточно цифры поделить на 2 и учесть количество населения в странах-производителях.Надо покупать лицезию и оборудование для производства.
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04.12.2020 16:29 Ответить
Или просто деньги растащить,как обычно.
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04.12.2020 16:30 Ответить
Не треба вам ніяких вакцин. Ця паніка створюється штучно.
За останні дні з 3-х джерел поступає інфа що смертність не перевищує минуло-позаторічних показників, все більше людей вмирає внаслідок карантину.
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04.12.2020 18:30 Ответить
этого даже на США не хватит...
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05.12.2020 10:21 Ответить
 
 