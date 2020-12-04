Moderna намерена выпустить до 145 млн доз вакцины от COVID-19 к концу I квартала 2021 года

К концу марта 2021 года Американская биотехнологическая компания Moderna намерена изготовить 145 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в этот период препаратом планируется вакцинировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны.

В компании ожидают, что в текущем месяце в США будет доступно 20 млн доз вакцины, а затем - от 85 млн до 100 млн доз в течение первого квартала 2021 года.

За пределы США Moderna планирует поставить от 15 млн до 25 млн доз в первые три месяца 2021 года. Всего в следующем году фармацевтическая компания намерена выпустить от 500 млн до миллиарда доз.

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