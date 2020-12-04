Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль
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Последнее обострение на Закарпатье было умышленно спровоцировано Офисом Президента и местной областной государственной администрацией.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
"Давайте по порядку: были прогнозы на то, что "слуги народа" на местных выборах на Закарпатье заберут областной центр, города областного подчинения, большинство в областном совете. А получилось так, что ни областной центр, ни указанные города не взяли; а в областном совете взяли всего 12 из 64 депутатов", - сказал Москаль.
По его словам, чтобы создать коалицию, "СН" нужны были лояльные голоса, и их выбор пал на Партию венгров Украины.
"А тут венгры уперлись! Ну, и что теперь делать? В Офисе же уже считают, что большинство у них! Вот и сделали то, что сделали. Вместо того, чтобы нормально с этими венграми говорить; вместо того, чтобы Киев встретился с высшим политическим руководством Венгрии - вместо этого начали этих венгров прессовать", - рассказал Москаль.
Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
Пожалуйста, подождите...
я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
клована обрали дурного обрали !
державою керувати
В них лайно і через рота лізе, як відкриють, аби щось белькнути.
Населення не так часто відкриває рота, щоби щось сказати.
Хіба що в мережі пишуть. Але це не шкідливо.
При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
Але я давно спостерігаю за Москалем його прихильність до мадярів. Мабуть не безкоштовна ця прихильність. У Москаля в сотсунках мадяри-Україна завжди винувата Україна. Завжди.
а, то, шо влада віддячує, так по "стратегії гройсмана" вінниці з областю і "єс" ровно з областю видно...
по дніпру можем дочекатись такого ж, по черкасах...тільки там нема своїх мадярів...у дніпрі синагога є, скоро ханука
Претензії мадяр до сусідніх країн: ох і даремно пустила це уральське плем'я Русь в Європу.
Не так далеко від істини був сапер Водічка в романі "Пригоди Швейк" в розділі "Пригоди Швейка в Кірал Хіді": "з мадярською шпаною треба поступати рішуче. Нічого з ними няньчитися".
"Мне вручили государственную награду Венгрии - крест "За заслуги". Предвосхищая возможные вопросы, хочу расставить отдельные точки над "і". Все это время (пребывание на должности председателя Закарпатской ОГА, в 2015-2019 годах - ред.) областная администрация, возглавляемая мной, делала все от нас зависящее, чтобы во время оборонительной войны с россиянами не дать поссорить нас с венграми."
Отмазка для лохов!
В 2015-2019 годах бывший губернатор Закарпатья со своей командой якобы сорвал ряд дестабилизационных акций со стороны ФСБ и предотвратил, таким образом, межэтнический конфликт с венгерской общиной.
В действительности ли это стало поводом для награждения, вопрос дискуссионный. В последние годы дипломатические отношения между Украиной и Венгрией дали небольшую, но заметную трещину, что было обусловлено целым рядом факторов, начиная с территориальных споров и притеснения венгерского меньшинства в Закарпатье, и заканчивая скандалом с массовым получением украинцам венгерского гражданства, организованным через венгерское посольство в тайне от украинских властей.
В подобной дипломатической обстановке простое исполнение губернатором своих обязанностей, пусть оно косвенно и поспособствовало продвижению интересов венгерского меньшинства, все же не является достаточным поводом для столь яркого дипломатического жеста, как для вручения государственной награды. В это связи возникает вопрос об истинном характере тех "заслуг", за которые Москалю полагался крест."
Донбасс никто не слышит???....
Но кого работает этот Москаль? Это его далеко уже не первые подобные выкиды и награда от венгров как-бы намекает....
Источник: https://censor.net/ru/n3235080