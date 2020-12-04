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Новости Политика Украины
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Венгрия (1564) Закарпатье (2399) Москаль (1821) Офис Президента (1693)

Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль

Последнее обострение на Закарпатье было умышленно спровоцировано Офисом Президента и местной областной государственной администрацией.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Давайте по порядку: были прогнозы на то, что "слуги народа" на местных выборах на Закарпатье заберут областной центр, города областного подчинения, большинство в областном совете. А получилось так, что ни областной центр, ни указанные города не взяли; а в областном совете взяли всего 12 из 64 депутатов", - сказал Москаль.

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По его словам, чтобы создать коалицию, "СН" нужны были лояльные голоса, и их выбор пал на Партию венгров Украины.

"А тут венгры уперлись! Ну, и что теперь делать? В Офисе же уже считают, что большинство у них! Вот и сделали то, что сделали. Вместо того, чтобы нормально с этими венграми говорить; вместо того, чтобы Киев встретился с высшим политическим руководством Венгрии - вместо этого начали этих венгров прессовать", - рассказал Москаль.

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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Топ комментарии
+23
оця недовлада ще країну зруйнує.
я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
клована обрали дурного обрали !
державою керувати Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 3847
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04.12.2020 16:23
+11
Дык, с ними все предыдущие власти пытались говорить..Но всё тщетно.Они слышать ничего не хотят..Там мания вЯличия зашкаливает. А этот узел по любэ нужно разрубывать..И чем быстрее тем лучше. Иначе будет то что на востоке Украины.
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04.12.2020 16:26
+8
Ой та не звезди.
При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
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04.12.2020 16:26
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оця недовлада ще країну зруйнує.
я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
клована обрали дурного обрали !
державою керувати Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 3847
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04.12.2020 16:23 Ответить
За що зебікі не візьмуться ,все через дупу виходить !!)))
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04.12.2020 16:30 Ответить
шел бы Вовик в проктологи... самое то или на очистную станцию
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04.12.2020 16:34 Ответить
Іноді,а зебіків майже завжди, дії влади співпадають з висловом-Краще б ви нічого не робили! !!!)))
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04.12.2020 16:51 Ответить
Якби ж так.
В них лайно і через рота лізе, як відкриють, аби щось белькнути.
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04.12.2020 16:40 Ответить
Уявляєте....а таких добрих 50 % населення.
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04.12.2020 17:04 Ответить
Ні.)
Населення не так часто відкриває рота, щоби щось сказати.
Хіба що в мережі пишуть. Але це не шкідливо.
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04.12.2020 17:08 Ответить
Повірте моїй експертній думці.
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04.12.2020 17:19 Ответить
Какие интеллигентные здесь порошки!
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04.12.2020 17:26 Ответить
ти сплутав Цензор з лавкою наркоторгівця ?
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04.12.2020 17:41 Ответить
Ой та не звезди.
При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
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04.12.2020 16:26 Ответить
...у них на таку складну схему не вистачить часу. Вони все роблять прямо: захотіли б, просто викликали б чорта-мадяра до СБУ.
Але я давно спостерігаю за Москалем його прихильність до мадярів. Мабуть не безкоштовна ця прихильність. У Москаля в сотсунках мадяри-Україна завжди винувата Україна. Завжди.
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04.12.2020 16:53 Ответить
москаль знає, як там і шо...когось може знати особисто...
а, то, шо влада віддячує, так по "стратегії гройсмана" вінниці з областю і "єс" ровно з областю видно...
по дніпру можем дочекатись такого ж, по черкасах...тільки там нема своїх мадярів...у дніпрі синагога є, скоро ханука
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04.12.2020 17:34 Ответить
В них. І Москаль знає, про що говорить. На мою думку, цей Москаль - наш, український москаль
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04.12.2020 21:38 Ответить
Дык, с ними все предыдущие власти пытались говорить..Но всё тщетно.Они слышать ничего не хотят..Там мания вЯличия зашкаливает. А этот узел по любэ нужно разрубывать..И чем быстрее тем лучше. Иначе будет то что на востоке Украины.
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04.12.2020 16:26 Ответить
Мусорок не у дел остался,ноет как пёс
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04.12.2020 16:26 Ответить
лысый сегодня без матюков - подозрительно. он на "дамбасе" сепаров "поборол", сюда приехал - и тут сепары. може дело в нем самом, этот мент не первый десяток лет у власти.
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04.12.2020 16:26 Ответить
Все может быть, но петь Гимн другой страны в сельсовете, горсовете, облсовете это уж слишком. А также вешать флаги соседнего государства на постоянной основе на них. В Крыму это печально закончилось.Такого ни одно состоявшееся государство не может позволить, ну в Украине понятно бардак и хаос и все пытаются кусок Украины себе оторвать.
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04.12.2020 16:32 Ответить
https://b.radikal.ru/b40/1904/b2/7ff55f8c1c37.jpg
Претензії мадяр до сусідніх країн: ох і даремно пустила це уральське плем'я Русь в Європу.
Не так далеко від істини був сапер Водічка в романі "Пригоди Швейк" в розділі "Пригоди Швейка в Кірал Хіді": "з мадярською шпаною треба поступати рішуче. Нічого з ними няньчитися".
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04.12.2020 16:34 Ответить
Москаля наградили венгерским крестом "За заслуги".

"Мне вручили государственную награду Венгрии - крест "За заслуги". Предвосхищая возможные вопросы, хочу расставить отдельные точки над "і". Все это время (пребывание на должности председателя Закарпатской ОГА, в 2015-2019 годах - ред.) областная администрация, возглавляемая мной, делала все от нас зависящее, чтобы во время оборонительной войны с россиянами не дать поссорить нас с венграми."

Отмазка для лохов!
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04.12.2020 16:34 Ответить
У дедушки маразм начал зашкаливать, как у Кравчука
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04.12.2020 16:34 Ответить
...ну хоть кого -нибудь пачуйте кроме себя
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04.12.2020 16:39 Ответить
Москаль,он и в Закарпатье москаль.
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04.12.2020 16:41 Ответить
"На днях экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль был награжден венгерским крестом "За заслуги". По словам самого Москаля, государственный орден он получил за то, что "сломал российский сценарий дестабилизации Закарпатья" и не дал Кремлю поссорить украинцев с венграми.
В 2015-2019 годах бывший губернатор Закарпатья со своей командой якобы сорвал ряд дестабилизационных акций со стороны ФСБ и предотвратил, таким образом, межэтнический конфликт с венгерской общиной.
В действительности ли это стало поводом для награждения, вопрос дискуссионный. В последние годы дипломатические отношения между Украиной и Венгрией дали небольшую, но заметную трещину, что было обусловлено целым рядом факторов, начиная с территориальных споров и притеснения венгерского меньшинства в Закарпатье, и заканчивая скандалом с массовым получением украинцам венгерского гражданства, организованным через венгерское посольство в тайне от украинских властей.
В подобной дипломатической обстановке простое исполнение губернатором своих обязанностей, пусть оно косвенно и поспособствовало продвижению интересов венгерского меньшинства, все же не является достаточным поводом для столь яркого дипломатического жеста, как для вручения государственной награды. В это связи возникает вопрос об истинном характере тех "заслуг", за которые Москалю полагался крест."
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04.12.2020 16:42 Ответить
Вместо того, чтобы нормально с этими венграми говорить; вместо того, чтобы Киев встретился с высшим политическим руководством Венгрии - вместо этого начали этих венгров прессовать", - рассказал Москаль.
Донбасс никто не слышит???....
Но кого работает этот Москаль? Это его далеко уже не первые подобные выкиды и награда от венгров как-бы намекает....

Источник: https://censor.net/ru/n3235080
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04.12.2020 16:44 Ответить
Нда ...Геннадий Геннадиевич в последнее время зачастил на мертвечукоские телеаналы,на порохоботских я его после выборов 2019 не видел .неужели уже посадили на зарплату ,как и других икспердов ,выступающих там
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04.12.2020 16:55 Ответить
"А тут венгры уперлись! Ну, и что теперь делать?" Москаль- подсказываю: вся Радванка в 1-м и 2-м туре голосовала за мэра Андреева против зебила. Явка среди них была под 100%. Заставил их это сделать их барон. Среди них большинство именно венгерские цыгане. Поэтому раз не получилось через барона, надо было заходить через маму Зеленского, а не мАдяров прессовать. Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 9483

Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 8026
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04.12.2020 16:48 Ответить
Старий перд"н Москаль страдає маразмом ...готовий мад'ярам п'яти цілувати? Вони на голову Україні сідають...Теж їх парпорт має?
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04.12.2020 16:57 Ответить
дятел, что ты тут кукарекаешь! по всему востоку нашей необъятной Родины, еще 6 лет назад провожали поезда под Прощание славянки (за границами России является одним из самых узнаваемых «музыкальных символов» Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации). И военкоматы включали этот же музон когда забирали призывников.
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04.12.2020 18:28 Ответить
По логике Москаля, в Закарпатье "сошлись интересы" ***** и шмаркли. Невероятно, но факт.
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04.12.2020 17:15 Ответить
Не розумію як влада могла так допустити, щоб нац меншіть так колотила всією країною. Угорщину і нац. меншість давно пора на місце поставити. Я не знаю жодної країни, щоб так нац. меншість вказувала державі, що їм робити на державному рівні. Живуть в Україні, а хотять жити по своїх законах.
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05.12.2020 13:32 Ответить
 
 