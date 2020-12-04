Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль

Последнее обострение на Закарпатье было умышленно спровоцировано Офисом Президента и местной областной государственной администрацией.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Давайте по порядку: были прогнозы на то, что "слуги народа" на местных выборах на Закарпатье заберут областной центр, города областного подчинения, большинство в областном совете. А получилось так, что ни областной центр, ни указанные города не взяли; а в областном совете взяли всего 12 из 64 депутатов", - сказал Москаль.

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По его словам, чтобы создать коалицию, "СН" нужны были лояльные голоса, и их выбор пал на Партию венгров Украины.

"А тут венгры уперлись! Ну, и что теперь делать? В Офисе же уже считают, что большинство у них! Вот и сделали то, что сделали. Вместо того, чтобы нормально с этими венграми говорить; вместо того, чтобы Киев встретился с высшим политическим руководством Венгрии - вместо этого начали этих венгров прессовать", - рассказал Москаль.

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

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1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.