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Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав сократил перечень стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

В "красной" зоне находятся 36 стран, на прошлой неделе их было 38. Среди них:  США, Грузия, Португалия, Хорватия, Чехия, Италия, Армения, Австрия и другие.

В "зеленой зоне" находятся 157 стран. Среди них: Нидерланды, Германия, Дания, Словакия, Россия, Беларусь, Турция, Финляндия, Япония, Китай и другие страны.

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Минздрав сократил перечень стран красной зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Схера раша в зеленій?
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04.12.2020 16:36 Ответить
Всегда когда начальник круглый идиот, подчинённые рисуют разноцветные диарамы, графики и таблицы, совершенно не привязанные ни к чему.
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04.12.2020 16:50 Ответить
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