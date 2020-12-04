РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14467 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 942 11
Балога (1346) Закарпатье (2399) Кулеба Дмитрий (2657) Сийярто (233)

Если мелкая внутренняя политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если мелкая внутренняя политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его венгерский визави Петер Сийярто способны урегулировать ситуацию на Закарпатье, если на нее не будет влиять "мелкая внутрення политика".

Об этом сообщил Цензор.НЕТ внефракционный нардеп Виктор Балога.

"Если мелкая внутренняя политика, связанная с борьбой за должности или сферы влияния, не будет вмешиваться в процесс, Кулеба и Сийярто смогут договориться и подготовить дорожную карту выхода из этой конфликтной ситуации (на Закарпатье. - Ред.)", - считает Балога.

По его словам, у Украины с Венгрией должны быть "добрососедские и взаимовыгодные отношения, потому что в конечном и мы, и они заинтересованы иметь под боком настоящего друга, а не врага".

Читайте также: Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Ще один стратег та царьок місцевого розливу виліз зі своїми порадами... Если мелкая внутрення политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога - Цензор.НЕТ 9875
показать весь комментарий
04.12.2020 16:51
+2
Проще говоря - это наша корова и мы её доим.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:52
+1
Если уже Балога заговорил , - Значит росшатали не Слабо и нарушили привычную жизнь .Шатают Украину , шатают Сознание , а в месте и стабильность .
показать весь комментарий
04.12.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один стратег та царьок місцевого розливу виліз зі своїми порадами... Если мелкая внутрення политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога - Цензор.НЕТ 9875
показать весь комментарий
04.12.2020 16:51 Ответить
так 73/43%зебілів проголосували за клоунаду "хуженебудет"!
показать весь комментарий
04.12.2020 16:59 Ответить
Так они точно венгры?Как-то это очень по-еврейски хотеть быть венгром,но в Украине😕
показать весь комментарий
04.12.2020 17:02 Ответить
Проще говоря - это наша корова и мы её доим.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:52 Ответить
Если уже Балога заговорил , - Значит росшатали не Слабо и нарушили привычную жизнь .Шатают Украину , шатают Сознание , а в месте и стабильность .
показать весь комментарий
04.12.2020 16:53 Ответить
"Если мелкая внутренняя политика, связанная с борьбой за должности или сферы влияния, не будет вмешиваться в процесс, Кулеба и Сийярто смогут договориться и подготовить дорожную карту выхода из этой конфликтной ситуации (на Закарпатье. - Ред.)", - считает Балога.Источник: https://censor.net/ru/n3235086
" мелкая внутренняя политика"-это он про )(¥йла так неуважительно😵?
показать весь комментарий
04.12.2020 16:59 Ответить
потрібен закон про колаборацію. І, да - тим, в кого виявиться інший, окрім українського, паспорт - заборонити перебування на державній службі, а також обиоати і бути обраним в представницькі державні та місцеві органи влади.
показать весь комментарий
04.12.2020 17:02 Ответить
Судячи з усього, мадяри відкривають другий фронт...
показать весь комментарий
04.12.2020 17:16 Ответить
Але все закінчується 1956р. Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога - Цензор.НЕТ 1731
показать весь комментарий
04.12.2020 17:22 Ответить
 
 