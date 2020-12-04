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"Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель президента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский прокомментировал принятый Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это компромиссный вариант, я думаю, что временный. Потому что по большому счету именно возможность или невозможность лишения свободы за недостоверное декларирование – это и было камнем преткновения среди разных политических сил. Рабочая группа, которая разработала вариант, не включающий в себя лишение свободы, включал в себя представителей разных политических сил, а президент Зеленский зарегистрировал свой законопроект, который предусматривал лишение свободы. Он был воспринят многими фракциями как выход за рамки договоренностей, достигнутых в рабочей группе. Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом", - отметил Вениславский.

В то же время парламентарий отметил, что если говорить о позиции президента Зеленского, то он "настроен довольно категорично".

"Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Что касается дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - объяснил представитель Зеленского в КС.

Вениславский ответил на вопрос, возможно ли новое решение Конституционного суда уже по этому закону: "Риск обращения в КСУ существует, но после общественного резонанса, который был после решения 27 октября, я думаю, что этот риск минимальный. Я думаю, что вряд ли Конституционному Суду хватит смелости на подобное".

Напомним, сегодня парламент вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также читайте: Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
"Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта - Цензор.НЕТ 8018
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04.12.2020 16:59
+6
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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04.12.2020 17:01
+5
поки МВФ кошти не дасть.
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04.12.2020 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Значит он что то Знает . КСУ Скасует по запросу парламентариев.
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04.12.2020 16:58 Ответить
Це тимчасовий парламент України, завтра цього парламенту вже не буде.
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04.12.2020 17:03 Ответить
Згідний , Не буде, а прийдуть любителі Пива, морепродуктів , філателісти , - А хто поверне Ваші надії на краще Життя , - Коли уже прошло 30 років , потім пройде іще 30 років і горизонт постійно Віддаляється в унісон з життям.Приходячи до Влади , Долають Бідність , а коли бідність Своя і Своїх дітей подолена відходять і приходять Другі Філателісти.
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04.12.2020 17:58 Ответить
Это как, выбило автомат, замкнул провод, и перегорела лампочка. Электрик меняет лампочку и включает автомат. Что будет?
Конституционному Суду нанс начхать на калейдоскоп цифр в новом компромиссном законе.
Основная причина отмены закона Возможность НАБУ проверять декларации судей КС. Пока это не будет устранено - все законы будут неконституционны. Ну прям как дети малые.
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04.12.2020 17:28 Ответить
"Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта - Цензор.НЕТ 8018
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04.12.2020 16:59 Ответить
Від глини попілу не буває.
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04.12.2020 17:00 Ответить
как это никакой юридической ответственности не будет по делам,НЕЗАКОННО закрытым на основании НЕЗАКОННОГГО решения КСУ?!!...Коррупция не должна иметь срока давности!!!
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04.12.2020 17:00 Ответить
Ничего нет постоянней, чем временно!!
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04.12.2020 17:00 Ответить
Ну, да, нет ничего более постоянного, чем временное.
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04.12.2020 17:01 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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04.12.2020 17:01 Ответить
7 год,аж кипит
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04.12.2020 17:09 Ответить
компромиссный между вами властьимущие корупционеры? а должен быть компромиссным между народом и властьимущими! короче как всегда для себя родимых старались все!
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04.12.2020 17:02 Ответить
поки МВФ кошти не дасть.
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04.12.2020 17:05 Ответить
а він не дасть
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04.12.2020 19:15 Ответить
"...Что касается дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет...." Браво !?!? "Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта - Цензор.НЕТ 6767
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04.12.2020 17:06 Ответить
Ну если вариант Зе не устраивает,то остаётся только один - расстрел на месте.
А ро-другому никак.
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04.12.2020 17:08 Ответить
ну что, Байден Ваш выход...
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04.12.2020 17:18 Ответить
А давайте может тогда и с убийцами пойдем на копромис пойдем? Убил одного штраф, двоих ограничение свободы, и только за третьего будем садить в тюрьму. Ну чем не компромис...

И я думаю только дурак не понимает что началось бы через неделю после принятия такого закона-компромися. Количество убийств росло бы геометрической прогрессии. Убил - заплатил штраф и к тебе нет претензий. Тоже самое счас начнут делать коррупционеры...
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04.12.2020 17:25 Ответить
А что разве с Зайцевой, которая под кэфэ задавила 7 человек на переходе, не так было ?
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04.12.2020 17:30 Ответить
На основе этого временного варианта ответственности за ложь в декларациях власть в Украине будет ждать годами транш от МВФ.
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04.12.2020 17:29 Ответить
Что касается дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - объяснил представитель Зеленского в КС.Источник: https://censor.net/ru/n3235088кто то хорошо провернул дело
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04.12.2020 17:36 Ответить
временно? перевожу на нормальный язик. нужно время чтоб все спрятать, или легализовать, наладив (ахренительновысокоприбильный) бизнес.своих супругов или детей. через год покажут и декларации и доходы. МОЛОТОК!!!!!!!!! ДЕЛО ЗАКРЫТО!!!!!!!!!!!!
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04.12.2020 17:38 Ответить
Немає нічого постійнішого ніж тимчасове.
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04.12.2020 18:42 Ответить
На месте МВФ надо забыть к нам дорогу, пока и по старым делам не посадят и по новым не усилят ответственность.
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04.12.2020 18:48 Ответить
бла-бла-бла...289! консенсус брехунів та хабарників
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04.12.2020 19:18 Ответить
нет ничего более постоянного, чем временное (народная мудрость).
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05.12.2020 07:56 Ответить
 
 