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Новости Политика Украины
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земля (1920) застройка (701) Микитась (152) Татаров Олег (348)

На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ. КАРТА

Фирма, среди основателей которой - тесть замглавы ОП Олега Татарова Александр Павлушин, оформляет право на застройку жилого комплекса участок, на котором собирался построит дома "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом пишет издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об участке площадью 1,34 га на ул. Николая Краснова в Святошинском районе столицы, на Академгородке.

В ноябре 2017 года "Укрбуд" Микитася заключил договор о строительстве на этом участке жилого комплекса. Предоставить площадку для застройки должно было ТОВ "Укропткульттовары", которое владеет расположенными на этом участке строениями.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

Но вскоре после того, как в октябре 2019 года основатель "Укрбуда" Микитась попал в СИЗО, "Укропткульттовары" расторгли договор о строительстве.

Как только все бумаги были оформлены, расположенные на ул. Краснова строения ТОВ "Укропткульттовары" продало фирме "Дейринг Капитал", среди основателей которой числится тесть Татарова Павлушин.

Теперь "Дейринг Капитал", созданная как раз когда Микитась попал в СИЗО, пытается получить этот участок в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса. Этот вопрос был включен в повестку дня Киевсовета на 24 сентября, но его еще не рассмотрели.

Также на Цензор.НЕТ: Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"


На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
лікуйся...
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04.12.2020 17:15
+6
Ни дня без зашквара, ни дня без треша.
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04.12.2020 17:22
+6
Не допоможе.
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04.12.2020 17:55
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Це підстава для відставки Зеленського! Ми отримали те саме що за порошенка та януковича!
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04.12.2020 17:09 Ответить
лікуйся...
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04.12.2020 17:15 Ответить
Не допоможе.
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04.12.2020 17:55 Ответить
На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ - Цензор.НЕТ 5169
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04.12.2020 17:17 Ответить
позносили... хех!
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04.12.2020 17:53 Ответить
Україна вже була під владою одного грузина...Мільйонні жертви неможливо забути! Ну а білорусам ще треба багато часу тренуватись...ще 37 років!!!
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04.12.2020 17:23 Ответить
ВСЁ ворьё переловить и на нары а то придут большевики и всех расстреляют ... На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ - Цензор.НЕТ 7074
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04.12.2020 17:13 Ответить
Микитася розвели як Івана-дурника...НАБу повинен ноги цілувати, що випустили.
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04.12.2020 17:19 Ответить
Кто кого развел, вот вопрос. Микитась дома, в роскоши. НАБУ тоже.
Народ в дураках.
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04.12.2020 17:36 Ответить
микитасеві треба берегтись..ковід гуляє і молодих забирає...
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04.12.2020 17:39 Ответить
главное что никаких взяток. просто пошел на сделку со следствием. а что земля переходит от микитася к тестю кого то из ОП, это чистая случайность. автобусы МАЗ 200 шт бе тендера, это так надо. шлак вместо щебня в асфальт на 5 ярдов, то же тесть и тоже так можно. ну о чем еще говорить?
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04.12.2020 17:20 Ответить
То есть Татаров кинул Микитася? Может он его и в СИЗО затолкал?
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04.12.2020 17:21 Ответить
Ни дня без зашквара, ни дня без треша.
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04.12.2020 17:22 Ответить
вот она настоящая кухня украинской "элиты"...
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04.12.2020 17:25 Ответить
"Классика" от виктор федорича.
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04.12.2020 17:29 Ответить
Ну так при владі монобільшість молодих регіоналів, плюс "опытные тофарищи" з опзж.
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04.12.2020 17:59 Ответить
вчера мне какой то умник написал что зелень чмо, мудак, лошара и тд. и его никто ничего не спрашивает и не советуеться. денег ему даже не предлагают. полная херня, я думаю что это Путин номер 2. а почему так думаю? наполеон, суворов, ленин, сталин, гитлер, путин. все недоростки, очень далеко зашедшие и высоко залезшие. и если не считать суворова то у всех железная диктатура и террор главная идея
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04.12.2020 17:29 Ответить
Кстати кто-то верит что НАБУ было "не в курсе" На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8669
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04.12.2020 17:32 Ответить
Микитась пал оклеветанный молвой,теперь и следующий оклеветан молвой.
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04.12.2020 17:56 Ответить
ПИсец, шо не новость - то шедевр !
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04.12.2020 18:20 Ответить
На Микитася почали тиснути і він відкупився земельним хабарем Татарову. Що тут не зрозуміло ?
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04.12.2020 18:32 Ответить
Если бы он откупился взяткой Татарову то не сдавал бы его позавчера Набушникам
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05.12.2020 01:12 Ответить
отжато.
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04.12.2020 19:32 Ответить
Просто дивуюсь,яке лайно у нас працює в незрозумілій конторі під назвою "офіс президента"!!! Крадії та зрадники!!! То ті, хто посадами торгує, то різна сволота яка користуючись наближенням до дупи Зе, краде найдорожчі землі для забудови, й таким чином наносять колосальні збитки держави. А де ж президент, гарант конституції, так мовити???
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04.12.2020 20:08 Ответить
Йому за це пом'якшать приговор!
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05.12.2020 01:59 Ответить
 
 