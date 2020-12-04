Это компромиссный вариант. В Уголовном кодексе много статей, предусматривающих тюремный срок за воровство, - Разумков о лжи в декларациях
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Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В начале следующей недели проект закона будет подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы пытались найти баланс, не потеряв темп и время. Именно поэтому проект закона №4460-д был принят по процедуре "ad hoc". Благодаря этому мы продлили процедуру декларирования в следующем году и предотвратили приостановление процесса е-декларирования. Хочу призвать не манипулировать понятиями. В Уголовном кодексе остаются много статей, в том числе и о незаконном обогащении, суть которых: если человек украл - он должен сесть в тюрьму. А декларирование - это превентивная мера", - написал Разумков.
Также спикер подчеркнул, что он лично выступал за уголовную ответственность с лишением свободы за ложь в декларациях. Но в рабочей группе были разные мнения относительно меры наказания. Консенсусом стал законопроект 4460-д. Его поддержали депутаты из всех фракций и групп парламента.
В начале следующей недели проект будет подписан и передан на подпись президенту. В связи с этим Разумков выразил увереннность в том, что закон вступит в силу до конца текущего года и сохранит систему е-декларирования.
Как сообщал ранее Цензон.НЕТ, сегодня Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных.
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Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
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