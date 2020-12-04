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Новости Политика Украины
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ВР (28822) декларация (1313) Разумков Дмитрий (1520)

Это компромиссный вариант. В Уголовном кодексе много статей, предусматривающих тюремный срок за воровство, - Разумков о лжи в декларациях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В начале следующей недели проект закона будет подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пытались найти баланс, не потеряв темп и время. Именно поэтому проект закона №4460-д был принят по процедуре "ad hoc". Благодаря этому мы продлили процедуру декларирования в следующем году и предотвратили приостановление процесса е-декларирования. Хочу призвать не манипулировать понятиями. В Уголовном кодексе остаются много статей, в том числе и о незаконном обогащении, суть которых: если человек украл - он ​​должен сесть в тюрьму. А декларирование - это превентивная мера", - написал Разумков. 

Также спикер подчеркнул, что он лично выступал за уголовную ответственность с лишением свободы за ложь в декларациях. Но в рабочей группе были разные мнения относительно меры наказания. Консенсусом стал законопроект 4460-д. Его поддержали депутаты из всех фракций и групп парламента.

В начале следующей недели проект будет подписан и передан на подпись президенту. В связи с этим Разумков выразил увереннность в том, что закон вступит в силу до конца текущего года и сохранит систему е-декларирования.

Как сообщал ранее Цензон.НЕТ, сегодня Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Рабочей группой да Дмитрий? А почему в рабочую группу вошли те люди у которіх біл конфликт интересов? Те люди которые либо были подписантами скандального обращения в КСУ либо не скрывая их поддерживали.
Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
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04.12.2020 17:36
+5
Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8908 Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3114
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04.12.2020 17:28
+5
Венедиктова соврала в декларации.... И что?
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04.12.2020 18:29
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Компромисс между возможностью воровать миллиардами и тупо всех посылать, когда обычных людей сажают за любую мелочь?
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04.12.2020 17:19 Ответить
Там у Разумкова на ФБ только избранные порохофобы с кацапскими фотожабами могут комментировать.....
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04.12.2020 17:26 Ответить
Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8908 Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3114
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04.12.2020 17:28 Ответить
Вывод. Не воруй. Читай 10 заповедей Божьих.
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04.12.2020 17:29 Ответить
Рабочей группой да Дмитрий? А почему в рабочую группу вошли те люди у которіх біл конфликт интересов? Те люди которые либо были подписантами скандального обращения в КСУ либо не скрывая их поддерживали.
Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
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04.12.2020 17:36 Ответить
чума на вас!
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04.12.2020 17:40 Ответить
Приговор выносит суд. А судьи в Украине это каста продажных и неприкасаемых.Так, что воз и ныне там.
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04.12.2020 18:13 Ответить
Разумков еще тот письдун !!!!
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04.12.2020 18:19 Ответить
Венедиктова соврала в декларации.... И что?
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04.12.2020 18:29 Ответить
бла-бла-бла...289! за "шоп у нас вьо било і нам за ето нічєго нє било".. консесус брехунів та хабарників.
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04.12.2020 19:35 Ответить
Бывший министр финансов Австрии осужден на 8 лет тюремного заключения за коррупцию.
Уголовный суд Вены пришел к выводу, что Грассер виновен в предоставлении инсайдерской информации частному инвестору перед продажей 60 000 государственных квартир в 2004 году.Об этом сообщает Politico.
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04.12.2020 19:43 Ответить
Приняте ВР це забезпечити людині,яка вкрала до 8.7 млн.гривень легкий переляк і можна красти далі.На цьому зійшлися всі крадії партій і фракцій.
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04.12.2020 20:13 Ответить
Если ты не боишься ответственности и не собираешься нарушать закон, то статья с 100 летним сроком заключения тебя не может испугать.
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04.12.2020 22:43 Ответить
 
 