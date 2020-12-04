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Новости Политика Украины
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Вакцина от коронавируса и бедности: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят РРО для ФОП и прививки от COVID

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакцина от коронавируса и бедности: на

Сегодня, 4 декабря, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, поможет ли Украине вакцина от коронавируса и чем можно вылечить экономику страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники программы обсудят, какие именно вакцины от COVID-19 получит Украина и сможет ли страна вернуться благодаря им к обычной жизни. Также говорить будут о том, почему украинские предприниматели вышли протестовать против введения обязательных кассовых аппаратов и что вынудило власти пойти на компромисс с протестующими.

Смотреть программу можно здесь.

Гостями студии станут:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Александр Коляда, биолог-генетик;

Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Наталья Гуран, основательница ОО "Лекарства контроль";

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Евгений Олейников, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины;

Дмитрий Наталуха, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития;

Алексей Гончаренко, народный депутат "ЕС", член Комитета ВР по вопросам бюджета;

Александр Громыко, президент Украинской Ассоциации производителей;

Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;

Сергей Доротич, председатель Движения #SaveФОП;

Ксения Ляпина, соорганизатор движения #SaveФОП.

Автор: Ольга Лузан
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Странное шоу . Как "Танці з зірками" .
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04.12.2020 17:19 Ответить
Пусть этот хлам смотрят почитатели ахметки.
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04.12.2020 17:20 Ответить
БЕДНОСТЬ - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ - ТАКОГО НЕ БЫЛО В УКРАИНЕ - ДО ЧЕГО ЗЕЛЕНЫЕ ДОВЕЛИ СТРАНУ - ЖАХ
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04.12.2020 17:31 Ответить
А в чем проблемма с РРО? Я не могу въехать ....мобильный РРО стоит каких то 3500. Че за столбняк??? Если нету 3 к на РРО, то что это за бизнес? Это попрошайки.
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04.12.2020 19:02 Ответить
И почему я..из за какого то ФОПа со связкой трусов и носков, должен тащить з собой ворох макулатуры??! Они че лохи, в кнопках набрать сумму не могут разобраться???
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04.12.2020 19:10 Ответить
рупор жидвы
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04.12.2020 21:46 Ответить
 
 