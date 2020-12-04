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Новости Политика Украины
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Москаль о гимне Венгрии на Закарпатье: "Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Москаль о гимне Венгрии на Закарпатье:

Экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль не считает преступлением исполнение гимна Венгрии украинскими депутатами на Закарпатье.

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ .

"Сначала власть запустила процесс децентрализации в кавычках: дала возможность объединения сил по этническому принципу. В Сюртэ были приведены к присяге депутаты; исполнили гимн Украины и затем исполнили гимн Венгрии. Ну, и что? На Закарпатье его пели при Советском Союзе, при Чехословакии... Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?" - сказал Москаль.

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Бывший глава ОГА считает, что властям не надо было так реагировать.

"Когда такое случалось у меня, я собирал голову села, председателя районной администрации и говорил: ребята, не делайте этого, потому что, как говорят, все что сказано и спето вами, - у нас будет использовано против вас", - отметил Москаль.

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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Топ комментарии
+32
А в Угорщині етнічні українці співають гимн України після виборів ?
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04.12.2020 17:20
+28
Давайте ще гумн кацапії в ВР раді заспіваєм.
Ну який же це сепаратизм..
-не закладайте в країні повзучу анексію.
чехословаки співали гумн совка, бо вони йому належали.
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04.12.2020 17:22
+16
хорошо заплатила Угорщина и Москалю, и Бологе...
а может и не дорого обошлись..
а может они и по идейным причинам поддерживают сепаратизм...
жаль что в Украине спец.служб нет..
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04.12.2020 17:26
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Страница 2 из 2
Когда сосед постоянно командует,как должно быть у тебя в доме,а ты лишь виновато оправдыааешься-не сосед виноват,а ты,что допустил такое.
Нас учат,какой у нас должен быть язык,и наши власть придержавшие пытаються наладить диалог,отношения,путем уступок и обещаний.
И конца нет притензиям и требованиям.
Это наша страна,наши законы,наш язык
И национальностей у нас много,не только венгры.
Хотят тут жить-пусть соблюдают законы страны.
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04.12.2020 21:30 Ответить
А что? Ми ещё талоны на усиленное питание надо выдать.
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04.12.2020 21:48 Ответить
а де наші горе історики типу Кравчука. з 1941 року основну окупаційну службу на території України несли виключно угорські війська, де не де були вкраплення словацьких військ. Чисельні жертви мирного населення особливо в Східній Україні були викликані садизмом саме цих охоронних частин. До звільнення України вони були переведені в Югославію, в провінцію Банат, де займались тим же проти сербів. після війни серби їх вішали сотнями. Однак в комуністичній історї про це ні слова (дякуємо Кравчуку та його клевретам). Це було повязано з тим, що з початку 30 років всю владу в СРСР захопили угро-фінські племена северного рейху(яскраві персонажі Молотов, його друг Кіров,Риков, Жданов, щербаков,поскребишев, булганін, єжов,жданов) Як історичний факт ( Ф.Бурлацький соратник Андропова по ЦК) дійшла розмова Хрущова в 1956 році з Я.Кадаром -а що будемо робити з Ракоши? Кадар відповів -ми прийшли із-за Уралу то і відправте його туди. А зараз путін впав в ідеологію євразійства 20 років 20 століття, тому і всі споріднені племена показують свою зверхність та ворожість до України.
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05.12.2020 03:51 Ответить
Клятва на вірність Угорщині - це традиція?
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05.12.2020 05:53 Ответить
Якщо Москаль вважає, що співати гімн Угорщини - це традиція депутатів на Закарпатті, за яку не потрібно карати - то які претензії можна висувати жителям ОРДЛО, які співають гімн Росії? Адже це така у них традиція! І прапор російський почепити, і російського солдата "запросити у гості" - це ж така донбаська традиція! А ви їх сепаратистами обзиваєте! Чи не так, пане Москалю?
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05.12.2020 08:00 Ответить
Москаля відірвали від контрабандної цицьки. Рішив помутити воду.
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05.12.2020 13:40 Ответить
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