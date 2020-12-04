Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР
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Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Управления СБ Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, правоохранитель, с целью наживы, организовал преступную группировку, с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия.
Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн.
Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где было заключен фиктивный договор займа на 100 тыс. грн.
Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тыс. долларов США. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и заплатил 57 тыс грн.
Таким образом, работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенним повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн.
они просто разбирались с наркоторговцами и наказывали их на деньги...что тут плохого??
суд их отпустит...а тут сбили с них бабло чтоб не повадно было закладки делать....я считаю они не так уж и виноваты. У нас НЕ правовое государство и чтобы сделать СПРАВЕДЛИВО часто приходится нарушать закон.