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Новости Происшествия
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вымогательство (428) СБУ (18714) Харьков (6549) ГБР (2555)

Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Управления СБ Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, правоохранитель, с целью наживы, организовал преступную группировку, с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн.

Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где было заключен фиктивный договор займа на 100 тыс. грн.

Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тыс. долларов США. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и заплатил 57 тыс грн.

Таким образом, работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенним повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
А чем еще заниматься в СБУ ??? нУ ЗАВТРА ЕГО УВОЛЯТ.чЕРЕЗ ГОД ВОСТАНОВЯТ С ВЫПЛАТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАР.ПЛАТЕ.
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04.12.2020 18:08
+4
А ГПУ на шухере стояла Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 4767 - сообщает пресс-центр МВД Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 5927. "Святая" троица
Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 6177
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04.12.2020 17:32
+4
Самая смешная в мире спецслужба. Абсолютный рекорд мира по массовому забегу на службу врагу.
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04.12.2020 18:11
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Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 5664
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04.12.2020 17:27 Ответить
А ГПУ на шухере стояла Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 4767 - сообщает пресс-центр МВД Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 5927. "Святая" троица
Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 6177
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04.12.2020 17:32 Ответить
Слов нет
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04.12.2020 17:34 Ответить
Правнук Дзержинського.
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04.12.2020 17:41 Ответить
А чем еще заниматься в СБУ ??? нУ ЗАВТРА ЕГО УВОЛЯТ.чЕРЕЗ ГОД ВОСТАНОВЯТ С ВЫПЛАТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАР.ПЛАТЕ.
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04.12.2020 18:08 Ответить
Співробітник СБУ з поплічниками бив і вимагав 100 тис. грн і $ 3 тис. у чоловіків у Харкові, - ДБР - Цензор.НЕТ 256 та невже? СБУ та гроші поняття не сумісні 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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04.12.2020 18:11 Ответить
Самая смешная в мире спецслужба. Абсолютный рекорд мира по массовому забегу на службу врагу.
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04.12.2020 18:11 Ответить
И таких в МВД и СБУ 80%
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04.12.2020 18:32 Ответить
Рыба тухнет с головы авакова)))
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04.12.2020 20:21 Ответить
а если разобраться и перечитать еще раз внимательно?
в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн.

они просто разбирались с наркоторговцами и наказывали их на деньги...что тут плохого??
суд их отпустит...а тут сбили с них бабло чтоб не повадно было закладки делать....я считаю они не так уж и виноваты. У нас НЕ правовое государство и чтобы сделать СПРАВЕДЛИВО часто приходится нарушать закон.
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04.12.2020 21:12 Ответить
 
 