Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обостренее в отношениях с Венгрией требует непосредственного внимания украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах Даниил Лубкивский.
"В таком сложном, гарячем процессе принципиально важна лидерская роль главы государства. Потому что у нас именно глава государства, согласно Конституции, осуществляет руководство внешнеэкономической политической деятельностью. Но, к сожалению, Зеленский скрывается от проблем, мы видим это и по другим случаям", - отмечает Лубкивский.
"В данной ситуации он должен осознать эту проблему; понять, что от нее нельзя прятаться, ведь венгерская сторона, по сути, шантажирует Украину и блокирует различные измерения нашего сотрудничества, скажем, с Северо-Атлантическим Альянсом. И если прятаться от этой проблемы и в дальнейшем, она может иметь такое же деструктивное значение, как и его промахи во внутренней политике", - добавляет он.
Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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прозрение, с выходом оттуда, не принимается
так ты оскорблял порошенко?...так топорно...
там конкретный вопрос - что, еще у тебя по этому вопросу, кроме, высера?
Прячется ибо умеет - вон Путин гадит - ибо умеет))
НО Кому то надо расшатать там ситуацию . И это не венгерская власть и не Украинская власть.
Мутит воду там обычно раша . Это давно проверено.
Потому не стоит оскорблять жителей закарпатья. Надо выловить провокаторов . Вот мацковская церковь к примеру . В мужском монастыре Ракошино селились во времена Майдана титушки из раши . И все в Закарпатье это знали. Думаю готовились зелёные человечки организовать там референдум как в Крыму. Но закарпатцам тошнит от раши и их камни с неба не интересуют . КОРОЧЕ , мацковская церковь воду там мутит конкретно
«Руте́ны (лат. rut(h)ēni) - кельтское племя в античной Галлии, жившее в современной южной Франции в окрестностях современного города Родез. Встречаются у Цезаря в «Записках о Галльской войне», у Плиния Старшего и других римских авторов.»😀😀😀
Шото вы под зелёным прикрытием 😀😀😀?
Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію з вимогою звільнити утримуваних у Росії політичних в'язнів, у тому числі «громадян України з незаконно анексованого Криму». Текст резолюції опублікований на сайті Конгресу.
У документі говориться, що Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами та вимагає від влади Росії звільнення осіб, визнаних політв'язнями, зокрема, правозахисним центром «Меморіал». У резолюції наводиться кілька конкретних прізвищ - це колишній співробітник компанії ЮКОС Олексій Пічугін, активісти Костянтин Котов і Анастасія Шевченко, журналіст Ігор Рудников (він уже перебуває на волі), дослідник сталінських репресійц Юрій Дмитрієв і засуджений у зв'язку з діяльністю забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» Денніс Крістенсен.
У резолюції міститься заклик до всіх представників США на переговорах із Росією порушувати тему політв'язнів. Також у ній міститься заклик застосовувати «акт Магнітського» або інші санкційні закони до осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі людей в Росії.