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Новости Политика Украины
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Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский

Обостренее в отношениях с Венгрией требует непосредственного внимания украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах Даниил Лубкивский.

"В таком сложном, гарячем процессе принципиально важна лидерская роль главы государства. Потому что у нас именно глава государства, согласно Конституции, осуществляет руководство внешнеэкономической политической деятельностью. Но, к сожалению, Зеленский скрывается от проблем, мы видим это и по другим случаям", - отмечает Лубкивский.

Читайте также: Если мелкая внутренняя политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога

"В данной ситуации он должен осознать эту проблему; понять, что от нее нельзя прятаться, ведь венгерская сторона, по сути, шантажирует Украину и блокирует различные измерения нашего сотрудничества, скажем, с Северо-Атлантическим Альянсом. И если прятаться от этой проблемы и в дальнейшем, она может иметь такое же деструктивное значение, как и его промахи во внутренней политике", - добавляет он.

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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Топ комментарии
+25
Зелохи,

Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7797
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04.12.2020 17:38
+18
а от кого оно не прячется? Время явления перед лохами прошло. Лохов все меньше, недовольных все больше. И на охране массовки не создашь
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5635
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04.12.2020 17:38
+15
На стадионе знал шо делать а тут забыл)
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04.12.2020 17:36
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.....надо ПЕРЕКРЯТЬ модярам електричество , слышал , что они у нас его покупают , обьявите ПРОФИЛАКТИКУ сетей , как лукашенко дрессировал росию !!!
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04.12.2020 17:33 Ответить
Ахмедьярто скорее Украине отключит.
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04.12.2020 17:40 Ответить
Зеля и депутаны умеют работать!
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5384
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04.12.2020 17:34 Ответить
Якби ж то тільки цим вони й обмежувалися... Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4136
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04.12.2020 17:39 Ответить
Перший прийом Чіполінно-"Убегать и прятаться !" !!!)))
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04.12.2020 17:34 Ответить
придет время как в фильме с Высоцым - А теперь... Гнусавый! Выходи!
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04.12.2020 18:47 Ответить
На стадионе знал шо делать а тут забыл)
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04.12.2020 17:36 Ответить
Є така українська приказка - дурне діло нехитре. Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5416 Особливо в тих, так званих "дебатах"...
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04.12.2020 17:44 Ответить
На тогда тексты писали ему пиарщики, а как он сам-сам-сам - смотрите его "шедевры из Феофании "
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04.12.2020 18:52 Ответить
а от кого оно не прячется? Время явления перед лохами прошло. Лохов все меньше, недовольных все больше. И на охране массовки не создашь
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5635
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04.12.2020 17:38 Ответить
не, лохи - это на весь период, все 5 лет...
прозрение, с выходом оттуда, не принимается
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04.12.2020 17:46 Ответить
Зелохи,

Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7797
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04.12.2020 17:38 Ответить
Що нових методичок не завозили? По старих ганьбитесь?
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04.12.2020 18:04 Ответить
Так зекретин на работу полмесяца не ходит,наверно по тому,что лысый короной заболел: "хворiло,падло,хворiлооо..."
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04.12.2020 17:39 Ответить
Ну и морда у зепеда...
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04.12.2020 17:40 Ответить
Ось ще краще... Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5350
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2626
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04.12.2020 17:47 Ответить
А що ви очікуваєте від шмарклі ?
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04.12.2020 17:41 Ответить
Оно от всего прячется, не только от этой проблемы
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04.12.2020 17:42 Ответить
а, что еще сделал ты, по венгерскому вопросу закарпатья?...кроме этого высера
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04.12.2020 17:48 Ответить
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4207 Все кацапське лайно підібрали? Хутчіш тягніть свій компромат до бенядіктової чи в дбр. У них там з доказами сутужно.
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04.12.2020 18:08 Ответить
володя в домике, а это же ж не песок
так ты оскорблял порошенко?...так топорно...
там конкретный вопрос - что, еще у тебя по этому вопросу, кроме, высера?
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04.12.2020 18:12 Ответить
кормили майонезом
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04.12.2020 17:49 Ответить
Ищет, ищет, не найдет, скоро, скоро Новый Год.
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04.12.2020 17:46 Ответить
А трус и и неуч зеленский сейчас вместо себя опять какого-то клоуна, типа Кравчука, назначит решить эту проблему, с венграми на Закарпатьи!!
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04.12.2020 17:49 Ответить
Опять фото из Слуги нарота?(так как со значком)
Прячется ибо умеет - вон Путин гадит - ибо умеет))
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04.12.2020 17:49 Ответить
А оно кроме как членом по роялю больше ни чего и не может.
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04.12.2020 17:50 Ответить
А може мадярів відправити на історичну Родіну, під гори Уралу, до мордви і ерзя з удмуртами?
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04.12.2020 17:51 Ответить
Начало1943 года Генерал Ватутин,скрипнув зубами,отдал приказ:«Мадьяр в плен не брать!». Эта весть быстро распространилась по войскам, и нашла глубокое понимание у бойцов, насмотревшихся ужасов в оставленных венграми селах. Под Воронежем действительно почти не было пленных из числа венгерских солдат. Немцев пленили 75 тысяч человек. Число венгерских военнопленных исчислялось единицами.
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04.12.2020 17:53 Ответить
Прекратите уже стравливать людей, троль кацапский
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04.12.2020 18:00 Ответить
Я служив в ЮГВ,в Угорщині,м.Естергом!! Ми всі для мод"яр були орос катона(русский солдат)!! До рядових відносились не погано,офіцерів не любили !!))
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04.12.2020 18:11 Ответить
зе-лох
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04.12.2020 17:56 Ответить
Знаю хорошо Закарпатье. Венгры , русины, словаки ведут себя мирно и дружно
НО Кому то надо расшатать там ситуацию . И это не венгерская власть и не Украинская власть.

Мутит воду там обычно раша . Это давно проверено.

Потому не стоит оскорблять жителей закарпатья. Надо выловить провокаторов . Вот мацковская церковь к примеру . В мужском монастыре Ракошино селились во времена Майдана титушки из раши . И все в Закарпатье это знали. Думаю готовились зелёные человечки организовать там референдум как в Крыму. Но закарпатцам тошнит от раши и их камни с неба не интересуют . КОРОЧЕ , мацковская церковь воду там мутит конкретно
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04.12.2020 17:59 Ответить
так же можно сказать и про донецких, а люди не виноваты
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04.12.2020 18:11 Ответить
об этом и речь. Но сепаров нечего оправдывать, даже если они оказались полезными дураками.
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04.12.2020 18:20 Ответить
Закарпатцы живут в закарпатье как у Бога в запазухе. Им хозяева не нужны - ни венгерские , ни кацапские , ни украинские . Вот в чем весь секрет .
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04.12.2020 18:25 Ответить
Кому как не хутину нужно зажигать Украину изнутри, тот же почерк, разжечь гражданское противостояние. А какцапы спят и видят как покромсать нашу территорию, даже если она им и не достанется. Кацапы лет 5-6 назад начали делать вбросы карты Украины с урезанной территории: поляками, венграми - западных, коцапами южных. ЗЫ... А рутены - не есть кельты.
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04.12.2020 18:12 Ответить
Саме для цього і прагне кремль втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну ! Це перший крок для федералізаціі України,верніше буде втратою суверенітета та соборності України !! З мод"ярами складніше ,мод"яри люто ненавидят росіян !!))
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04.12.2020 18:17 Ответить
Да и мадьяры - это уже респонсибилити НАТО-США...там роиссвинное рыло нервно покуривает в сторонке. Я не призываю расслабл ять булки. Но пыня вскоре обрадует нас своей лебединой музыкой, шо ознаменует возврат его же зла из Украины-Сирии-Приднестровья-Грузии-Чечни в нарабсею. Да здравствует свободолюбимый конгломерет лаптеунтии. да здравствует хурал Бурятии.
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04.12.2020 18:31 Ответить
А вот Вики говорит
«Руте́ны (лат. rut(h)ēni) - кельтское племя в античной Галлии, жившее в современной южной Франции в окрестностях современного города Родез. Встречаются у Цезаря в «Записках о Галльской войне», у Плиния Старшего и других римских авторов.»😀😀😀
Шото вы под зелёным прикрытием 😀😀😀?
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04.12.2020 18:19 Ответить
кельты , они же - галлы, они же мурдасы(бывшие киммерийцы-рабы Крыма, которых поработили скифы... Вот только переселенце-мурдасов в Западную Европу греко-римляне называли по разному(кельто-галлами). ЗЫ. я - не зебик... Просто, прикрытие отхода...
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04.12.2020 18:24 Ответить
Блин, Вы далеко не отходите. 😀😀😀
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04.12.2020 18:26 Ответить
а куда я бедный могу далеко отойти? Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6937 ПУСТЬ ПЫНЯ ПОСКОРЕЕ ОТОЙДЕТ. АМИНЬ !!!
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04.12.2020 18:33 Ответить
каарочи, прыпаркы(между кратковременной серией дождиков) в безрукавке на улице комфортно, тепленько, но не жарко , чтобы салом сплывать... и да, укуривают везде, до приятного, сандал-вудом...
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04.12.2020 18:48 Ответить
кста, кельто-галло, бывшие мурдасы , шныряли со своим расселением по всех Западных Европах(как и Вы), в том числе в Испанию,Англию(геллы-кимвры), Ближний Восток))) Франция - то заморочка на какое-то время, хотя они и поучаствовали в этногенезе французов , как и в их державотвореннi .
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04.12.2020 18:41 Ответить
Тошнит от раши но ботают закарпутцы на русском. Русины и словаки..согласен..Но не мадяры. По украински там мало кто желает разговаривать.
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04.12.2020 19:26 Ответить
Ему нас рать он вот последнее видео запилил не о Венгрии а о Кривом Роге
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04.12.2020 18:02 Ответить
Лубкивский вроде не наивный человек. "В данной ситуации президент должен осознать" это совсем не к зевове. Там осознавать нечем, он умом не наделён, а опыта в международной политике у него ровно ноль, чего Маркиян от него ждёт?
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04.12.2020 18:04 Ответить
Миллиарды накопить сумел? с Беней работать смог? На кремлевской сцене и в рашистском шоубизе цвел и процветал? А вовремя свалить и оставить свою родину в покое на спасение от себя - вдруг в лохдауна превратился ?
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04.12.2020 18:16 Ответить
Сколько той Венгрии ??? А вони от них .....ПАНДЕМИЯ .Перекрыть границу. Пусть немного пососут.
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04.12.2020 18:04 Ответить
СЛЫШЬ ХРИПЛЫЙ!
Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію з вимогою звільнити утримуваних у Росії політичних в'язнів, у тому числі «громадян України з незаконно анексованого Криму». Текст резолюції опублікований на сайті Конгресу.
У документі говориться, що Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами та вимагає від влади Росії звільнення осіб, визнаних політв'язнями, зокрема, правозахисним центром «Меморіал». У резолюції наводиться кілька конкретних прізвищ - це колишній співробітник компанії ЮКОС Олексій Пічугін, активісти Костянтин Котов і Анастасія Шевченко, журналіст Ігор Рудников (він уже перебуває на волі), дослідник сталінських репресійц Юрій Дмитрієв і засуджений у зв'язку з діяльністю забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» Денніс Крістенсен.
У резолюції міститься заклик до всіх представників США на переговорах із Росією порушувати тему політв'язнів. Також у ній міститься заклик застосовувати «акт Магнітського» або інші санкційні закони до осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі людей в Росії.
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04.12.2020 18:11 Ответить
Не прячется а пилит новогодний видосик.
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04.12.2020 18:37 Ответить
ЯУСТАЛУХОЖУ?
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04.12.2020 18:49 Ответить
А что ещё оно умеет, кроме как говорить хриплым голосом и играть причинным местом на рояле?
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04.12.2020 18:42 Ответить
Видосик-гундосик и лидер - взаимоисключающие понятия.
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04.12.2020 19:09 Ответить
Зенелейский не пришел решать проблемы, его поставили их создавать и множить.
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04.12.2020 19:42 Ответить
Бо це непорозуміння і звичайний сцикун.
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04.12.2020 20:22 Ответить
Стесняюсь спросить, а до 2019.г кто прятался, в том числе и Лубкивский, ведь он в те времена в МИДе ошивался, с мадьярами никогда не было нормальных отношений Угорська сторона шантажує Україну, а Зеленський від цієї проблеми ховається, - Лубківський - Цензор.НЕТ 8989
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05.12.2020 00:16 Ответить
да ладно. венгрия то делает уже с 14 года.
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05.12.2020 06:31 Ответить
 
 