Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни (обновлено)

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.

Решение принял Харьковский окружной административный суд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Бывший беркутовец Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области. Он требовал признать незаконным свое увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции (так указано в решении суда. - Ред.) общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области, с которой его уволили в ноябре 2015 года.

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Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".

Министерство внутренних дел собирается обжаловать решение суда о восстановлении Шаповалова в должности. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, министерство подаст апелляцию на решение Харьковского областного админсуда.

А если решение все же вступит в силу, и министерство обязано будет его выполнить - оно будет выполнено таким образом, что службу в рядах Нацполиции Шаповалов все равно не продолжит.

Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении судебных полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.

Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.

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В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.