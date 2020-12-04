Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни (обновлено)
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Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.
Решение принял Харьковский окружной административный суд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Бывший беркутовец Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области. Он требовал признать незаконным свое увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".
Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции (так указано в решении суда. - Ред.) общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области, с которой его уволили в ноябре 2015 года.
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Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".
Министерство внутренних дел собирается обжаловать решение суда о восстановлении Шаповалова в должности. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
По его словам, министерство подаст апелляцию на решение Харьковского областного админсуда.
А если решение все же вступит в силу, и министерство обязано будет его выполнить - оно будет выполнено таким образом, что службу в рядах Нацполиции Шаповалов все равно не продолжит.
Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении судебных полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.
По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.
Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.
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В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.
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вы, членососы рыганые, лучше просто промолчите.
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
Докторская - раз в месяц
Хлеб с12 до 14
Масла не было месяцами.
Квас- только летом
Мяса не было.
Бананы, кабачки, *********, огурцы....
Мальчик- ты дурак или дебил
Отмотал по Закону я Гаді
Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел,
Мы с судьбою играли в орлянку.
Ноги раз рисовал, по пути кассу взял (11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула"), Только Кланечки не было дома.
И у двери меня старшина повязал
Кто придумал полицию новую.
Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Харківського окружного адміністративного суду Севастьяненко К.О.
Подання Президентові про призначення суддею внесене 11.12.2018.
Указом Президента від 29.05.2019 № 331/2019 призначена суддею.
П.С. Пора делать ставки на то, какой у Зели будет конец: сразу или помучится!?
И он такой не первый, при Зеленском многим восстановили на должностях и повыплачивали им миллионы грн.
https://youtube.com/watch?v=6y3ACqCUdzI
Нет у нас государства, у власти бездарности, воры, вредители и сепары.