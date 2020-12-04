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Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд восстановил в должности в МВД бывшего

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.

Решение принял Харьковский окружной административный суд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Бывший беркутовец Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области. Он требовал признать незаконным свое увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции (так указано в решении суда. - Ред.) общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области, с которой его уволили в ноябре 2015 года.

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Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".

Министерство внутренних дел собирается обжаловать решение суда о восстановлении Шаповалова в должности. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, министерство подаст апелляцию на решение Харьковского областного админсуда.

А если решение все же вступит в силу, и министерство обязано будет его выполнить - оно будет выполнено таким образом, что службу в рядах Нацполиции Шаповалов все равно не продолжит.

Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении судебных полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.

Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.

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В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+66
Еще одна Ослячая перемога.
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04.12.2020 17:43
+42
грустно, но Украина - это пока страна не для людей..., это пока что рай для преступников, мерзавцев и негодяев, а еще подлецов и просто моральных уродов...
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04.12.2020 17:46
+35
В процесі... Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3712
Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5837
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04.12.2020 17:50
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Еще одна Ослячая перемога.
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04.12.2020 17:43 Ответить
Так закон Савченко, это ж при Пете .. Суд восстановил бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни, в должности в МВД - Цензор.НЕТ 7434
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04.12.2020 17:45 Ответить
И отменен он был при Пете...
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04.12.2020 17:47 Ответить
Его восстановили по закону Савченко?
вы, членососы рыганые, лучше просто промолчите.
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04.12.2020 17:55 Ответить
**********, ты сам понял, что написал?
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04.12.2020 17:58 Ответить
Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.Источник: https://censor.net/ru/n3235106
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04.12.2020 18:51 Ответить
гадя гавченко+косата+мертвечук=закон савченко
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04.12.2020 18:43 Ответить
"Правоохоронці" в державах промосковської орієнтації та при промосковських режимах

У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")

А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!

Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)

А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...

Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
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04.12.2020 20:15 Ответить
Весь этот сцаный суд спалить к черятм, а с судей живьем кожу содрать, гляди че творится!
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04.12.2020 17:44 Ответить
Суды это зеркальное отражение власти...какая власть такие и суды...так что палить нужно не суды..
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04.12.2020 17:46 Ответить
т.к. суды у нас практически не меняются даже рехформированием, то "палить" надо начинать с момента взятия незалежности ?
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04.12.2020 19:49 Ответить
вот и ********** тролль Микола Бабич f1f90c47 решил перднуть под шумок!
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04.12.2020 20:21 Ответить
шило на мьіло поменяли
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04.12.2020 21:09 Ответить
А шо? Полезный человек для нынешнего режима.
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04.12.2020 17:44 Ответить
восстановите уже яныка с азирычем и не парьтесь !
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04.12.2020 17:45 Ответить
В процесі... Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3712
Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5837
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04.12.2020 17:50 Ответить
а далляр по 8 или даже 2-45? будет а топливо по 4 копейки литр а Докторская по 2-20 а бутон Одесский 22 копейки а мороженное Курортное шоколадно молочное по 8 коп будет а газировка в автомате по 3 копейки и по 8 копеек двойной в будке также а квас 0,5 литра по 6 копеек будет.... тогда вперде... а если нет то нафиг воно и воны нужны то...
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04.12.2020 17:56 Ответить
Машину надо было ждать 30 лет
Докторская - раз в месяц
Хлеб с12 до 14
Масла не было месяцами.
Квас- только летом
Мяса не было.
Бананы, кабачки, *********, огурцы....
Мальчик- ты дурак или дебил
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04.12.2020 21:52 Ответить
а какая разница... Суд поновив на посаді в МВС колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5615
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05.12.2020 11:52 Ответить
грустно, но Украина - это пока страна не для людей..., это пока что рай для преступников, мерзавцев и негодяев, а еще подлецов и просто моральных уродов...
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04.12.2020 17:46 Ответить
мне 54, сдесь все. уже 4 года думаю. бери семью,сваливай нахрен из этой, Богом забытой страны. и опять. сдесь все..............
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04.12.2020 17:58 Ответить
Пізно вже. Хіба заради дітей. Але виїжджати добре, коли діти маленькі.
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04.12.2020 19:25 Ответить
як раз, донька доросла, а онучатам 5 і 11. хрен куда звалиш
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04.12.2020 20:55 Ответить
Здесь,Здравствуй,Здание,Здоровье. На всякий случай.
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04.12.2020 19:35 Ответить
А кто этих моральных уродов привел к власти?! Только не говори, что на прошлых през выборах ты не голосовала за зеленского
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04.12.2020 18:52 Ответить
А у нас оказывается это только вчера началось? Срочно нужно проверить твою память
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04.12.2020 20:32 Ответить
Для 73%- рай!
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04.12.2020 21:48 Ответить
пора, пора бубочке на выход....
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04.12.2020 17:49 Ответить
Пора бубочке на вход... в камеру колонии строгого режима
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04.12.2020 18:53 Ответить
А кого вы сегодня можете предложить нового или опять начнем с Кравчука, а то у многих с памятью проблемы
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04.12.2020 20:34 Ответить
Скоро,очень скоро ждем доляр по восемь,и любимого вошдя прастова нариду викторахфедорыча.
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04.12.2020 17:53 Ответить
От звонка до звонка я свой срок отсидел,
Отмотал по Закону я Гаді
Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел,
Мы с судьбою играли в орлянку.
Ноги раз рисовал, по пути кассу взял (11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула"), Только Кланечки не было дома.
И у двери меня старшина повязал
Кто придумал полицию новую.
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04.12.2020 17:53 Ответить
зеля пришел, гуляй рванина. все отребье встало пока он нюхает на дачке...
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04.12.2020 17:56 Ответить
Тварь недобитая... Такие режиму вислюка сейчас очень нужны...
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04.12.2020 17:56 Ответить
А шо там соболев с шабуниным? Кого теперь уволить, - дворника зелиного или садовника?
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04.12.2020 17:58 Ответить
.. *РеХформовані *суди !
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04.12.2020 17:58 Ответить
после последних событий с Татаровым, Ермаком и Венедиктовой, и вот этим, можете ставить на себе крест, а вы все на какого то байдена недеетесь
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04.12.2020 17:58 Ответить
смотришь на действия зеленой кучки и невольно закрадиваеться дурная мысль. а Яник, не такой уж и хреновый пацан был. хоть не так открыто забивал на всех
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04.12.2020 18:06 Ответить
Это какой-то ПОЗОР позорный ,так и до Майдана достукаться можно а тогда ....... Суд поновив колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні, на посаді в МВС - Цензор.НЕТ 8774
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04.12.2020 18:06 Ответить
Все одно здохнеш ****
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04.12.2020 18:07 Ответить
Севастьяненко Катерина Олександрівна, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ 1 року народження, Указом Президента України від 24 квітня 2012 року № 286/2012 призначена на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду строком на п'ять років. У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів зазначено, що повноваження судді Севастьяненко К.О. припинилися у квітні 2017 року у зв'язку із закінченням строку, на який її було призначено.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Харківського окружного адміністративного суду Севастьяненко К.О.
Подання Президентові про призначення суддею внесене 11.12.2018.
Указом Президента від 29.05.2019 № 331/2019 призначена суддею.
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04.12.2020 18:07 Ответить
Такими темпами и на скамье подсудимых окажется вся "Небесная Сотня"........
П.С. Пора делать ставки на то, какой у Зели будет конец: сразу или помучится!?
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04.12.2020 18:08 Ответить
Повторюсь. Поротнов рулить.
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04.12.2020 18:12 Ответить
аби не порошенко ,правда зрадосокт?
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04.12.2020 18:13 Ответить
Это дно...... А Вилы все ближе !!!!
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04.12.2020 18:17 Ответить
Зебіли, агов, здобули?
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04.12.2020 18:18 Ответить
Як прикро, аж до кольок в серці.Ще пару років назад готовий був померти за країну,а зараз в ній не хочиться жити.
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04.12.2020 18:42 Ответить
Восстановил и теперь с наших денег ему дадут 11 млн 300 тыс. грн.
И он такой не первый, при Зеленском многим восстановили на должностях и повыплачивали им миллионы грн.
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04.12.2020 18:44 Ответить
Такой херни как при Зеленском у нас ещё не было.
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04.12.2020 18:45 Ответить
ЦЕНЗОР, дайте нам список всех таких восстановленных при барыге Зеленском и по сколько им миллионов выплачивали с бюджета. Думаю интересная цифра вылезет.
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04.12.2020 18:48 Ответить
Таких восстановленных уже сотни.
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04.12.2020 18:49 Ответить
Це знущання і профанація! - Стерненко різко розкритикував новий закон щодо недекларування майна

https://youtube.com/watch?v=6y3ACqCUdzI
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04.12.2020 18:51 Ответить
Еще б один Майданчик..с оружием и методами кто не с Украиной к ..стенке... и было бы в самый раз!)))
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04.12.2020 19:14 Ответить
Я думаю родичі загиблих майданівців його швидко десь прибють... Навряд чи він довго проживе.
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04.12.2020 19:16 Ответить
Та немає в нас ніяких судів . Це все , як казав Зе - "шкідники в мантіях" . Злодій на злодієві , самі корупціонери . Україні дешевше і справедливіше було б користуватися послугами британського правосуддя , а ту всю банду - просто віддати під суд . Під справжній суд , а не "купі-прадай".
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04.12.2020 19:42 Ответить
Да плевал Зеленский на людей и не однократно, а до этого Порошенко делал тоже самое,-Янукович их брат.
Нет у нас государства, у власти бездарности, воры, вредители и сепары.
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04.12.2020 19:45 Ответить
вот интересно, что за мелкая гнида там в суде сидит и такую херню творит?
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04.12.2020 20:14 Ответить
Вновь в строй возвращаются бывшие бандиты, суд на стороне бандюг, "слава" зе!
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04.12.2020 20:21 Ответить
Может семьям убитых перед ним извиниться ещё?
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04.12.2020 20:28 Ответить
А потом удивляются откуда возникают разговоры о суде Линча
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04.12.2020 20:37 Ответить
..понятно.. пещерное правосудие "тонко" намекает, что Украинцам брать мусоров в плен тупо нет смысла.. ну нет так нет..
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04.12.2020 20:38 Ответить
Ті яким "Какя разница" доведуть українців до того, що дійсно стане "Яка різниця" - яка різниця на яких деревах будуть розмазані зелені шмарклі.
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04.12.2020 21:04 Ответить
грустно
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04.12.2020 21:10 Ответить
Прям якийсь ворожий Україні суд.
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05.12.2020 02:04 Ответить
 
 