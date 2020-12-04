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Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Сумма невыполнения плана расходов общего фонда государственного бюджета на 1 декабря составила 101 млрд грн.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует Цензор.НЕТ.

"С каждым месяцем сумма невыполнения плана расходов общего фонда госбюджета увеличивается и на 1 декабря уже составила 101 млрд грн. Поэтому все меньше оптимизма относительно проведения запланированных на 2020 год расходов. Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии", - написал Пацкан.

Он отметил, что самый большой вызов для выполнения бюджета в этом году связан с привлечением государственных заимствований. "Именно их недополучение стало причиной невыполнения плана поступлений общего фонда в январе-ноябре на 141 млрд грн", - подчеркнул Пацкан. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На обеспечение медиков средствами защиты и на оборудование для лабораторий потратили лишь пятую часть выделенных средств, - Пацкан

По его словам, для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год.

"Это нереально. Так, в ноябре от размещения ОВГЗ поступило лишь 29 млрд грн, а от внешних кредиторов - 0,3 млрд грн. При этом, начиная с августа, растет средневзвешенная доходность заимствований как в национальной, так и иностранной валютах. А это скажется на расходах на обслуживание государственного долга в следующих бюджетных периодах ", - отметил глава Счетной палаты.

Также читайте: Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан

Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Нужно дать каждому Зебилу эбонитовую палочку и пусть добывает электричество!
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04.12.2020 17:48
+3
а зебилы рапортуют что все перевыполнено...
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04.12.2020 17:55
+3
Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии. - цитата

т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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04.12.2020 17:57
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Нужно дать каждому Зебилу эбонитовую палочку и пусть добывает электричество!
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04.12.2020 17:48 Ответить
А Ви замітили як верхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта...

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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04.12.2020 20:13 Ответить
так кого драть и за что боролись? выход есть - все недорасходованные средства отдать в равной степени каждому гражданину Украины... 101 млрд поделить на 39 миллионов населения и раздать... или же основать национальный проект на эту же сумму...
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04.12.2020 17:49 Ответить
а я вот весной купил 20 баксов по 23. Видимо скоро розбагатею.
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04.12.2020 17:51 Ответить
а зебилы рапортуют что все перевыполнено...
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04.12.2020 17:55 Ответить
Да! Скоро заживем! Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 6674 Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 8527
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04.12.2020 17:57 Ответить
такие зебилы как аффтор ещё существуют?
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04.12.2020 18:23 Ответить
Полно! Но ухе не 73%.
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04.12.2020 21:16 Ответить
Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии. - цитата

т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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04.12.2020 17:57 Ответить
Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 9384.
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Нє паніковать там ,, Пацкан ,, польот нормальний . Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 258 .

Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 7592 .
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04.12.2020 18:03 Ответить
И со словами "пропади всё пропадом" - 73% лохтората уносится в зелёную даль!
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04.12.2020 18:05 Ответить
Не по средствам они себе расходный план составили...
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04.12.2020 18:44 Ответить
зеленский думал в сказку попал. думал что ему подскажут старшие товарищи. а они потирая руки в тихую его слепого на плаху ведут...
он хоть в стране? слышал кто то на росию на днях прорывался с боем.
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04.12.2020 20:12 Ответить
вот дурь. сэкономили в преддверии пандемии - это же хорошо. нет, говорит бородатый, плохо.
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05.12.2020 06:29 Ответить
 
 