Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан
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Сумма невыполнения плана расходов общего фонда государственного бюджета на 1 декабря составила 101 млрд грн.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует Цензор.НЕТ.
"С каждым месяцем сумма невыполнения плана расходов общего фонда госбюджета увеличивается и на 1 декабря уже составила 101 млрд грн. Поэтому все меньше оптимизма относительно проведения запланированных на 2020 год расходов. Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии", - написал Пацкан.
Он отметил, что самый большой вызов для выполнения бюджета в этом году связан с привлечением государственных заимствований. "Именно их недополучение стало причиной невыполнения плана поступлений общего фонда в январе-ноябре на 141 млрд грн", - подчеркнул Пацкан.
По его словам, для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год.
"Это нереально. Так, в ноябре от размещения ОВГЗ поступило лишь 29 млрд грн, а от внешних кредиторов - 0,3 млрд грн. При этом, начиная с августа, растет средневзвешенная доходность заимствований как в национальной, так и иностранной валютах. А это скажется на расходах на обслуживание государственного долга в следующих бюджетных периодах ", - отметил глава Счетной палаты.
Пожалуйста, подождите...
-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...
-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...
Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта...
Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...
Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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Нє паніковать там ,, Пацкан ,, польот нормальний . .
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он хоть в стране? слышал кто то на росию на днях прорывался с боем.