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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, в результате чего получил ранение воин из состава ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник осуществил обстрел наших позиций из запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского, в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 84 взрывоопасных предмета.
Наши защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте: Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Одужання воїнові. Якнайскорішого.
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04.12.2020 17:58
+11
Обезьяны сообщают что у них минус две макаки.
Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4161
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04.12.2020 17:58
+6
еще подальше отвести нужно
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04.12.2020 17:59
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Одужання воїнові. Якнайскорішого.
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04.12.2020 17:58 Ответить
Обезьяны сообщают что у них минус две макаки.
Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4161
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04.12.2020 17:58 Ответить
отличная новость! чем больше сепарских макак будет утилизировано,тем чище и безопаснее будет Украинская земля
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04.12.2020 20:19 Ответить
Чого варті ЗЕ обіцянки?
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04.12.2020 17:59 Ответить
еще подальше отвести нужно
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04.12.2020 17:59 Ответить
За Днепр.
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04.12.2020 18:03 Ответить
Перевод с мокшанского: на кой хрен нам лишние проблемы
Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6486
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04.12.2020 18:05 Ответить
Одужуй, козаче. Хай Бог помагає.
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04.12.2020 18:15 Ответить
Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7480
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04.12.2020 18:25 Ответить
перемирие средней тяжести (дай Бог выздороветь бойцу пострадавшему от зе-лоха)
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04.12.2020 18:28 Ответить
Зє перемирря триває???
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04.12.2020 19:26 Ответить
 
 