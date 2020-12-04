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Подозреваемый по делу "Боинга" Дубинский о Гиркине: провокатор, психически нездоровый человек, размазня

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подозреваемый по делу

Полковник ГРУ РФ Сергей Дубинский ("Хмурый"), с самого начала участвовавший в агрессии России против Украины на Донбассе и являющийся одним из главных подозреваемых по делу малазийского "Боинга", рассказал, что думает о террористе Игоре Гиркине ("Стрелкове").

Текст авторства Дубинского опубликован на сайте "Донбасс - Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Дубинский рассказал, что группа Гиркина захватила Славянск, потому что город находился на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

"Он занимает этот пункт и обеспечивает охрану ставки нового правительства Украины. Пока они решали, кто это будет: то ли Азаров, то ли Царев, произошла встреча с товарищем Буркхальтером и пошел вектор, что мы сворачиваемся. Это одно слагаемое", - написал Дубинский.

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По его словам, Гиркин присвоил себе 20 из 50 тыс. долларов, которые по получению террориста Бородая должен был раздать наемникам.

"21 апреля Гиркин отправляет Игоря Перепечаенко, это зам Пономарева, мэра Славянска в Москву. Официально за тремя телефонами закрытой связи, и попутно дает ему 20 тысяч долларов (из 50, привезенных Бородаем): "У меня мама там живет, передай от меня записку, что все у меня хорошо". Перепечаенко в Москве заезжает, отдает деньги и записку, получает телефоны", - перечисляет Дубинский последовательность событий.

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Кроме этого, Гиркин получал удовольствие, когда пытал людей, утверждает Дубинский.

"Я заметил еще в Чечне, когда мы работали, есть такое понятие "экстренное потрошение". Честно скажу, приходилось и пытать и так далее. Но, у него заметил две особенности: он получал удовольствие, когда при нем кого-то пытали и второе, были ситуации, когда в этом не было необходимости. Это психическое заболевание", - написал он.

Дубинский считает, что Гиркин и сейчас продолжает работать на спецслужбы России в качестве агента, собирая вокруг себя людей, недовольных Путиным.

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"Концентрирует вокруг себя недовольных. Пишет прямые оскорбления Путина, не только как президента, а как человека. Любому другому впаяли бы уже за это статью. С этим он перебирает, у каждого думающего человека возникает мысль", - пишет полковник ГРУ РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
Гиркин будет висеть слева, а Дубинский - справа. А другой Дубинский будет висеть поодаль - за то, что Портнову дифирамбы пел...
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04.12.2020 19:25
+21
Психически нормальные не полезли бы в чужую страну убивать и пытать, таких и используют
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04.12.2020 19:30
+18
Дубинський народився і виріс в Україні, на відміну від Гіркіна, тому манкурт огидніший
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04.12.2020 19:32
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Правила форума Совет форумчан
Ми маємо вірити сказаному цим полковникам рашки- чи нащо цей текст?
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04.12.2020 19:24 Ответить
Конечно не верим.Гиркин не такой,он хороший?Чи нащо цей текст?
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05.12.2020 01:40 Ответить
Гиркин будет висеть слева, а Дубинский - справа. А другой Дубинский будет висеть поодаль - за то, что Портнову дифирамбы пел...
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04.12.2020 19:25 Ответить
Психически нормальные не полезли бы в чужую страну убивать и пытать, таких и используют
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04.12.2020 19:30 Ответить
Дубинський народився і виріс в Україні, на відміну від Гіркіна, тому манкурт огидніший
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04.12.2020 19:32 Ответить
Ви однакові
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04.12.2020 19:30 Ответить
Украинский "Дубинский" более натуральней, что ли!? А вот "грушному Дубинскому"- румынское гражданство никто не даст...
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04.12.2020 19:30 Ответить
Я заметил еще в Чечне, когда мы работали, есть такое понятие "экстренное потрошение". Честно скажу, приходилось и пытать и так далее. Но, у него заметил две особенности: он получал удовольствие, когда при нем кого-то пытали и второе, были ситуации, когда в этом не было необходимости. Это психическое заболевание", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3235129 -- подтверждение с других источников или Долг каждого ликвидировать эту тварь

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
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04.12.2020 19:37 Ответить
Вас ублюдков уже Кобзон, Моторолла, Гиви, Захарченко, заждались. Давайте не подведите.
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04.12.2020 19:46 Ответить
Споконвічна ворожнеча ГРУ vs КГБ та ГРУ vs ФСБ. Обидві огидні.
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04.12.2020 19:48 Ответить
Головне що Путіна лає. Значить хороший, як Байден.
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04.12.2020 19:53 Ответить
Подозреваемый по делу "Боинга" Дубинский о Гиркине: провокатор, психически нездоровый человек, размазня - Цензор.НЕТ 6450
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04.12.2020 19:56 Ответить
Значить будуть ,,мочити,, і це добре. Чим більше один-одного переб'ють тим меньше нам роботи)))
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04.12.2020 19:58 Ответить
хороший кацапо-грушник...- это мертвый...- аксиома
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04.12.2020 20:03 Ответить
Та ні, на дурку з їхати не вийде, кацап Гіркін знає що робить - катувати це у крові кацапів нащадків андрофагів https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy
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04.12.2020 20:03 Ответить
Забавные существа. Пауки в банке, и ещё и спорят кто больше всех любит эту самую ихнюю раису, и кто бОльший патриот.
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04.12.2020 20:06 Ответить
моралист нашелся, сбивший пассажирский самолет на территории другого государства. И одного и второго в плен брать не нужно.
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04.12.2020 20:09 Ответить
Мерзкие твари, подонки, ублюдки. Ужасного им конца и вечного горения в аду, убийцы!
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04.12.2020 20:20 Ответить
уничтожить эту каапню только пол дела. Нужно выжигать всех их родственников вне зависимости от пола и возраста.
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05.12.2020 02:34 Ответить
самое время Гиркину, вызвать Дубинского на дуэль...))
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04.12.2020 23:49 Ответить
Мразь недовольна мразью. Два подонка,которых ждёт петля.
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05.12.2020 08:35 Ответить
@есть такое понятие "экстренное потрошение".@

любители "русского мира", все запомнили это понятие ?
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05.12.2020 08:56 Ответить
Подлежат "экстренному потрошению" бажано своїми грушніками
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05.12.2020 12:47 Ответить
 
 