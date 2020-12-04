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Новости Политика Украины
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На следующей пленарной неделе Рада может продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На следующей пленарной неделе Рада может продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Разумков

Верховная Рада сможет на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря поддержать законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Об этом заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, (год действия в законе об особом статусе Донбасса – ИФ) будет изменен на 2021-й", - сказал Разумков.

"Какие-либо другие изменения, я думаю, что маловероятны, потому что пройти этот вопрос нужно будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - добавил спикер парламента.

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Вместе с тем, он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодня такие инициативы в Верховной Раде не зарегистрированы, но теоретически они могут появиться в ближайшее время.

В то же время Разумков отметил, что какие-либо другие законодательные инициативы, касающиеся имплементации, в частности, "формулы Штайнмайера", также не фиксировались аппаратом Верховной Рады.

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Автор: Володимир Янченко
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Само по себе продление закона это так...как пукнуть с подливкой...Главное-поставить рашку на место.
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04.12.2020 19:44 Ответить
А може вже досить. Может уже хватит. Сколько этот цирк на дроте будет продолжаться. Какое " самоуправление" мы что признаем , что там какие то самостоятельные " сепаратисты". А может там оккупанты и их агентура из местных ( и заезжих) аборигенов народов "доунбасса" ( отдельно "донецкого" народа и "луганского" народа, типа половцы и печенеги какие то.) Рада и правительство наконец должна прекратить эту клоунаду, объявить эти территории оккупированными РФ и на этом все. Конечно при этом конечно же нужно сделать то что должны были сделать при Порошенко, разорвать дип. отношения ( Грузия это сделала). Закрыть переход и проезд в Крым, ОРДЛО и РФ ( как минимум в ту строну) 7 лет творится все это безобразие.. а мы играем в гибридные рашен игры.
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04.12.2020 19:54 Ответить
врагов украины во время войны расстреливают
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04.12.2020 21:43 Ответить
 
 