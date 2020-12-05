"Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

Председатель НАПК Александр Новиков направил официальное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по законопроекту № 4460-р, который сегодня приняла Верховная Рада Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорпится в официальном письме главы НАПК Новикова, размещенном в Фейсбуке.

В письме Александр Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, которые умышленно не подают е-декларацию или умышленно не указывают в ней недостоверные сведения. Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать ли декларацию и скрыть приобретенное в коррупционный способ имущество", - отмечает Александр Новиков.

Председатель НАПК призвал Президента Украины наложить вето на законопроект.

"В связи с приведенным просим применить к указанного Закона право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины ", - подытожил Председатель НАПК.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.