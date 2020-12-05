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Новости Политика УкраиныПроисшествия Борьба с коррупцией Конституционный кризис
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электронное декларирование (1013) НАПК (1162) Новиков Александр (69)

"Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Председатель НАПК Александр Новиков направил официальное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по законопроекту № 4460-р, который сегодня приняла Верховная Рада Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорпится в официальном письме главы НАПК Новикова, размещенном в Фейсбуке. 

В письме Александр Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, которые умышленно не подают е-декларацию или умышленно не указывают в ней недостоверные сведения. Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать ли декларацию и скрыть приобретенное в коррупционный способ имущество", - отмечает Александр Новиков.

Председатель НАПК призвал Президента Украины наложить вето на законопроект.

"В связи с приведенным просим применить к указанного Закона право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины ", - подытожил Председатель НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК о наказании за ложь в декларациях ограничением свободы: "Санаторные условия"

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+39
так виглядає, що корупція остаточно перемогла немічного віслюка Не предусматривает лишения свободы, - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 3648
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04.12.2020 20:11
+24
Там закон прикольный, платишь с украденного 1% и гуляй.
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04.12.2020 20:11
+22
Клоун сьогодні "у відосіку" задекларував, що це велика перемога. А НАПК просить його ветувати закон?! Чудні.
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04.12.2020 20:11
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Клоун сьогодні "у відосіку" задекларував, що це велика перемога. А НАПК просить його ветувати закон?! Чудні.
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04.12.2020 20:11 Ответить
так виглядає, що корупція остаточно перемогла немічного віслюка Не предусматривает лишения свободы, - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 3648
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04.12.2020 20:11 Ответить
А разве не за это голосовал нарид умный украинский ? Нет ? А за что ?
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04.12.2020 20:49 Ответить
Один из немногих вменяемых людей
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04.12.2020 20:11 Ответить
Там закон прикольный, платишь с украденного 1% и гуляй.
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04.12.2020 20:11 Ответить
Попробуй укради ты.лет 8 дадут
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04.12.2020 20:13 Ответить
А вот, если задуматься, пресловутый общественный договор в рашке и в Украине, интересно ведь. У рабсеян: вы отказываетесь от политических свобод и всего с ними связанного, а мы вам-стабильность. А у нас: воруй, убивай, *** гусей, главное-делись. Признаться, оба мне не нравятся.
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04.12.2020 20:26 Ответить
Пора народу Украины вспомнить вяликого В.И.Ленина. "ГРАБ НАГРАБЛЕННОЕ" Но если такое начнется..... Будет полная жо..а.
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04.12.2020 21:00 Ответить
"ГРАБ" - дерево семейства березовых.
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05.12.2020 16:05 Ответить
Пардон "ГРАБЬ". А ты Валерий пей валерьянку и не воспринимай грамматику всерьез
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05.12.2020 18:28 Ответить
Знову спроба обману суспільства від квартальних шахраїв.
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04.12.2020 20:13 Ответить
"Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 2198
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04.12.2020 20:18 Ответить
Фактически Зе дал разрешение на воровство до 8 млн. - за это кроме штрафа (1 поход в "Велюр") ничего не будет
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04.12.2020 20:20 Ответить
А чему удивляться, делали то под себя, кстати был редкий случай когда закон поддержали все фракции.
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04.12.2020 20:22 Ответить
Без цього "закону", провладні зебіли, взагалі не будуть подавати декларації і не зможуть похизуватися перед 73 відсотками виборців, як вони, бідненькі, за рік зубАжіли.
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04.12.2020 21:09 Ответить
пан Новіков знайшов антикорупціонера
ги
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04.12.2020 20:26 Ответить
зЄля- так что там с "опросом" - коррупционеров - воров, сажать будем... "Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 5434
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04.12.2020 20:26 Ответить
Ты что, в окно не смотришь? До весны ещё как до Луны)
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04.12.2020 20:33 Ответить
Это для не лохов , лапша на уши
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04.12.2020 20:48 Ответить
Очень надеюсь .что Евросоюз и МВФ не клоуны и больше этим зедебилам ни копейки не даст,пока они не примут настоящий закон.А остальные ,которые голосовали за этих недоумков ,должны страдать за свой выбор.
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04.12.2020 20:31 Ответить
Ох.уенно наголосовпли: Украл девять миллионов - заплати пятьдесят одну тысячу и гуляй свободно, воруй дальше. Нет слов..
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04.12.2020 20:31 Ответить
В результаті компромісу ВР повісила всім локшину на вуха і позбавила корупціонерів кримінальної відповідальності.Відмінили - прийняли,прийняли - відмінили.Це біг на місці,продуктивність роботи - нуль.
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04.12.2020 20:36 Ответить
Це не продуктивність, це як мукають москалі - зрада!
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04.12.2020 20:44 Ответить
Да хуже не будет . Какая разница что будет дефолт и не будет безвиза ?
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04.12.2020 20:46 Ответить
Дефолт все ближе , а безвиз накрывается , нанакрываваеться ? Угадали . Медным тазом!
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04.12.2020 20:45 Ответить
Це все що потрібно знати про Зекурвів..
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04.12.2020 20:45 Ответить
😂😂😂😂 только проснулся ?
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04.12.2020 20:47 Ответить
його вже призивали, коли богдан був. зееееееля тебе оточують ворюги та аферисти, вони тобі брешуть. нееееееееееееееееее. це друзьяяяяяяя. а ви ніхто
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04.12.2020 21:09 Ответить
Вобщем цирк с КСУ - запланированная акция. Тупарь уже медальку получил и на Крым уехал
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04.12.2020 21:19 Ответить
"зе" и ВЗРада разыгривают сценарий разработанный в мацквааабаде,целью которого есть отодвинуть Украину от ЕС И США
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04.12.2020 21:27 Ответить
БАНДИТИ з ВРУ такий закон це навіть не смішно це плювання на виборців. Але ви ПРИВИКЛИ не тільки плювати на громадян але безсовісно їх обкрадати.
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04.12.2020 21:31 Ответить
ОНО всеравно ничего не читает, вечно в передозе с опухшей харей. В редкие моменты полусознания снимает гундосики - вот и вся тяжелая работа ***********.
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04.12.2020 22:01 Ответить
Віслюк виконує волю крадіїв...
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04.12.2020 22:20 Ответить
Он и сам вор. Все как то забыли как через его фирму Беня вывел 42 лимона зеленью из Приватбанка. И это только то что всплыло.
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05.12.2020 12:48 Ответить
А может надо разделять - украл и не задекларировао? За украл- одно наказание согласно УК, а за то, что не было прибавление задекларировано - другое, согласно ЭТОГО закона?
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05.12.2020 07:39 Ответить
Он же не полный дебил, чтобы на себя статью вешать. Он сознательно допустил решение конституционного суда, а теперь играет роль спасителя отечества. Надеюсь МВФ не купится на эти дешевые трюки клоуна.
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05.12.2020 12:45 Ответить
якби тільки клоун постраждав - можна було б радіти. На жаль, ми в одному човні а капітан під кайфом і неумілий
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05.12.2020 12:58 Ответить
Уважуха. Не думав, що в зеленому болоті ще залишилися адекватні люди. Починаю відрахунок скільки протримається на посаді цей хлопчина. Даю йому тиждень
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05.12.2020 12:54 Ответить
по закону ЗЕ-шушвали, если ты грабишь страну и украинцев, тебе нужно просто прийти..расписаться и покаяться, только чистосердечно!
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05.12.2020 14:04 Ответить
За коррупцию, дерибан, использование служебного положения& инсайдерской инфо с целью личного обогащения необходимо быстрое жёсткое наказание! СУД-ТЮРЬМА-КОНФИСКАЦИЯ полная и абсолютная! И полный пожизненный запрет на работу в госструктурах!
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05.12.2020 14:09 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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05.12.2020 15:47 Ответить
Читаешь отзывы и понимаешь,не зря порохоботы возбудились,ведь при Порошенко никто не воровал,все и всё декларировали до копеечки!
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05.12.2020 16:08 Ответить
Псевдо Тёзка Тёзка, не путай член с пальцем.
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05.12.2020 20:41 Ответить
Эта мразь должна висеть на одном столбе с вовком
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05.12.2020 16:27 Ответить
Вы так и не поняли что закон об отмене е-декларировании принят под определенных воров,как только с них снимут все обвинения о скрытых ими доходах закон снова будет введен в действие без права возбуждения против них дел за воровство и взяточничество.
А наложение вета это для того чтоб те кто еще не воспользовался отменой этого закона мог им воспользоваться,правда за определенную мзду.
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06.12.2020 09:57 Ответить
Вообще-то я бы не сажал, а просто незадекларированное имущество конфисковывал в доход государства. "Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 5947
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06.12.2020 10:32 Ответить
 
 