Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы

Глава МИД Молдовы Аурелиу Чокой на саммите глав МИД стран-участников ОБСЕ заявил о готовности Кишинева вести конструктивный диалог с российским руководством для запуска процесса вывода российских войск и боеприпасов с территории Молдовы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Республика Молдова подтверждает свою последовательную позицию в отношении необходимости вывода иностранных войск и запасов боеприпасов из нашей страны в соответствии со статусом нейтралитета, предусмотренным Конституцией, и международными обязательствами, взятыми на себя РФ в рамках ОБСЕ", - заявил Чокой.

Он подчеркнул, что "в связи с этим мы готовы к конструктивному диалогу с российской стороной для конкретных действий по возобновлению процесса уничтожения и эвакуации боеприпасов со складов в селе Колбасна".

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"Что касается миротворческой операции в регионе, проводимой в соответствии с молдавско-российским Соглашением о прекращении огня от 21 июля 1992 года, то следует отметить, что она достигла своей цели по разделению сил и стабилизации постконфликтной ситуации. Однако стабильность, укрепившаяся в последние десятилетия, требует адаптации миротворческой миссии к новым реалиям. В связи с этим необходимо сосредоточить усилия на укреплении доверия, всеобъемлющем разрешении конфликтов и реинтеграции", - отметил Чокой.

Он подчеркнул, что Молдова готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами с целью адаптации существующего миротворческого механизма к новым целям и реалиям.

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Чокой также выразил "глубокую обеспокоенность злоупотреблениями тираспольским режимом, включая ограничения на свободное передвижение и серьезное ухудшение ситуации с правами человека в Приднестровском регионе Молдавии", призвав вовлеченных партнеров "внести позитивный вклад и исправить эту ситуацию".