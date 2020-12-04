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Не уверен, что Рада заполнит свою квоту в КС на следующей пленарной неделе, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не уверен, что Рада заполнит свою квоту в КС на следующей пленарной неделе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что парламент сможет назначить еще двух судей Конституционного суда (КС) по своей квоте на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер заявил в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

"Если мы говорим о квоте Верховной Рады Украины (касательно назначения судей КС - ИФ), то действительно есть две позиции. Одна из них - конкурс был перезапущен, сегодня он проходит. Другой по просьбе и фракций, и профильного комитета отложен и мы не рассматривали на этой неделе вопрос о назначении ещё одного судьи Конституционного суда. Пока я не уверен, что и на следующей неделе, чтобы не создавать дополнительное напряжение в этом процессе" - сказал Разумков 

Вместе с тем он отметил, что задачей-максимум является подготовка законопроекта о регламенте деятельности КС. Со слов, главы парламента, это "правильная позиция, которая дала бы возможность эффективно всем работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада может продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Разумков

Автор: Роман Свиридович
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Кто такая Рада ? У неё фамилия есть ?
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04.12.2020 20:34 Ответить
Є-Верховна.
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04.12.2020 20:37 Ответить
Куме, а куме, а шо ви будете палить як ні Прими, ні Ватри не буде?
Верховну Раду!
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04.12.2020 20:38 Ответить
Нема в Україні незалежної суддівської гілки влади. І не буде- забудьте.
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04.12.2020 20:37 Ответить
Хіба? Наша судівська гілка повністю незалежна ... від джерела влади - народу. Гілка влади - це те, що призначає джерело влади, а саме - народ. Президента вибираємо, зРаду теж, а звідки у суддів владні повноваження - невідомо. Хай судять тих, хто їх і призначив.
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04.12.2020 20:42 Ответить
Усе усім відомо- невідомо, як з цієї халепи вибратися.
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04.12.2020 20:50 Ответить
пане Разумков. а Ви хоч в чому небудь, уверени??????
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04.12.2020 21:00 Ответить
пучеглазое чючело не уверено.
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04.12.2020 21:01 Ответить
 
 