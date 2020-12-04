РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15396 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
12 416 7
Зеленский (16612) Крым (26022) Гройсман (4829) электронное декларирование (1013) Микитась (152) Татаров Олег (348) локдаун (294)

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год

Экс-премьер Владимир Гройсман якобы получил взятку от скандального застройщика Максима Микитася, Зеленский обещает не вводить локдаун в декабре, Рада вернула ответственность за ложь в электронных декларациях - главные новости 4 декабря.

Гройсман получил взятку от Микитася

Журналист Владислав Сидоренко опубликовал постановление Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября. В документе сказано, что экс-премьер Владимир Гройсман в 2017 году получил от "Укрбуда" помещение в центре Киева площадью 2 тыс. кв. метров, которое стоит более 75 млн грн.

Пресс-секретарь Гройсмана утверждает, что это ложь.

Тем временем журналисты выяснили, что тесть замглавы ОП Олега Татарова не просто сразу после его назначения получил землю под застройку - на этой земле планировал построить жилой дом "Укрбуд" Микитася. Но как только Микитась попал в СИЗО, договор расторгли, и земля досталась фирме тестя Татарова.

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год 01

ЕСВ платить не надо

Верховная Рада на полгода освободила часть ФОПов от уплаты ЕСВ и единого налога. Таким образом депутаты хотят поддержать предпринимателей во время пандемии COVID-19.

Весь день под Радой протестовали предприниматели, требуя "спасти микробизнес". Время от времени протесты переросли в перепалки и рукоприкладство.

Протесты у здания парламента возмутили "слуг народа": во фракционном чате они активно обсуждали, как сделать так, чтобы протестующие не мешали проходу депутатов на рабочие места.

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год 02

Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях

По новому закону, если чиновник соврал в декларации на сумму, которая превышает 8 756 000 грн, ему грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции наказание назвали слишком мягким, глава НАПК Новиков написал письмо президенту Зеленскому с просьбой ветировать закон.

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год 03

Локдауна в декабре не будет

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете", - сказал Зеленский.

ФСБ России заявила о попытке прорыва из Украины

По версии ФСБ, трое неизвестных с оружием пытались прорваться с Сумской области Украины на территорию России. Завязалась перестрелка, и один человек был убит, еще двое якобы вернулись в Украины.

В Госпогранслужбе не подтверждают эту информацию: выстрелы не зафиксировали, участок границы проверили и ничего подозрительного не обнаружили.

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год 04

Гиркин украл деньги террористов

Полковник ГРУ РФ Сергей Дубинский ("Хмурый") опубликовал разгромный текст об одном из главарей террористов Игоре Гиркине. По словам Дубинского, Гиркин психически болен, любит пытать людей, а из 50 тыс. долларов, которые должен был раздать рядовым наемникам, 20 тыс. присвоил себе.

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год 05

Украинские ветераны получили медали от Путина

Организация ветеранов в Днепропетровской области раздала ветеранам Второй мировой войны юбилейные медали "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" от президента России. В сопроводительных документах указано, что награждение медалями состоялось еще летом 2019 года. На Днепропетровщину медали передала "Харьковская организация ветеранов Украины". Эта организация существует 1 год и 8 месяцев.

Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год 06

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що Зеленський буде казати отим людям в яких від короновірусу померли родичі? Таких щодня тільки офіційно вмирає біля 250 людей... Треба негайно вводити локдаун. Але локдаун лише для шкіл, садочків....
показать весь комментарий
04.12.2020 22:11 Ответить
пускай ТЕ ЛЮДИ вспоминают за кого голосовали!
показать весь комментарий
04.12.2020 22:13 Ответить
Софа, тобі введуть три дауни. В кожну дірку.
показать весь комментарий
05.12.2020 05:19 Ответить
а можно свести очень кратко все? у зеленского ни дня без конкретного залета? БОЛЬШЕ ЖЕСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
показать весь комментарий
04.12.2020 22:11 Ответить
Не было никакой "великой отечественной войны 1941-1945". Была 2МВ 1939-1945, которую развязали в равной степени совок и Германия. }{уйло свои медальки может с собой в гроб забрать. Головні новини 4 грудня: ЄСВ платити не треба, локдаун відклали на 2021 рік - Цензор.НЕТ 1660
показать весь комментарий
04.12.2020 23:00 Ответить
локдаун отложили...

Правильно! за 25 дней помрет всего 5000 украинцев. Ну и хрен с ними - сказал клоун.
показать весь комментарий
04.12.2020 23:39 Ответить
Головне, аби ти від розпачу не здохло. Не чекай безкоштовної ваксанації, вколися хоч чим-небудь.
показать весь комментарий
05.12.2020 05:25 Ответить
 
 