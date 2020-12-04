Главные новости 4 декабря: ЕСВ платить не надо, локдаун отложили на 2021 год

Экс-премьер Владимир Гройсман якобы получил взятку от скандального застройщика Максима Микитася, Зеленский обещает не вводить локдаун в декабре, Рада вернула ответственность за ложь в электронных декларациях - главные новости 4 декабря.

Гройсман получил взятку от Микитася

Журналист Владислав Сидоренко опубликовал постановление Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября. В документе сказано, что экс-премьер Владимир Гройсман в 2017 году получил от "Укрбуда" помещение в центре Киева площадью 2 тыс. кв. метров, которое стоит более 75 млн грн.

Пресс-секретарь Гройсмана утверждает, что это ложь.

Тем временем журналисты выяснили, что тесть замглавы ОП Олега Татарова не просто сразу после его назначения получил землю под застройку - на этой земле планировал построить жилой дом "Укрбуд" Микитася. Но как только Микитась попал в СИЗО, договор расторгли, и земля досталась фирме тестя Татарова.

ЕСВ платить не надо

Верховная Рада на полгода освободила часть ФОПов от уплаты ЕСВ и единого налога. Таким образом депутаты хотят поддержать предпринимателей во время пандемии COVID-19.

Весь день под Радой протестовали предприниматели, требуя "спасти микробизнес". Время от времени протесты переросли в перепалки и рукоприкладство.

Протесты у здания парламента возмутили "слуг народа": во фракционном чате они активно обсуждали, как сделать так, чтобы протестующие не мешали проходу депутатов на рабочие места.

Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях

По новому закону, если чиновник соврал в декларации на сумму, которая превышает 8 756 000 грн, ему грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции наказание назвали слишком мягким, глава НАПК Новиков написал письмо президенту Зеленскому с просьбой ветировать закон.

Локдауна в декабре не будет

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете", - сказал Зеленский.

ФСБ России заявила о попытке прорыва из Украины

По версии ФСБ, трое неизвестных с оружием пытались прорваться с Сумской области Украины на территорию России. Завязалась перестрелка, и один человек был убит, еще двое якобы вернулись в Украины.

В Госпогранслужбе не подтверждают эту информацию: выстрелы не зафиксировали, участок границы проверили и ничего подозрительного не обнаружили.

Гиркин украл деньги террористов

Полковник ГРУ РФ Сергей Дубинский ("Хмурый") опубликовал разгромный текст об одном из главарей террористов Игоре Гиркине. По словам Дубинского, Гиркин психически болен, любит пытать людей, а из 50 тыс. долларов, которые должен был раздать рядовым наемникам, 20 тыс. присвоил себе.

Украинские ветераны получили медали от Путина

Организация ветеранов в Днепропетровской области раздала ветеранам Второй мировой войны юбилейные медали "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" от президента России. В сопроводительных документах указано, что награждение медалями состоялось еще летом 2019 года. На Днепропетровщину медали передала "Харьковская организация ветеранов Украины". Эта организация существует 1 год и 8 месяцев.