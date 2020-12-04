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Новости Политика Украины
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В отношениях с Венгрией нет конфликта или обострения, есть диалог, - "слуга народа" Кривошеев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В отношениях с Венгрией нет конфликта или обострения, есть диалог, -

В ситуация на Закарпатье и в отношениях с Венгрией нет конфликта или обострения, между странами происходит диалог.

Об этом Цензор.НЕТ заявил народный депутат Игорь Кривошеев, председатель Закарпатской областной организации партии "Слуга народа":

"Не готов употреблять термин "обострение", потому что, по моему мнению, такое определение не соответствует реальному положению вещей. Как я вижу - определенная несвоевременность отдельных действий силовиков политизировала расследование предполагаемого обычного преступления. Что привело к общению двух стран на уровне МИД. Это не обострение отношений, это - диалог", - пояснил Кривошеев.

Он считает, что исполнение венгерского гимна депутатами ОТО на Закарпатье и действия силовиков по делу благотворительного фонда "Эган Эде" не связаны между собой.

"Нужно четко разделять два инцидента, которые между собой не связаны. Первый. Обыски по делу фонда "Эган Эде" - это обычные следственные действия. Очевидно, что немного несвоевременные. Если бы они состоялись позже - не было бы политизации.

Читайте: Если мелкая внутренняя политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога

Второй. Исполнение гимна Венгрии на заседании совета ОТО. Это недопустимо. Я уважаю венгерскую культуру и традиции и считаю их изюминкой Закарпатья. Сам немного говорю и читаю по венгерски и не имею ничего против венгерского гимна или флагов во время торжественных событий локального характера - День села, фестивали или на венгерские праздника. Но заседание совета ОТО это совсем другое. Здесь должна быть красная линия", - уверен "слуга народа".

Кривошеев подчеркнул, что по обоим инцидентам должен состояться диалог. "Конфликт в этой ситуации видят только те, кто хочет его там видеть", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москаль о гимне Венгрии на Закарпатье: "Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?"

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии. 1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Читайте: Причиной постоянных конфликтов на Закарпатье является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, - "слуга народа" Чернев

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Ну да, диалог: Венгрия и преданные её интересам коллаборанты в нашей стране посылают украинскую государственность на йух, а мы покорно киваем в ответ на это. Это называется - диалог?
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04.12.2020 21:54
+3
Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
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04.12.2020 22:00
+2
Сцарю це не вигідно, йому вигідніше мати напруженість на Західних кордонах України. А якщо ****** його ослухаються то не получать ггроші.
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04.12.2020 22:24
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Слуги "мои" вы определитесь конфликт это или обострение а то как Лебедь, щука и рак.......
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04.12.2020 21:51 Ответить
В усякому разі, це не конфлікт України з Угорщиною, це конфлікт україни з лаптелизами.
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04.12.2020 22:19 Ответить
Ну да, диалог: Венгрия и преданные её интересам коллаборанты в нашей стране посылают украинскую государственность на йух, а мы покорно киваем в ответ на это. Это называется - диалог?
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04.12.2020 21:54 Ответить
криворукова,кривоногова,кривошеев,Кривой рог....нас атакует банда кривых
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04.12.2020 21:54 Ответить
простите, а кто такой Кивошеев Зеленой Масти? ЭкспЭрд в чем? выпускник Трускавецького универа? Цензор. А зачем нам мнения тела с интеллектом зеленой плесени?
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04.12.2020 21:55 Ответить
надеюсь , что в прошлом блестящий кавенщик и заводной тамада , а потом уже и эксперт международник ...
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04.12.2020 22:15 Ответить
Коли когось хочеш вимастити гівном, то спочатку прикинь: Хто він і Що ти?
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04.12.2020 22:22 Ответить
самій добрий діалог це проводити навчання, чистити кулемет, та вивчати мат частину.
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04.12.2020 21:57 Ответить
Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
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04.12.2020 22:00 Ответить
Израиль им в пример.
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04.12.2020 22:02 Ответить
Сцарю це не вигідно, йому вигідніше мати напруженість на Західних кордонах України. А якщо ****** його ослухаються то не получать ггроші.
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04.12.2020 22:24 Ответить
Так, звичайно ж все це зрозуміло, як Божий день.
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04.12.2020 22:26 Ответить
Ігор, це не діалог, це, 'тупо, наезд' з їхньої сторони. Є чорне і біле, любителів сірого не сприймають ні одні ні інші.
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04.12.2020 22:01 Ответить
"Нас е**т, а мы крепчаем"... Вся суть этого "диалога."
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04.12.2020 23:09 Ответить
Выкручивание рук - это не диалог.
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04.12.2020 23:21 Ответить
Всіх мадяр за ріку Угру. І ніяких конфліктів.
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05.12.2020 05:27 Ответить
На сході країни "діалог" продовжується вже 7-й рік, правда, його лицемірно називають "конфліктом", а опонента - "тією стороною".
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05.12.2020 06:11 Ответить
Не хочу бути злим пророком але факти говорять про те що у Закарпатті швидкими темпами назріває нове "ордло" і якщо найближчим часом і то вже терміново не будуть прийняті хоч якісь міри то на превеликий жаль там буде розіграний ****** і його смоктуном Орбаном "кримський" сценарій - псевдореферендум "рузьке миротворци" і анексія більшої частини Закарпаття. Буваю в тих краях досить часто маю багато знайомих і для того щоб зробити такі висновки не треба бути легендарним СБУшником - все як кажуть видно не озброєним оком.
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05.12.2020 08:22 Ответить
Цели и задачи:
- Улучшить демографическую ситуацию в стране !!!
- Улучшить подготовку армии
- Улучшить качество призыва срочной службы
Предлагаю ЗЕЛЕНСКОМУ регулярно проводить по городам учения ООС силами срочников. Начать можно на Закарпатье. Бойцам бром не давать, питание улучшить, цели не скрывать - возможно, местная молодежь начнет сама активнее участвовать в политической жизни общества.
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05.12.2020 23:47 Ответить
 
 