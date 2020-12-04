В отношениях с Венгрией нет конфликта или обострения, есть диалог, - "слуга народа" Кривошеев

В ситуация на Закарпатье и в отношениях с Венгрией нет конфликта или обострения, между странами происходит диалог.

Об этом Цензор.НЕТ заявил народный депутат Игорь Кривошеев, председатель Закарпатской областной организации партии "Слуга народа":

"Не готов употреблять термин "обострение", потому что, по моему мнению, такое определение не соответствует реальному положению вещей. Как я вижу - определенная несвоевременность отдельных действий силовиков политизировала расследование предполагаемого обычного преступления. Что привело к общению двух стран на уровне МИД. Это не обострение отношений, это - диалог", - пояснил Кривошеев.

Он считает, что исполнение венгерского гимна депутатами ОТО на Закарпатье и действия силовиков по делу благотворительного фонда "Эган Эде" не связаны между собой.

"Нужно четко разделять два инцидента, которые между собой не связаны. Первый. Обыски по делу фонда "Эган Эде" - это обычные следственные действия. Очевидно, что немного несвоевременные. Если бы они состоялись позже - не было бы политизации.

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Второй. Исполнение гимна Венгрии на заседании совета ОТО. Это недопустимо. Я уважаю венгерскую культуру и традиции и считаю их изюминкой Закарпатья. Сам немного говорю и читаю по венгерски и не имею ничего против венгерского гимна или флагов во время торжественных событий локального характера - День села, фестивали или на венгерские праздника. Но заседание совета ОТО это совсем другое. Здесь должна быть красная линия", - уверен "слуга народа".

Кривошеев подчеркнул, что по обоим инцидентам должен состояться диалог. "Конфликт в этой ситуации видят только те, кто хочет его там видеть", - добавил нардеп.

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Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии. 1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

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