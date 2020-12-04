Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов
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При оптимистическом сценарии поставки в Украину вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.
Об этом министр здравоохранения Максима Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Речь шла о поставке вакцин в Украину через Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.
"Мы должны получить 8 млн доз по этой инициативе уже в первой половине 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого - начала второго квартала", - сказал Степанов.
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По его словам, в рамках этой инициативы в Украину могут быть поставлены вакцины разных производителей - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.
"Главная задача - это максимально быстро привезти эту вакцину. И вот мы сейчас, помимо COVAX, со всеми этими компаниями, которые вы называли, мы находимся уже на финальных стадиях подписания документов и сможем в скором будущем сказать о первых поставках непосредственно от компаний", - сказал Степанов.
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На вопрос о том, как организовать в Украине вакцинацию препаратом Pfizer, хранить и перевозить который можно только при температуре -70 градусов Цельсия, министр ответил так: "Конечно, предпочтительнее то, то минус 2 - минус 8, это понятно. Но если первой будет у нас возможность поставить Pfizer, то, естественно, мы будем это делать".
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Первый квартал заканчивается 31-го марта...а второй квартал начинается 1-го апреля...
Между ними это когда???
Или Украина вакцину торжественно получит на День Дурака со всеми вытекающими последствиями?
как это "между"? нет никакого "между" между первым и вторым кварталом. в 23:59:59 еще первый квартал а в 00:00:00 начался второй. что он мелит бл?
для опг воз - Украина - это отсталая страна, как страны Африки, где можно проводить эксперименты и опыты над людьми, в том числе с этими вакцинами, выяснить риски осложнений и летальных исходов..
при чем здесь развитые страны? в развитых странах, отару овец тоже стригут и прививают..
ты всему веришь? прямо протестировали все население, лапшу с ушей сними.. проводится эксперимент в масштабах всей планеты.. хочешь быть подопытным кроликом, тестируй на себе всякую гадость, вперед, никто не мешает..
если ты не понимаешь, то просто не позорься..
это бизнес, к медицине и охране здоровья - не имеющий отношения..
ты, чучело, для начала, почитай, что такое вакцина..
если тебе повезет, то в твоей вакцине - будет просто физ раствор, хотя мне на тебя плевать, коли хоть все виды вакцин ежедневно..
Прикинь, в развитых странах Европы совсем нет гепатита B среди работников медучреждений, да и среди обычных людей таковых единицы. Потому что они привиты. А у нас ты можешь легко подхватить эту заразу в кресле стоматолога. При этом прививка (по-моему двух- или трехкратная) защищает от заболевания на 100%. Бизнес, говоришь? Так и выращивание пшеницы тоже бизнес. Как это противоречит тому, что просто помогает людям выживать?