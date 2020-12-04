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Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов

При оптимистическом сценарии поставки в Украину вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.

Об этом министр здравоохранения Максима Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Речь шла о поставке вакцин в Украину через Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.

"Мы должны получить 8 млн доз по этой инициативе уже в первой половине 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого - начала второго квартала", - сказал Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины

По его словам, в рамках этой инициативы в Украину могут быть поставлены вакцины разных производителей - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

"Главная задача - это максимально быстро привезти эту вакцину. И вот мы сейчас, помимо COVAX, со всеми этими компаниями, которые вы называли, мы находимся уже на финальных стадиях подписания документов и сможем в скором будущем сказать о первых поставках непосредственно от компаний", - сказал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца

На вопрос о том, как организовать в Украине вакцинацию препаратом Pfizer, хранить и перевозить который можно только при температуре -70 градусов Цельсия, министр ответил так: "Конечно, предпочтительнее то, то минус 2 - минус 8, это понятно. Но если первой будет у нас возможность поставить Pfizer, то, естественно, мы будем это делать".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Ктот верит еще этому клоуну, который на клоуна работает?
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04.12.2020 21:49
+6
А когда конкретно??
Первый квартал заканчивается 31-го марта...а второй квартал начинается 1-го апреля...
Между ними это когда???
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04.12.2020 22:01
+5
Между первым и вторым кварталом? 1-го апреля что ли?
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04.12.2020 22:06
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Ктот верит еще этому клоуну, который на клоуна работает?
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04.12.2020 21:49 Ответить
та то понятно какой он пи...с) в ПЛОХОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
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04.12.2020 21:57 Ответить
А при чём тут клоуны? Они производят вакцину? Они её тестируют?
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04.12.2020 23:43 Ответить
Ставший всемирно известным благодаря своему выступлению от 3 октября 2020 года адвокат и один из основателей Следственной комисии по коронавирусу Рейнер Фулльмих (Reiner Fuellmich) сообщает подробности и перспективы борьбы с ковидгеноцидом https://www.bitchute.com/video/VIYd40lFCYIc/
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04.12.2020 21:49 Ответить
А можно коротко - есть ли продвижения в этом деле?
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04.12.2020 21:51 Ответить
Это вы 95 квартал имеете ввиду.
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04.12.2020 21:50 Ответить
Украина начнет получать вакцину после новогодних корпоративов 95 квартала. Что не понятного тут? через год.... через некоторое время..... никогда, ибо уже не нужно..... выбирайте что Вам подходит
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04.12.2020 22:03 Ответить
Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 3319
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04.12.2020 21:51 Ответить
финальная стадия международной аферы-массовая продажа вакцины.
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04.12.2020 21:51 Ответить
Не купишь - санкции.
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04.12.2020 22:10 Ответить
выдержишь до бесплатного спутника? Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 9379

Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 937
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04.12.2020 22:27 Ответить
а может и не начнет.....\
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04.12.2020 21:53 Ответить
будь ласка, носіть маску, мийте руки.
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04.12.2020 21:55 Ответить
Читайте так: прививаться смогут лишь те, у кого иммунитет достаточно сильный, чтобы пережить самую холодную пору 2021 года (и самую интенсивную по кол-ву заболевших). Кто доживет до конца весны - тому уже вакцина будет как укол в протез.
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04.12.2020 21:56 Ответить
Знаешь, друг..... таки да - есть такие люди, которым прививка противопоказана..... в моей семье есть такие. Гн говори то, о чем не знаешь.
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04.12.2020 22:05 Ответить
Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 9450 Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 1782
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04.12.2020 22:00 Ответить
Собственно убивает не ковид, а собсвенный иммунмтет зажаривает и закупоряет легкие
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05.12.2020 15:40 Ответить
А когда конкретно??
Первый квартал заканчивается 31-го марта...а второй квартал начинается 1-го апреля...
Между ними это когда???
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04.12.2020 22:01 Ответить
между первым и вторым кварталами это 1) минимум 3-4 месяца после всех нормальных. 2) вместе со странами третьего мира а то и после них. и 3) это 00часов и 00 минут с 31.03.2021 на 01.04.2021года. тоесть никогда. у вас же не в конце и не в начале, а между. ПРОМЕЖУТОК, между ......издой и жопппой
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04.12.2020 22:06 Ответить
Между первым и вторым кварталом? 1-го апреля что ли?
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04.12.2020 22:06 Ответить
на день дурака
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04.12.2020 22:08 Ответить
а кто скажет, какая дата находиться между 31 марта и 1 апреля?
Или Украина вакцину торжественно получит на День Дурака со всеми вытекающими последствиями?
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04.12.2020 22:07 Ответить
Тю...32 мартобря.
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04.12.2020 23:44 Ответить
Точно! Нужно зебобикам эту дату закрепить законодательно!
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04.12.2020 23:46 Ответить
"Ленинградское время ноль часов ноль минут" ©
как это "между"? нет никакого "между" между первым и вторым кварталом. в 23:59:59 еще первый квартал а в 00:00:00 начался второй. что он мелит бл?
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04.12.2020 22:07 Ответить
Зеля буде завозили - надувати кульки, перерізати стрічки
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04.12.2020 22:10 Ответить
Вы поняли эту умнейшую загадку? Первый квартал закончится 31.03.21, второй начнется 01.04.21, вот гдето "между" Украина и начнет...
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04.12.2020 22:11 Ответить
ну не понимаю. я, был троечником, правда при союзе. но кто, **** нами рулит, это ВААЩЕ, жопппа. что экономикой что медициной, ну, всем рулят бездарные бессовестные лживые вороватые твари. ну как в анегдоте. одни ...идарасы, один я, дартаньян. а вот как армянин попал в мушкитеры короля Франции, тоже не понимяю.
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04.12.2020 22:13 Ответить
санитар степанов, все понимают, что вакцины - это афера и миллиардный бизнес на крови, которую толкает в отсталые страны опг воз, к медицине и здравоохранению не имеющая никакого отношения..
для опг воз - Украина - это отсталая страна, как страны Африки, где можно проводить эксперименты и опыты над людьми, в том числе с этими вакцинами, выяснить риски осложнений и летальных исходов..
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04.12.2020 22:32 Ответить
Ну да,заговор и поэтому развитые страны будут вакцинировать своих граждан уже в декабре.
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05.12.2020 00:16 Ответить
ты что завидуешь? ты знаешь что это за препараты, и их последствия для организма? ты дурне или наивное? какая нахрен вакцинация, если большая половина населения перенесла этот вирус, и большинство бессимптомно..
при чем здесь развитые страны? в развитых странах, отару овец тоже стригут и прививают..
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05.12.2020 00:34 Ответить
Какая большая половина, дятел? У шведов очень много людей болело весной, думали что получили естественный иммунитет. Протестировали и выяснили, что переболело-то всего до 5 процентов населения. Врачи, переболевшие весной, умудрились повторно заболеть осенью.
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05.12.2020 01:06 Ответить
тебе никто не мешает колоть себе всякую гадость.. придурок, вирус может мутировать, вакцинация - бесполезна..
ты всему веришь? прямо протестировали все население, лапшу с ушей сними.. проводится эксперимент в масштабах всей планеты.. хочешь быть подопытным кроликом, тестируй на себе всякую гадость, вперед, никто не мешает..
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05.12.2020 01:25 Ответить
Идиот, с чего ты решил что вакцина бесполезна? Что ты вообще знаешь о мутациях вирусов? Когда хотят проводить эксперименты, то их проводят на странах Африки и таких дебилах, как ты. А когда массовую вакцинацию начинают ВБ, Япония и США на своих гражданах, то это уже не эксперимент. Придурок, испытания всех нормальных вакцин абсолютно прозрачны. AstraZeneca (на мой взгляд, действительно стремная вакцина - я бы ее себе не колол) останавливала испытания на месяц из-за одного заболевшего какой-то болезнью. ОДНОГО на 30000 человек - 0,003%. При этом не факт, что вообще это с вакцинацией связано. Никто не мешает тебе узнать об особенностях новых вакцин и изучить протоколы их исследований - верить на слово необязательно. Хотя таким, как ты, проще шапочку из фольги надеть...
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05.12.2020 12:57 Ответить
шариков, ты себе обязательно проколи все вакцины, никто не возражает..
если ты не понимаешь, то просто не позорься..
это бизнес, к медицине и охране здоровья - не имеющий отношения..

ты, чучело, для начала, почитай, что такое вакцина..
если тебе повезет, то в твоей вакцине - будет просто физ раствор, хотя мне на тебя плевать, коли хоть все виды вакцин ежедневно..
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05.12.2020 17:25 Ответить
Шапочку одень. Говорят, таким как ты помогает...
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05.12.2020 22:15 Ответить
Кстати, "читатель" про вакцины, ты хотя бы в курсе, что вакцины от Файзер и Модерна - это реальная революция в области вакцинации? Там нет в составе никакого вируса: ни убитого, ни ослабленного, ни животного, ни человеческого от слова "совсем". И если их эксперимент будет удачным (а он будет удачным - я уверен на все 100%), то таким же образом можно создать практически любую вакцину быстро, дешево и без побочных реакций! И да, в худшем случае, это будет просто физраствор, если, к примеру, ты нарушишь условия хранения.
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05.12.2020 22:26 Ответить
Нет мне вообще пох. Я и от гриппа не приваваюсь и на работу с температурой хожу. Гриппом болел 2 раза за 40+ лет, чего и тебе желаю. Спорт+здоровое питание - это мое. Но я не прививался, потому что редко болею и легко переношу. Кроме того, могу с температурой 40+ (такая была в последний раз при гриппе) сидеть за компом. При этом меня сильно удивляют дохлые мракобесы, которые боятся вакцинации. Самое смешное, что такие преобладают в среде антивакцинаторов и безмасочников (потому как им в маске дышать тяжело, а от вакцины они могут сдохнуть). Ну ничего, естественный отбор никто не отменял. Дохнуть вам в любом случае. С вакциной - дольше, без вакцины быстрее. А там уж сами выбирайте.
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06.12.2020 01:12 Ответить
Так вот и бойся таких, как я, придурок. Я даже не почувствую, что болел, а ты сдохнешь. Поэтому твое спасение маска и вакцина. Эффективность масок доказала Япония и подтвердили СDC и ВОЗ. Ты не до конца понимаешь, что значит "воздушно-капельный". Пробовал каплю через три слоя ткани перекинуть? Получилось? А вакцины работали и будут работать, что бы не говорили разные идиоты.
Прикинь, в развитых странах Европы совсем нет гепатита B среди работников медучреждений, да и среди обычных людей таковых единицы. Потому что они привиты. А у нас ты можешь легко подхватить эту заразу в кресле стоматолога. При этом прививка (по-моему двух- или трехкратная) защищает от заболевания на 100%. Бизнес, говоришь? Так и выращивание пшеницы тоже бизнес. Как это противоречит тому, что просто помогает людям выживать?
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06.12.2020 02:02 Ответить
Что и деньги за вакцину заплатили? У скоморохов , что есть деньги?
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04.12.2020 22:39 Ответить
Вот терзают меня смутные сомнения... Дело в том, что именно "между первым и вторым кварталами" располагается 1 апреля. Да и нажим на слове "квартал" как-то навевает "95-й квартал". Брешут, наверное, как обычно.
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04.12.2020 22:58 Ответить
Оне по другому не могут.
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04.12.2020 23:02 Ответить
Значит сразу после транша мвф.
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04.12.2020 23:01 Ответить
Стєпанов ще до "вакцин" отримає довічний строк за тотальну цинічну брехню, що вбила багато громадян.
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05.12.2020 05:36 Ответить
8 мон доз маловато или население настолько сократилось ?
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05.12.2020 10:17 Ответить
Между 1 и 2 кварталом ничего нет.
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05.12.2020 10:51 Ответить
 
 