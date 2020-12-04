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Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни на Закарпатье, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни на Закарпатье, - Нацполиция

Правоохранители возбудили два уголовных производства за угрозы, поступившие на электронную почту общественных организаций венгерского национального меньшинства на Закарпатье, виновным грозит 5 лет тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае их ждет физическая расправа. По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции также сообщили, что за несколько дней до этого в интернете появилось видео, на котором неизвестный в балаклаве и военной форме угрожал гражданам Украины венгерского происхождения физической расправой. Полицейские установили лицо, вероятно причастное к преступлению.

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"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителям венгерского национального меньшинства, появилось на ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный "след".

"Я полностью поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны. Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают. Полиция сделает все для того, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни и защитить жизнь и достоинство людей", - подчеркнул он.

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Автор: Роман Свиридович
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а скільки справ відкрили по сепаратизму на закарпатті?
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04.12.2020 22:17 Ответить
там нет сепаратизма от слова совсем!!это всё на уровне современных политиков и не больше!!все там (в закарпатье)сосуществуют по своим законам и понятиям равно как и территориальным делениям(в районе может быть одно большинство а в городе совсем другое и наоборот либо процентное соотношение но о том что одни угнетают других такого нет)по крайней мере на бытовом уровне. Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за прояв міжнаціональної ворожнечі на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2558
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05.12.2020 00:38 Ответить
А *своих* провокаторов в упор никто не видит Провели обыски..Дальше что ? А - ничего. Спустят на тормозах..
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04.12.2020 23:03 Ответить
За клятву тюркській Угорщині "громадян" України мадяр вже порушено кримінальні справи?
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05.12.2020 05:33 Ответить
распятые венгроязычные мальчики в трусиках теперь могут продолжать свои дела. молодцы
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05.12.2020 14:48 Ответить
Якби у нас була професійна поліція з керівництвом, якому властива національна гідність, - то навіть напрягатися не треба, щоб установити, що ці ролики самі мадяри і штампують, потім скавчать на всю Європу. Професіоналізм і національна гідність
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06.12.2020 14:26 Ответить
 
 