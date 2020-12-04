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вакцина (3810) прививка (191) шоу_Шустера (315) Радуцкий Михаил (284)

"Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, почему вакцинироваться от инфекционных заболеваний нужно всем детям.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Ребята, есть от 5 до 10 процентов (пусть врачи меня поправят, я не специалист в этом) детей, у которых есть действительно медицинские противопоказания к вакцинации. Так вот, вакцинируя всех остальных, мы спасаем жизни вот этих 10%, которые будут подвержены инфекции, если мы не будем, остальные, вакцинированы", - сказал Радуцкий.

По его словам, достаточно трудно объяснить украинцам пользу вакцинации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов

"Для людей вот это понять... Им легче понять, что ношение маски - это антенна для связи с Гейтсом, чем понять, что это спасение детей", - сказал Радуцкий.

По его словам, противники вакцинации есть даже среди народных депутатов. Это стало ясно, когда обсуждали проект закона 4142 о системе общественного здоровья.

"И это как-то в парламенте, к сожалению, не было очень многими воспринято, потому что Гейтс же может чип вставить, да? К сожалению, это в парламенте тоже звучало. Это страшно", - сказал Радуцкий.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Цікаво...а ті діти не зустрінуться з вірусом, які розносять дорослі ?
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04.12.2020 22:12
+8
Все? Эпидемия кори закончилась?
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04.12.2020 23:09
+7
зелемойский, когда эта жидяра ответит за маски, которые оно продало по контрабанде за пределы Украины в период эпидемии?
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04.12.2020 22:36
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Как можно спасти прививкой тех кому нельзя делать прививку по медицинским показателям??? "Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям - Цензор.НЕТ 387
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04.12.2020 22:10 Ответить
Коли щеплоені будуть всі, кому можна, у цих практично не буде шансу заразитися. Такі діти і дорослі завжди було і це завжди так і працювало, і цей медзебіл тут нічого нового не сказав.
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04.12.2020 22:19 Ответить
Он сказал бред который медсистема звездит как мантру!
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04.12.2020 22:23 Ответить
вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями

СКАЗАНО МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНО.
Точніше би було- вакцинуючи 90 і більше відсотків малюків ми рятуємо і тих,кому вакцинація протипказана..
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05.12.2020 07:03 Ответить
называется КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ. Человек, которому нельзя делать прививку никогда не заболеет от того, кому прививка сделана. Например: Срок действия вакцины от кори минимум 10 лет. В Украине перестали массово вакцинировать от кори в 90х годах. Итог: прошлогодняя эпидемия кори.
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04.12.2020 22:37 Ответить
Все? Эпидемия кори закончилась?
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04.12.2020 23:09 Ответить
я немного ошибся, эпидемия была в позапрошлом году. Ты про массовые вакцинации от кори в 2018 году похоже не слышал. Наверное потому что смертность от кори намного меньше, чем от ковида. Ну а последствия от кори никого не интересуют. Поражение глаз, мозга это уже другая статистика, другая болезнь. Кстати, вакцина от кори дает защиту 95%, а не 100%
=============
******** типа тебя прячутся за коллективный иммунитет кричат, что прививки это обман и они не нужны и как правило оскорбляют тех кто вакцинируются.
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04.12.2020 23:39 Ответить
У мене сім"я дочки перехворіла короною. Так от, вона, чоловік і дитина перенесли її легко, а свекор з свекрухою - тяжко... І причина, лікарі сказали, в тому, що рік чи два тому всі троє зробили щеплення від кіру. А старші не робили...Тобто це щелення полегшило перебіг хвороби...
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05.12.2020 04:49 Ответить
Совершенно верно: легче переносятся болезнь (5%), не болеют вообще - не носят инфекцию (95%) . От кори делают прививку в 35 лет и потом каждые 10 лет пожизненно, то же самое от столбняка и дифтерии.
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05.12.2020 09:21 Ответить
Если Вы так любите приводить статистику, может порадуете нас цифрами осложнений, возникших у детей после вакцинации? Или эти цифры не такие "красивые" для адептов укольчиков?
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06.12.2020 01:10 Ответить
Слышь ты ***** ты базар фильтруй, а не сидишь гандон на другом конце провода и быкуешь. а по ***** слабо получить за такое сказанное мне в глаза? Или думаешь крутой боец? Тогда получишь по ***** лопатой!
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08.12.2020 12:54 Ответить
какой грозный, я аж под стол спрятался. Видать я еще и угадал твои сексуальные пристрастия, так что сходи вечерком к другу.
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08.12.2020 13:38 Ответить
А вы не перепутаете?
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04.12.2020 22:12 Ответить
Цікаво...а ті діти не зустрінуться з вірусом, які розносять дорослі ?
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04.12.2020 22:12 Ответить
дети большую часть времени проводят с другими детьми: школа, детский сад и т.д. Взрослые (подразумевается родители) по идее должны уметь соблюдать минимальные мероприятия индивидуальной защиты: не контактировать с больными, мыть руки и иная повседневная лабуда.
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04.12.2020 23:44 Ответить
а що,для вірусу є різниця? "Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями - Цензор.НЕТ 5342
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05.12.2020 07:04 Ответить
Он имеет ввиду 226 детей, что в песочнице ВР.
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04.12.2020 22:12 Ответить
спекуляція на дітях.
чергова.
в кожній країні є такі.
але вони вакцінують ВСЕ населення.
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04.12.2020 22:13 Ответить
Та фіг там. Останнім часом в овуляшок з'явилася звичка купувати своїм тугосерям довідки про щеплення. От і маємо вже випадки смертей дітей від банального правця після розбитого на гойдалці колінця.
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04.12.2020 22:42 Ответить
По- моему страшно отпускать ребенка гулять без прививки. На улице обязательно рано или поздно заразится. С прививкой легче перенесет, без прививки- как получится.
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04.12.2020 23:02 Ответить
Почему "зеленые" все знают ?
Потому-что ни фига не знают.
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04.12.2020 22:16 Ответить
"Глава комитета ВР по вопросам здоровья нацииИсточник: https://censor.net/ru/n3235156" после этого перестал читать. у зеленых нет спецов, есть слуги бабушки с бородой.
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04.12.2020 22:17 Ответить
Никакой прививки я делать на собираюсь. Пусть хоть лопнут
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04.12.2020 22:19 Ответить
Свідок чіпування?
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04.12.2020 22:20 Ответить
Чего?
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04.12.2020 22:30 Ответить
Флаг вам в руки. Значит будете болеть без прививки.
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04.12.2020 23:04 Ответить
Не буду.
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04.12.2020 23:09 Ответить
Ха! Вот Кернес тоже так говорил.
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04.12.2020 23:31 Ответить
У меня уже антитела.
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04.12.2020 23:37 Ответить
Так вы уже переболели! Поздравляю! А те, кто ещё нет. И не знают как перенесут. Особенно из групп риска? Почему они должны рисковать и болеть без прививки? Вдруг не окажется вовремя кислорода?
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04.12.2020 23:44 Ответить
Ну так если хотят, пусть делают. Я здесь при чем? Я говорила о себе.
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04.12.2020 23:48 Ответить
Да что хотят желающие, то пусть и делают, мне то до желающих какое дело?
На доброе здоровье, столько раз, сколько захотят.
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05.12.2020 04:53 Ответить
Это ваше отношение вообще к вакцинации? Или в данном конкретном случае?
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05.12.2020 00:08 Ответить
Я не "Анна Турчинова", но я Вам отвечу.
Именно к этой "вакцине", "вакцине" от ковида.
Пусть желающие 'вакцинируются", а мы за ними понаблюдаем, как оно у них пойдет, нам торопиться некуда: в Австралии, где я живу, ковида нет (как закончились деньги у коммуняки, премьера штата Виктория, и штат взяли под администрацию федералы, так ковид и сдох, из чего делаем вывод: как только Украина объявит дефолт, так ковид закончится вместе с "бубочкой").
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05.12.2020 04:52 Ответить
Ну я не был бы так категоричен) Вот и Анна говорит, что уже переболела, да и из собственного опыта, мой хороший знакомый, очень тяжело перенес эту болячку...
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05.12.2020 12:53 Ответить
По желанию - на доброе здоровье.
Я - не желаю.
И никогда не пожелаю.
А международный ветеринарный паспорт (ковид пасс) мне не нужен, я никуда не летаю.
Никуда не летаю, и никогда никуда не полечу, мне это больше не нужно совершенно, отдыхаю я локально.
И если меня исключат из общества, то я просто пошлю это общество на три буквы, и пусть никогда никто ни с чем ко мне не обращается, у меня очень хорошая память, я никогда не забываю ничего плохого, потому что помню (и ценю) все сделанное мне хорошее.
Полагаю, что моя позиция в отношении "вакцинации' от ковида кристально ясна, и больше эту тему я обсуждать не буду.
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05.12.2020 13:24 Ответить
Изложенная мной позиция разделяется той частью австралийского населения, которое имеет на руках огнестрельное оружие.
Это я, собственно, к тому, что еще вопрос, а кто, собственно говоря, кого будет исключать из общества.
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05.12.2020 13:27 Ответить
Вопрос поставлен неправильно. Он должен звучать так: Можно ли конкретно этому ребёнку делать конкретно эту прививку.
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05.12.2020 11:17 Ответить
Я понял ваш ответ) Спасибо!
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05.12.2020 12:49 Ответить
И домашних котов в обязательном порядке по этой логике. У Радуцкого можно будет купить сертификат. "Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям - Цензор.НЕТ 7693
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04.12.2020 22:21 Ответить
у этого жида нет высшего медицинского образования, что оно вякает?
оно на этом бредит сорвать миллионы, как на афере с масками..
зелемойский, ты за этого ублюдка в ответе..
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04.12.2020 22:27 Ответить
если взялись спасать,значит где - то украдут
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04.12.2020 22:27 Ответить
Щоб спасти дітей, треба таких як Радуцкий на гиляку вішати.
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04.12.2020 22:34 Ответить
зелемойский, когда эта жидяра ответит за маски, которые оно продало по контрабанде за пределы Украины в период эпидемии?
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04.12.2020 22:36 Ответить
Какой же зекретин урод...столько людей от ковид умерло и умрет,из за его же тугодумия,но оно и тут "шутит" про "Рошен",если его тупую зависть и злость шуткой назвать можно...
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04.12.2020 22:36 Ответить
Якщо хтось з нашої влади починає дуже переживати за дітей що вони не привиті значить знову буде якесь наїб...
Так само переживали дуже пару років назад коли пішла епідемія кору а в поліклініках була непонятна вакцина після якої діти успішно хворіли на кір а їм писали в карточках грип бронхіт і ще якусь ....
І вакцинований син успішно перехворів кіром і ще десяток такиж же вакцинованих з садка, з бронхітами в карточці... А ці сказочники розказували що всі хто захворів вакцинований купили довідку.....

У нас щось бесплатне від держави це завжди якесь наіб....
Та і читав протоколи тих випробувань імунітет виробляється не одразу треба другу вакцинацію тримається 3 місяці, один штам провірили інші не провіряли тому що ..... та тому що треба пошвидше продати поки всі не поймуть що вакцина від корони буде така ж ефективна як і від грипу....
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04.12.2020 22:38 Ответить
Так само переживали дуже пару років назад коли пішла епідемія кору а в поліклініках була непонятна вакцина після якої діти успішно хворіли на кір а їм писали в карточках грип бронхіт і ще якусь ....



часи Брехуна Порошенко..(
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05.12.2020 07:05 Ответить
Он просто такой же типилл как и большинство зетипиллов. Слесаль-сантехник случайно попал в Раду. Дети ведь живут не на отдельной планете.
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04.12.2020 22:40 Ответить
Дети проводят почти весь день в окружении других детей, если ты не в курсе.
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04.12.2020 22:42 Ответить
Да. В твоих фантазиях.
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04.12.2020 22:48 Ответить
В смысле? Вы не отпускаете ребенка гулять. Не водите в школу? Держите взаперти?
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04.12.2020 23:40 Ответить
Сам вакцинируйся..
Счас у детей столько нагрузки на иммунную систему что караул...
Одни идиоты.. Люди покупать будут ваши справки...
Вакцинироваться.. Это мозг надо иметь в черепной коробке... А у тебя там кассовый аппарат..
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04.12.2020 22:40 Ответить
Не более, чем в средние века, и раньше.
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04.12.2020 23:24 Ответить
"Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями - Цензор.НЕТ 8812 Тобі справді вакцинуватись можливо і не варто..
хтось інший отримає твою дозу і виживе...
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05.12.2020 07:07 Ответить
Первая разумная мысль от Слуг народа за полтора года. Я удивлён.
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04.12.2020 22:40 Ответить
дети имеют врожденный иммунитет, никого не надо вакцинировать
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04.12.2020 22:41 Ответить
"Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям - Цензор.НЕТ 3120
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04.12.2020 22:44 Ответить
Вы в своём уме?
Ведущими причинами смертности детей в возрасте до пяти лет во всем мире являются инфекционные заболевания, включая пневмонию, диарею и малярию. Начиная с 1990 г. благодаря снижению заболеваемости инфекциями одно из самых значительных сокращений смертности (на 61%) произошло среди детей более старшего возраста (5-9 лет).
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04.12.2020 22:46 Ответить
А как же прививки БЦЖ, которые делают детям. Или вы против и этих прививок?
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04.12.2020 23:19 Ответить
Прививка БЦЖ, если я правильно помню, единственная на настоящий момент прививка от туберкулеза.
Имейте ввиду, что если Вас прививали от БЦЖ и Вы поедете в США, то Вы можете получить положительную реакцию на туберкулез как последствие БЦЖ.
После чего вам очень-очень повезет, если вам не назначат длительный курс очень серьезных антибиотиков, которые могут убить печень.
Это - не шутка, это реальность.
Есть тест, который позволяет определить, действительно ли у человека, подозреваемого на туберкулез, имеется туберкулез, и разработан этот тест был в Австралии.
Просто имейте в виду, что с БЦЖ не все так просто, как кажется, и наши соотечественники с постсоветского пространства неоднократно "нарывались" в США на ошибочно диагносцированный туберкулез из-за поставленной в детстве в СССР БЦЖ.
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05.12.2020 13:35 Ответить
шли бы вы г-н радуцкий со своим вакцинированием на юг. Сделали на свою голову дочке прививку от дифтерии . Ребёнок который почти не болел , стал ходячей патологией. Завезли индийского говна и врачи об этом прекрасно знали , что эти прививки нельзя применять . Они с какой-то пабочкой. Жена была на приёме у врача и задала ей вопрос :почему ребёнок который почти не болел, теперь больной практически постоянно. Врач не просто испугалась ,у неё началась паника. И вот попробуйте заставить теперь людей делать ваши прививки.
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04.12.2020 22:47 Ответить
Знав би ти яка корисна для здоров'я дифтерія!
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04.12.2020 22:58 Ответить
шли бы вы г-н радуцкий со своим вакцинированием на юг. Сделали на свою голову дочке прививку от дифтерии . Ребёнок который почти не болел , стал ходячей патологией. Завезли индийского говна и врачи об этом прекрасно знали , что эти прививки нельзя применять . Они с какой-то пабочкой. Жена была на приёме у врача и задала ей вопрос :почему ребёнок который почти не болел, теперь больной практически постоянно. Врач не просто испугалась ,у неё началась паника. И вот попробуйте заставить теперь людей делать ваши прививки.
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04.12.2020 22:49 Ответить
Так, краще б вона захворіла на дифтерію.
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04.12.2020 23:12 Ответить
на вашому місці я би пішов у суд..Можливо лікар не виявив протипоказання..Тому захвилювався..можливо саме вашій дитині би можна було лише французську...

Индийскими вакцинами АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) производства компании Serum Institute привито 70% детей земного шара.

... Между тем мало кто (и это мягко сказано) понимает, допустим, разницу между цельноклеточной и антициллюлярной вакциной от коклюша.

Цельноклеточная, по словам педиатра, дает очень хороший иммунитет, но при этом и частую реакцию в виде температуры. А есть вакцины расщепленные, где коклюшный антиген очищен - так называемые антициллюлярные, то есть бесклеточные. Они на порядок дороже, чуть слабее вырабатывают иммунитет, но дают менее выраженную реакцию - температуру не 39 градусов, а 38.

- Так вот, те вакцины, которые вы называете «хорошими», - очищены. То есть иммунитет дают чуть хуже, а переносятся чуть легче. Вот в этом и вся разница, - поясняет Евгений Комаровский. - Но первая стоит полтора доллара, а вторая - 25-30 долларов.
--------------------------
апропо вакцин від ковід.
зараз можна погодитись лише на 3.

Moderna's COVID-19

Pfizer/BioNTech published its first results in November.

AstraZeneca проведет новые испытания вакцины

НЕ КИТАЙСЬКІ.
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05.12.2020 07:22 Ответить
остальные 30% живут в США и Европе
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05.12.2020 09:24 Ответить
Мiй знайомий доктор каже "Если пациент хочет жить-то тут медицина бессильна!"
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04.12.2020 22:53 Ответить
что он чешет, у определенного процента есть противопоказания и их нельзя прививать или вообще или в определенный период. Если нарушить правила ждите непредвиденных последствий. Тотальная вакцынацыя зло.
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04.12.2020 23:19 Ответить
Він, хоч і зебіл, але такого не казав. Просто заголовок тупий. А в статті цитата: "Так вот, вакцинируя всех остальных, мы спасаем жизни вот этих 10%".
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04.12.2020 23:26 Ответить
Но оспу победили. И главным образом благодаря прививкам. Представьте сейчас бы ходили все рябые 😲
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04.12.2020 23:26 Ответить
А вакцинация - это не прививка?
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04.12.2020 23:22 Ответить
Если что, помогали детям и дело с концом. Золотая голова. Конспиратор.
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04.12.2020 23:25 Ответить
Ця морда жидівсьго роду є ініциатором цього законопроекту. Нехай всі думають, шо він про них дбає.
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04.12.2020 23:39 Ответить
Гнида, зачем ты проталкиваешь вакцину от ковида, прикрываясь другими вакцинами и детьми, если ты не специалист? Куда корь дели?
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04.12.2020 23:26 Ответить
Главное чтобы не Спутником V.
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04.12.2020 23:29 Ответить
В нас здебільшого кацапські тести, то й вакцину тобі вколять не кацапську.
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04.12.2020 23:42 Ответить
Меркаві головне спи..діти... "Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями - Цензор.НЕТ 5149
Аби що..
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05.12.2020 07:24 Ответить
Меркава, я тобі вже казав- будь-які щеплення тобі і твоїм дітям протипоказані.
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04.12.2020 23:34 Ответить
Розкажи анекдот про Чіпа і Дейла, ми хоч порегочемо з тебе.
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04.12.2020 23:41 Ответить
Ти ідеальний приклад що для того щоб їсти і строчити коменти в інтернеті мізки не потрібні.
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04.12.2020 23:52 Ответить
Бажаю, шоб тебе прищепили з перших.
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04.12.2020 23:58 Ответить
Взагалі-то тема не про щеплення від ковіду. Але овуляшки зі своїми тугосєрями все інтерпретують по своєму.
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05.12.2020 00:00 Ответить
А де ти таких слів набравсь?
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05.12.2020 00:13 Ответить
"Куда корь дели?"

По кори хозяева отчетности не требуют, и на вакцине от кори не наваришься.
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05.12.2020 04:48 Ответить
В Італії не будуть вакцинувати дітей від Ковід.Це вже було сказано давно і ніхто до сих пір думку не поміняв.Вакцинувати будуть старшу вікову групу,людей з групи ризику,медиків,поліцію,вчителів.Решта-за бажанням.
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04.12.2020 23:45 Ответить
правильний підхід..
1.дітей І НАВІТЬ МОЛОДЬ(ДО 25) вакцинувати НЕМАЄ ЗМІСТУ..ТАМ ДУЖЕ НИЗЬКА СМЕРТНІСТЬ
2. ВАКЦИНИ ВІД ВІРУСІВ-МАКСИМУМ НА РІК..
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05.12.2020 07:27 Ответить
сенсу
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05.12.2020 09:26 Ответить
Радуцкий, ты бы, поц, не рисковал.
За ребенка родители тебя убьют, из-под земли достанут - и прикончат.
Ты б какую другую целевую группу предложил, оно так спокойнее.
Ты б начал со Слуг Народа в Раде.
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05.12.2020 04:55 Ответить
сказано коряво... но мысль ясна - вакцинируя как можно больше детей, спасаются и те, кому по медпоказаниям нельзя категорически вакцинироваться...правильно?
скажите...есть взрослая вакцина от ковида а есть и детская? по логике, в детской должно быть меньшее количество "агента" (ослабленной или убитой формы "токсина")
т.е. будет закупаться и детская и взрослые вакцины?
как определить начальный возраст вакцинирования этой (пока новой и малоизвестной и недостаточно проверенной на практике) вакцины? противопоказания? осложнения? не срабатывание?
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05.12.2020 08:33 Ответить
я не проти вакцинації як явища, але я проти вакцинації від усіх можливих болячок за принципом "каби чєво нє вишла".
От зараз щеплять від маси хворіб і який результат. Нема кору, нема дифтерії, коклюшу, сказу і т.п., але зайдеш в дитячий онковідділ - там все переповнено. Зайдеш в дитячу поліклініку - натовпи батьків зі своїм бліденьким і чахлим потомством.
А потім дивишся на рідну бабусю (90 років) яка до сих пір повністю сама себе обслуговує й до 85 ще навіть корову тримала. А потім згадуєш що у неї ще СТАРШІ сестра (93 роки) і брат (99 років) є, які ще живі здорові і навіть ходити ще не розучились... І питаєш рідну бабцю - а вас прививали від кору? А вона тільки очима блимає. Уточнюю - ну уколи такі, щоби не хворіли. Відповідь проста: за молодих років була тільки раз в лікарні - грижу зашивали, на третій день пішки з лікарні прийшла додому (на хвилиночку - 18 км від села!!!). І от запитуєш сам себе - як дожили мої родичі до своїх девяносто з гаком без отих обовязкових планових 25-30 прививок?
Причому відповідь я знаю - добра генетика, фізична праця на свіжому повітрі, здорове натуральне харчування.
Якщо хтось думає що я казки придумані розповідаю, то не встидайтесь, вимагайте пруфів - бо невіруючих я можу елементарно фоткою бабусі з паспортом пригостити, а відтак пригостити ютубівським посиланням на бабусиного брата, про якого й в газетині районній писали, й на ютубі його оповіді про УПА є.
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05.12.2020 11:38 Ответить
 
 