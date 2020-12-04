"Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, почему вакцинироваться от инфекционных заболеваний нужно всем детям.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Ребята, есть от 5 до 10 процентов (пусть врачи меня поправят, я не специалист в этом) детей, у которых есть действительно медицинские противопоказания к вакцинации. Так вот, вакцинируя всех остальных, мы спасаем жизни вот этих 10%, которые будут подвержены инфекции, если мы не будем, остальные, вакцинированы", - сказал Радуцкий.
По его словам, достаточно трудно объяснить украинцам пользу вакцинации.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов
"Для людей вот это понять... Им легче понять, что ношение маски - это антенна для связи с Гейтсом, чем понять, что это спасение детей", - сказал Радуцкий.
По его словам, противники вакцинации есть даже среди народных депутатов. Это стало ясно, когда обсуждали проект закона 4142 о системе общественного здоровья.
"И это как-то в парламенте, к сожалению, не было очень многими воспринято, потому что Гейтс же может чип вставить, да? К сожалению, это в парламенте тоже звучало. Это страшно", - сказал Радуцкий.
Также на Цензор.НЕТ: Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ
Пожалуйста, подождите...
СКАЗАНО МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНО.
Точніше би було- вакцинуючи 90 і більше відсотків малюків ми рятуємо і тих,кому вакцинація протипказана..
=============
******** типа тебя прячутся за коллективный иммунитет кричат, что прививки это обман и они не нужны и как правило оскорбляют тех кто вакцинируются.
чергова.
в кожній країні є такі.
але вони вакцінують ВСЕ населення.
Потому-что ни фига не знают.
На доброе здоровье, столько раз, сколько захотят.
Именно к этой "вакцине", "вакцине" от ковида.
Пусть желающие 'вакцинируются", а мы за ними понаблюдаем, как оно у них пойдет, нам торопиться некуда: в Австралии, где я живу, ковида нет (как закончились деньги у коммуняки, премьера штата Виктория, и штат взяли под администрацию федералы, так ковид и сдох, из чего делаем вывод: как только Украина объявит дефолт, так ковид закончится вместе с "бубочкой").
Я - не желаю.
И никогда не пожелаю.
А международный ветеринарный паспорт (ковид пасс) мне не нужен, я никуда не летаю.
Никуда не летаю, и никогда никуда не полечу, мне это больше не нужно совершенно, отдыхаю я локально.
И если меня исключат из общества, то я просто пошлю это общество на три буквы, и пусть никогда никто ни с чем ко мне не обращается, у меня очень хорошая память, я никогда не забываю ничего плохого, потому что помню (и ценю) все сделанное мне хорошее.
Полагаю, что моя позиция в отношении "вакцинации' от ковида кристально ясна, и больше эту тему я обсуждать не буду.
Это я, собственно, к тому, что еще вопрос, а кто, собственно говоря, кого будет исключать из общества.
оно на этом бредит сорвать миллионы, как на афере с масками..
зелемойский, ты за этого ублюдка в ответе..
Так само переживали дуже пару років назад коли пішла епідемія кору а в поліклініках була непонятна вакцина після якої діти успішно хворіли на кір а їм писали в карточках грип бронхіт і ще якусь ....
І вакцинований син успішно перехворів кіром і ще десяток такиж же вакцинованих з садка, з бронхітами в карточці... А ці сказочники розказували що всі хто захворів вакцинований купили довідку.....
У нас щось бесплатне від держави це завжди якесь наіб....
Та і читав протоколи тих випробувань імунітет виробляється не одразу треба другу вакцинацію тримається 3 місяці, один штам провірили інші не провіряли тому що ..... та тому що треба пошвидше продати поки всі не поймуть що вакцина від корони буде така ж ефективна як і від грипу....
часи Брехуна Порошенко..(
Счас у детей столько нагрузки на иммунную систему что караул...
Одни идиоты.. Люди покупать будут ваши справки...
Вакцинироваться.. Это мозг надо иметь в черепной коробке... А у тебя там кассовый аппарат..
хтось інший отримає твою дозу і виживе...
Ведущими причинами смертности детей в возрасте до пяти лет во всем мире являются инфекционные заболевания, включая пневмонию, диарею и малярию. Начиная с 1990 г. благодаря снижению заболеваемости инфекциями одно из самых значительных сокращений смертности (на 61%) произошло среди детей более старшего возраста (5-9 лет).
Имейте ввиду, что если Вас прививали от БЦЖ и Вы поедете в США, то Вы можете получить положительную реакцию на туберкулез как последствие БЦЖ.
После чего вам очень-очень повезет, если вам не назначат длительный курс очень серьезных антибиотиков, которые могут убить печень.
Это - не шутка, это реальность.
Есть тест, который позволяет определить, действительно ли у человека, подозреваемого на туберкулез, имеется туберкулез, и разработан этот тест был в Австралии.
Просто имейте в виду, что с БЦЖ не все так просто, как кажется, и наши соотечественники с постсоветского пространства неоднократно "нарывались" в США на ошибочно диагносцированный туберкулез из-за поставленной в детстве в СССР БЦЖ.
Индийскими вакцинами АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) производства компании Serum Institute привито 70% детей земного шара.
... Между тем мало кто (и это мягко сказано) понимает, допустим, разницу между цельноклеточной и антициллюлярной вакциной от коклюша.
Цельноклеточная, по словам педиатра, дает очень хороший иммунитет, но при этом и частую реакцию в виде температуры. А есть вакцины расщепленные, где коклюшный антиген очищен - так называемые антициллюлярные, то есть бесклеточные. Они на порядок дороже, чуть слабее вырабатывают иммунитет, но дают менее выраженную реакцию - температуру не 39 градусов, а 38.
- Так вот, те вакцины, которые вы называете «хорошими», - очищены. То есть иммунитет дают чуть хуже, а переносятся чуть легче. Вот в этом и вся разница, - поясняет Евгений Комаровский. - Но первая стоит полтора доллара, а вторая - 25-30 долларов.
--------------------------
апропо вакцин від ковід.
зараз можна погодитись лише на 3.
Moderna's COVID-19
Pfizer/BioNTech published its first results in November.
AstraZeneca проведет новые испытания вакцины
НЕ КИТАЙСЬКІ.
Аби що..
По кори хозяева отчетности не требуют, и на вакцине от кори не наваришься.
1.дітей І НАВІТЬ МОЛОДЬ(ДО 25) вакцинувати НЕМАЄ ЗМІСТУ..ТАМ ДУЖЕ НИЗЬКА СМЕРТНІСТЬ
2. ВАКЦИНИ ВІД ВІРУСІВ-МАКСИМУМ НА РІК..
За ребенка родители тебя убьют, из-под земли достанут - и прикончат.
Ты б какую другую целевую группу предложил, оно так спокойнее.
Ты б начал со Слуг Народа в Раде.
скажите...есть взрослая вакцина от ковида а есть и детская? по логике, в детской должно быть меньшее количество "агента" (ослабленной или убитой формы "токсина")
т.е. будет закупаться и детская и взрослые вакцины?
как определить начальный возраст вакцинирования этой (пока новой и малоизвестной и недостаточно проверенной на практике) вакцины? противопоказания? осложнения? не срабатывание?
От зараз щеплять від маси хворіб і який результат. Нема кору, нема дифтерії, коклюшу, сказу і т.п., але зайдеш в дитячий онковідділ - там все переповнено. Зайдеш в дитячу поліклініку - натовпи батьків зі своїм бліденьким і чахлим потомством.
А потім дивишся на рідну бабусю (90 років) яка до сих пір повністю сама себе обслуговує й до 85 ще навіть корову тримала. А потім згадуєш що у неї ще СТАРШІ сестра (93 роки) і брат (99 років) є, які ще живі здорові і навіть ходити ще не розучились... І питаєш рідну бабцю - а вас прививали від кору? А вона тільки очима блимає. Уточнюю - ну уколи такі, щоби не хворіли. Відповідь проста: за молодих років була тільки раз в лікарні - грижу зашивали, на третій день пішки з лікарні прийшла додому (на хвилиночку - 18 км від села!!!). І от запитуєш сам себе - як дожили мої родичі до своїх девяносто з гаком без отих обовязкових планових 25-30 прививок?
Причому відповідь я знаю - добра генетика, фізична праця на свіжому повітрі, здорове натуральне харчування.
Якщо хтось думає що я казки придумані розповідаю, то не встидайтесь, вимагайте пруфів - бо невіруючих я можу елементарно фоткою бабусі з паспортом пригостити, а відтак пригостити ютубівським посиланням на бабусиного брата, про якого й в газетині районній писали, й на ютубі його оповіді про УПА є.