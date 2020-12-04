"Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, почему вакцинироваться от инфекционных заболеваний нужно всем детям.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Ребята, есть от 5 до 10 процентов (пусть врачи меня поправят, я не специалист в этом) детей, у которых есть действительно медицинские противопоказания к вакцинации. Так вот, вакцинируя всех остальных, мы спасаем жизни вот этих 10%, которые будут подвержены инфекции, если мы не будем, остальные, вакцинированы", - сказал Радуцкий.

По его словам, достаточно трудно объяснить украинцам пользу вакцинации.

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"Для людей вот это понять... Им легче понять, что ношение маски - это антенна для связи с Гейтсом, чем понять, что это спасение детей", - сказал Радуцкий.

По его словам, противники вакцинации есть даже среди народных депутатов. Это стало ясно, когда обсуждали проект закона 4142 о системе общественного здоровья.

"И это как-то в парламенте, к сожалению, не было очень многими воспринято, потому что Гейтс же может чип вставить, да? К сожалению, это в парламенте тоже звучало. Это страшно", - сказал Радуцкий.

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