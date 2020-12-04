Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

Днепровский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и Алексею Левину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Днепровский районный суд Киева... рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемых... постановил в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемым Мангеру и Левину отказать. Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Мангера и Левина удовлетворить, продлить меру пресечения Мангеру... сроком на 60 дней до 1 февраля 2021 года без определения залога. Продлить меру пресечения обвиняемому Левину... сроком на 60 дней до 1 февраля 2021 года включительно, без определения размера залога", - говорится в резолютивной части определения суда.

В ходе судебного заседания защита обвиняемых просила об изменении меры пресечения, отмечая безосновательность обвинения и меры пресечения. Мангер заявил, что обвинение в его адрес строится на недостоверных показаниях свидетелей, и он находится под стражей без каких-либо доказательств вины.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

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20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.