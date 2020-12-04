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Новости Общество
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выборы (24313) ректор (129) Университет (225)

Во втором туре выборов ректора КНУ большинство голосов получил проректор Бугров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Во втором туре выборов ректора КНУ большинство голосов получил проректор Бугров

Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко больше всего голосов получил нынешний проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте КНУ.

Он набрал 1839 голосов. Его оппонентом был директор Института геологии Сергей Выжва, который получил 450 голосов. Не поддержали ни одного из кандидатов - 116 избирателей.

Явка во втором туре выборов ректора КНУ составила 62,94% (2432 человека). Всего в университете 3864 избирателей.

Голосовать имели право все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования.

Согласно постановлению правительства и уставом КНУ, во втором туре победителем выборов считается кандидат, получивший на выборах более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В то же время в соответствии с законом о высшем образовании, с лицом, которое набрало на выборах ректора более 50% голосов избирателей, имеющих право участвовать в выборах, учредитель или уполномоченный им орган заключает контракт сроком на пять лет.

С 2008 года должность ректора КНУ  занимал Леонид Губерский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
З такою пикою треба в депутати !!!)))
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04.12.2020 22:53
+7
Це від хроничного недоїдання та виснажливої праці !!)))
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04.12.2020 22:56
+2
Когда у человека избыток денег и недостаток ума, появляется избыток веса) Это ж надо такие пачки отхавывать. Фу мерзость.
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05.12.2020 15:02
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З такою пикою треба в депутати !!!)))
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04.12.2020 22:53 Ответить
Це від хроничного недоїдання та виснажливої праці !!)))
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04.12.2020 22:56 Ответить
Он с голоду пухнет.
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05.12.2020 23:04 Ответить
Ну, в человека хорош аппетит... с кем не случается.., это не главное. Кто может охаркеризовать его деловые, научные, педагогические и патриотические качества???
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04.12.2020 23:05 Ответить
Известен в очень узких кругах как педагог с большой буквы "п". Во втором туре выборов ректора КНУ большинство голосов получил проректор Бугров - Цензор.НЕТ 4873
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04.12.2020 23:11 Ответить
О він приймав в мене вступний іспит з філософії, коли був доцентом
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04.12.2020 23:05 Ответить
про що говорить твоя пуста інформація? напиши щось суттєве, значиме.
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04.12.2020 23:08 Ответить
Яке від нього враження? Приймав чесно?
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05.12.2020 23:05 Ответить
Кругом росіяни в Україні, або євреї.
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05.12.2020 00:21 Ответить
побачимо що це за птиця коли буде відновлювати процесором юриста без диплома. бо інаше не підпишуть контракт.
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05.12.2020 03:07 Ответить
Чем дальше тем хуже и хуже. Помню был неплохой ректор Скопенко. Но это давно было. Когда-то! Вообще-то среди профессоров КНУ есть неплохие ученые и среди деканов тоже парочка найдется. Но выбрали то что выбрали! А выбирали из того что предложили. Студенты выбирали. Хотя в Гарварде, Оксфорде и Кембридже выбирают только профессоры. Научились в Украине управлять выборами. Бедный КНУ.
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05.12.2020 04:02 Ответить
Не знаю, как в КНУ, а в КПИ за ректора голосуют преподаватели и студенческий актив (какое-то небольшое число). То есть, студенты имеют на выборах голос, но далеко не решающий.
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05.12.2020 23:07 Ответить
Це із солнцевських?
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05.12.2020 05:08 Ответить
Габздец.
Его диплом о высшем образовании, посвященный марксизьму-ленинизьму не подтвердит ни один зарубежный ВУЗ.
Даже пекинский и гаванский.
Приехали.
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05.12.2020 08:25 Ответить
Результаты этих выборов позорят как университет, так и государство Украина.
Если, университет не в состоянии выдвинуть самостоятельно достойных кандидатов на пост ректора, следует назначить открытый конкурс с привлечением кандидатов со стороны.
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05.12.2020 13:12 Ответить
Когда у человека избыток денег и недостаток ума, появляется избыток веса) Это ж надо такие пачки отхавывать. Фу мерзость.
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05.12.2020 15:02 Ответить
 
 