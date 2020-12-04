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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Австрия (734) МИД (6655) санкции (10621) Севастополь (1702) Макеев (28)

Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое помогает оккупантам строить театр в Севастополе, - спецпредставитель МИД Макеев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое помогает оккупантам строить театр в Севастополе, - спецпредставитель МИД Макеев

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое участвует в построении оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Алексей Макеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

После того, как, несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы, австрийская компания отказалась остановить свое участие в этом проекте, Украина запустила внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро и его руководства, а также введение против них санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией оккупации АР Крым.

"Мы немедленно проинформируем о деятельности бюро наших европейских и североамериканских партнеров, а также призываем ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelb(l)au", - отметил Макеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперный театр в Севастополе по заказу оккупантов проектирует известное австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau", - посол Украины Щерба

По словам спецпредставителя, Украина не собирается мириться с таким откровенным игнорированием украинского суверенитета и сотрудничеством с российскими оккупантами.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери. Теперь при упоминании этого бюро сразу будет упоминаться позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления и статус карманного архитектора кремлевского режима", - добавил Макеев.

Также читайте: Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют

Строительство театра оперы и балета на мысе Хрустальный в Севастополе началось в августе. Как пишут крымские СМИ, театр - лишь одна из составляющих проекта культурного кластера, который должен появиться в центре Севастополя. Согласно паспорту театра, здание должны возвести к середине 2023 года.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Песочком будут смывать?
Как в Киндзазе? 😂
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05.12.2020 02:28
+2
Я думаю, треба вимагати від США щоб рахунки цієї контори були заморожені на території США.
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04.12.2020 23:26
+2
А США відповість дивіться на своїх діячів, таких як Медведчук, які торгують з лаптями.
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04.12.2020 23:37
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"со ссылкой на LB.ua."
Кошка Соніна запускає фейки. Наприклад, як літінант вибив Боді зуб. Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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04.12.2020 23:24 Ответить
австрійські нацисти з Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au підтримують російських нацистів в Криму.Нічого нового
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05.12.2020 06:44 Ответить
Я думаю, треба вимагати від США щоб рахунки цієї контори були заморожені на території США.
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04.12.2020 23:26 Ответить
А США відповість дивіться на своїх діячів, таких як Медведчук, які торгують з лаптями.
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04.12.2020 23:37 Ответить
Или тех деятелей, которые крутят свои дебильные сериальчики в стране-помойке за срубли.
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05.12.2020 00:17 Ответить
напомните ,какие проекты были сделаны в этой конторе... по моему звучит смешно подобного рода заявления!
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04.12.2020 23:33 Ответить
Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв - Цензор.НЕТ 1977https://www.facebook.com/CHBL.WdP/
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05.12.2020 06:45 Ответить
奥地利纳粹与沃尔夫·D·普里克斯（Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au 在克里米亚支持俄罗斯纳粹

австрійські нацисти з Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au підтримують російських нацистів в Криму.Нічого нового

Österreichische Nazis mit Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au unterstützen russische Nazis auf der Krim. Nichts Neues

Austrian Nazis with Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au support Russian Nazis in Crimea. Nothing new

https://www.facebook.com/CHBL.WdP/ Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв - Цензор.НЕТ 6833
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05.12.2020 06:48 Ответить
Збираєтеся брехнею поборювати колаборацію архітектурного бюра?
Ви їх таким чином лише леґітимуєте!
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05.12.2020 11:51 Ответить
А чем после освобождения Крыма нам так уж помешает театр?
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04.12.2020 23:37 Ответить
Не в цьому житті.
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04.12.2020 23:39 Ответить
Люблю читать комментарии типа этого,запомни русня Крым не отдаст в ближайшие сто лет,можешь не надеятся,а у наших можновладцев рученки коротки чтобы его забрать
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05.12.2020 02:02 Ответить
Ты считаешь таёжный рейх тысячелетним?

К 2050 году черная жижа станет просто жижей и орда развалится на неисчислимое множество воюющих между собой ханств.
А за ярлыком на ханство будут ездить в Поднебесную 😂
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05.12.2020 02:25 Ответить
вдруг война придёт 2050 - а я уставший. Зачем напрягаться, к 50-тому году сама развалится. Не выбрасывать денег на оборону. Сидеть и ждать 2050 год.
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05.12.2020 10:34 Ответить
запомні,"в пердє"...

- вибори у нас вибори що кілька років,а не як у раші раз на два поколінння "визнання царя"..
-раші гарантувати нерозвал не можна і на 10-ть років...
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05.12.2020 06:52 Ответить
гут.
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05.12.2020 00:00 Ответить
вот это ответ!австрийцы строят значительный,офигенный,масштабный архитектурный проект в ясевастополе,а наши смогут в ответ только пукнуть санкциями!браво!
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05.12.2020 01:58 Ответить
Проблему с канализацией в офигенно проекте уже решили? 😂
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05.12.2020 02:27 Ответить
Песочком будут смывать?
Как в Киндзазе? 😂
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05.12.2020 02:28 Ответить
Септик будет. Вы проектировщик?
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05.12.2020 10:35 Ответить
Для септика вода нужна, дорогой ! 😂
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05.12.2020 13:25 Ответить
дорогой ! 😂 Виктория Ермолова 85bf4d73 Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв - Цензор.НЕТ 4201

Вот тут Вы правы. Для оперного театра воды надо дофига. На вскидку раз в 30 больше чем для мебельного магазина. Один "Сивильский цирюлник" тон 40 потянет.
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05.12.2020 13:49 Ответить
 
 