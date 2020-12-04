Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое помогает оккупантам строить театр в Севастополе, - спецпредставитель МИД Макеев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое участвует в построении оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.
Об этом сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Алексей Макеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
После того, как, несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы, австрийская компания отказалась остановить свое участие в этом проекте, Украина запустила внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро и его руководства, а также введение против них санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией оккупации АР Крым.
"Мы немедленно проинформируем о деятельности бюро наших европейских и североамериканских партнеров, а также призываем ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelb(l)au", - отметил Макеев.
По словам спецпредставителя, Украина не собирается мириться с таким откровенным игнорированием украинского суверенитета и сотрудничеством с российскими оккупантами.
"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери. Теперь при упоминании этого бюро сразу будет упоминаться позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления и статус карманного архитектора кремлевского режима", - добавил Макеев.
Строительство театра оперы и балета на мысе Хрустальный в Севастополе началось в августе. Как пишут крымские СМИ, театр - лишь одна из составляющих проекта культурного кластера, который должен появиться в центре Севастополя. Согласно паспорту театра, здание должны возвести к середине 2023 года.
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Кошка Соніна запускає фейки. Наприклад, як літінант вибив Боді зуб. Збрехавший раз, хто тобі повірить?
австрійські нацисти з Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au підтримують російських нацистів в Криму.Нічого нового
Österreichische Nazis mit Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au unterstützen russische Nazis auf der Krim. Nichts Neues
Austrian Nazis with Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au support Russian Nazis in Crimea. Nothing new
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Ви їх таким чином лише леґітимуєте!
К 2050 году черная жижа станет просто жижей и орда развалится на неисчислимое множество воюющих между собой ханств.
А за ярлыком на ханство будут ездить в Поднебесную 😂
вдруг войнапридёт 2050 - а я уставший. Зачем напрягаться, к 50-тому году сама развалится. Не выбрасывать денег на оборону. Сидеть и ждать 2050 год.
- вибори у нас вибори що кілька років,а не як у раші раз на два поколінння "визнання царя"..
-раші гарантувати нерозвал не можна і на 10-ть років...
Как в Киндзазе? 😂
Вот тут Вы правы. Для оперного театра воды надо дофига. На вскидку раз в 30 больше чем для мебельного магазина. Один "Сивильский цирюлник" тон 40 потянет.