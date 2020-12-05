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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Наталуха о ФОП: не все, что было принято в турборежиме, себя оправдало

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха пересмотрел взгляды на фискализацию работы частных предпринимателей и считает, что в турборежиме были приняты неправильные решения.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", обсуждая законопроект о фискализации работы физлиц-предпринимателей, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все, что было принято в турборежиме, к сожалению, оправдало себя, и не все было правильным. Время исправлять ошибки, пора менять свои мысли. Тот, кто не меняет свое мнение, то никогда ничего вообще не сможет изменить", - сказал Наталуха.

Он рассказал, что рабочая группа депутатов с понедельника начинает вместе с предпринимателями работать над тем, что окончательно решить вопрос фискализации для ФОП, а не просто отсрочить его решение.

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"Не малый бизнес виноват в том, что большой бизнес злоупотребляет системой упрощенного налогообложения. И не малый бизнес руководит таможней. Если мы говорим об этих 2 вещи как основные цели этой реформы - о том, чтобы обезопасить страну от контрабанды и о том, чтобы обезопасить страну от обхода налогообложения - то, наверное, это не должна быть такая реформа, от которой будет неудобно, плохо определенному количеству людей", - заявил "слуга народа".

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"А тем моим коллегам, которые считают, что все хорошо, и не надо ничего делать, я бы предложил очень простой вызов: на один день стать ФОПом, но ФОПом НЕ столичным, а ФОПом простым, из украинской глубинки, который ежедневно сталкивается с той несправедливостью", - добавил Наталуха.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
когда уже разгонят эту синагогу?
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05.12.2020 00:07
+5
""Слуга народа" Наталуха о ФОП: не все, что было принято в турборежиме, себя оправдало"

Подождите, а как же эти, как их, "инвестиционные няни"?
Эти эскортницы - они как, себя оправдали?
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05.12.2020 04:44
+4
Скіко вам потрібно часу?
Мені з вами все зрозуміло, але є знайомий зезбочінець, то йому цікаво
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04.12.2020 23:39
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Скіко вам потрібно часу?
Мені з вами все зрозуміло, але є знайомий зезбочінець, то йому цікаво
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04.12.2020 23:39 Ответить
Вот болваны
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04.12.2020 23:44 Ответить
А если быть точным то ничего
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04.12.2020 23:55 Ответить
когда уже разгонят эту синагогу?
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05.12.2020 00:07 Ответить
А где тогда раввин кормиться будет, у Стены плача не подают.
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05.12.2020 05:46 Ответить
Использованный презерватив начал шо-то подозревать?
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05.12.2020 00:11 Ответить
*...Наталуха-Наталуха---подержи меня за.....у-х-о....*.
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05.12.2020 00:36 Ответить
"Слуга народу" Наталуха про ФОП: не все, що було ухвалено в турборежимі, себе виправдало - Цензор.НЕТ 3774
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05.12.2020 00:48 Ответить
"Слуга народу" Наталуха про ФОП: все, що було ухвалено в турборежимі, себе не виправдало

...
fixed
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05.12.2020 04:44 Ответить
""Слуга народа" Наталуха о ФОП: не все, что было принято в турборежиме, себя оправдало"

Подождите, а как же эти, как их, "инвестиционные няни"?
Эти эскортницы - они как, себя оправдали?
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05.12.2020 04:44 Ответить
Они "бабушками" оказались, причем жадными.
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05.12.2020 05:42 Ответить
А прошло-то немногим больше года, когда в турборежиме стали делать "много но дурного".
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05.12.2020 05:40 Ответить
А ця Наталуха звідки ? Хіба не теж саме лайно ?
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05.12.2020 08:35 Ответить
И никто не задается вопросом, что важнее турборежим или качество принимаемых решений.
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05.12.2020 12:43 Ответить
"Слуга народу" Наталуха про ФОП: не все, що було ухвалено в турборежимі, себе виправдало - Цензор.НЕТ 1863
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05.12.2020 12:43 Ответить
Там даже адекватні є
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05.12.2020 14:32 Ответить
Где фамилии наказанных? Нанесен вред экономике Украины. Разрушаете семьи, жизни людей ... И нет даже извинений?
Голосовал не думая? Зачем голосовал?
Или как при совке, сплошной "одобрямс".
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05.12.2020 17:04 Ответить
 
 