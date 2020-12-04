Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.
По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросла с прогнозируемых 135 млн до 270 млн. Бизли подчеркнул, что несмотря на ситуацию, которая есть сейчас, 2021 может стать "катастрофическим". Гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.
Поэтому он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.
В ООН отмечают, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.
"Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - отметил Бизли.
При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".
Пожалуйста, подождите...
то вже не та земля ...
Кого первыми сьедят?
Самых жирных
Як же подібні можуть відмовитися ?
Тупі проститути-"журналісти" так файно розігнали хвилю ...
Примітиви-"політики" купилися ...
І тепер вся ця кліка дружно "піклується" про людей.
Ви десятки мільярдів доларів на вакцинку позбирали.
А тепер виявляється, що найбільш розрекламована, МОЖЛИВО, РАПТОМ діятиме АЖ три місяці.
Створили проблему на рівному місці і верещите.
При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".Источник: https://censor.net/ru/n3235166
Шо ? Перед цим була новина про =обсчєґо врага=: ковід.
Ви вже там домовтеся, як брехати. Бо бабки ви дуже любите, це - зрозуміло.
Побачу когось з форумчан зі Штатів, перепитаю, бо читаю, що американці пишуть, ніби їх приманюють чеками на 1500$ за щеплення.
Оголосили, що до кінця вже цього року прищеплять 20 млн.
Источник: https://censor.net/ru/n3235166
А вы в Ухань обратитесь, ведь вас же Китай взял на содержание?
Ведь вы - китайские холуи?
Вот и дуйте за бабками в КПК!
тому завчасно створюємо запаси галєт, кукурудзяних палочок і соломки солодкої до чаю...і видавати лише на звертання українською при наявності посвідки переходу до пцу...одного отченаша прочитати - мало
Дык, об этом говорилось ещё весной
К большинству доходит, как к жирафам.
Кстати, откуда такая цифра? Как по мне она должна быть больше и...это в основном страны экватора.
Если б одна часть населения позаботилась о другой-планета изменилась бы.
Ведь можно в этих отсталых странах провести воду,наладить производства,обучить людей.
В наше время миллионы умирают от голода,подумать только
А мы все вспоминаем ПМВ,Голодомор.
А сколько у нам выкидывают еду,выкидывают деньги на глупости,проигрывают.
Щоб ви не робили, скільки б грошей не збирали, які б урожаї не вирощували, якщо населення землі буде десять мільярдів, то звичайно не буде чого їсти і головне не буде чого пити, бо вода прісна перетвориться в мочу!!!
Тому єдиний вихід із ситуації обмеження народжуваності за формулою, одна жінка - одна дитина і іншого не дано!
Проти країн які не дотримуватимуться обмеження народжуваності найжорстокіші санкції!
Читайте зебилы, история циклична. 1921-2021 г. Внесши на трон правнуков картавых мародеров "мудрый нарид" расплатится сполна за свою тупость и идиотизм. Когда ветхий корабль попадает в шторм команда не меняет старого капитана на молодую портовую девку.
Главное побольше необоснованных локдаунов.