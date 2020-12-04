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Новости За рубежом
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голод (147) ООН (3935)

Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросла с прогнозируемых 135 млн до 270 млн. Бизли подчеркнул, что несмотря на ситуацию, которая есть сейчас, 2021 может стать "катастрофическим". Гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.

Поэтому он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В ООН отмечают, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.

"Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - отметил Бизли.

При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
А еще спрашивают зачем был нужен коронавирус... Распил за распилом - причем в международных масштабах...
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05.12.2020 00:04
+14
Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 8430
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05.12.2020 00:02
+14
разве лжепандемия не для этого раскручивалась международными опг, целью которого - сокращение человечества на планете, вследствие падение экономик всех стран..
сейчас богатые нувориши, наивно полагают, что они переживут кризис и голод..
голодный народ - не будет сидеть и умирать дома, а выйдет на улицу для экспроприации и погромов в пользу голодающих..
сейчас зеленский и его кодла добивает экономику и бредит, что оно пересидит кризис..
зелемойские, в подвалах и по схронам будете прятаться от народа..
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05.12.2020 00:05
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Страница 2 из 2
Вот где наши властьимущие, раз такой прогноз, значит нужно кинуть все силы на сельхозпроизводство, то что будет востребовано то и нужно предложить, и по хорошей цене раз дефицит тем боле Украина располагает всем именно для этого земля родюча, климат благоприятный, люди трудолюбивые! Но как всегда никому ничего не нужно властьимущим! Печально....
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05.12.2020 00:35 Ответить
я не первый год наблюдаю огромные посевы подсолнечника, который полностью уничтожает плодородный слой.
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05.12.2020 00:42 Ответить
Лайк. В Молдове тоже самое. У Украины и Молдовы лучшая земля в Европе, почти везде чернозём, но то что делают фермеры с подсолнечником - это вредительство.
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05.12.2020 00:50 Ответить
від того чорнозему вже нічого не залишилось ... майже ...
то вже не та земля ...
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05.12.2020 03:55 Ответить
Извините, коррупция и законы.
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05.12.2020 01:01 Ответить
ну это вопрос к господарю этой пашни! мой знакомый фермер дает землям отдых, садит попеременно культуры... ну вообщем думает на перед... но фермер разный бывает, и так убивать землю может только какой то инвестор, которому сегодня нужносрубить а завтра пофиг!
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05.12.2020 11:34 Ответить
Треба вже давно розігнати цю імпотентну Організіцію Обдурених Націй, щоб не лякала міжнародну спільноту регулярними армагеддцями. Вже не знають, що їм ще вигадати. Який ще голод в наш час? Шо вони там нюхають?
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05.12.2020 01:12 Ответить
Хе-хе-хе Голод...
Кого первыми сьедят?
Самых жирных
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05.12.2020 01:12 Ответить
Самые жирные уже давно прибрали в свои лапы денежные потоки от экспорта продовольствия с Украины. Ничего не напоминает из истории? Например 33 год.
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05.12.2020 01:46 Ответить
Попов
На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4624 На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4970
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05.12.2020 02:05 Ответить
А цей священик дотримується божих заповідей про "чревоугодия"? А піст?
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05.12.2020 09:21 Ответить
НЕМА заповіді про чревоугодие ,але є - не побажай нічого ,що у наближеного твого.... На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4455
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05.12.2020 13:20 Ответить
чревоугодие - не заповедь, а один из 7 смертных грехов
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06.12.2020 16:33 Ответить
А че - нормальный,в чем то даже симпатичный......Все свое носит с собой....Прикинь наши денежные мешки сожравшие свои не свои деньги.....
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05.12.2020 13:17 Ответить
Казали, що колись країна була спроможна прогодувати 250000000 (двісті п*ятдесят мільонів) нужденних...
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05.12.2020 01:19 Ответить
Председателей ООН съедят первыми
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05.12.2020 01:36 Ответить
А що, були якісь надзвичайні природні катаклізми (вулкани, посухи)?. Чи світові війни що привели до розрухи? Прм пандемії ж ніде не забороняли виходити і працювати в сільському господарстві. Тому тут один посил: "Дайте, дайте нам гроші! І багато грошей!!"
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05.12.2020 01:51 Ответить
Така класна нагода.
Як же подібні можуть відмовитися ?
Тупі проститути-"журналісти" так файно розігнали хвилю ...
Примітиви-"політики" купилися ...
І тепер вся ця кліка дружно "піклується" про людей.
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05.12.2020 03:01 Ответить
Мучает вопрос - сколько платят безработным в Китае?
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05.12.2020 13:22 Ответить
Шо за туфту он несёт?270 миллионов голодных в поисках пищи способны завалить не только Матрицу,но и захватить Галактику
На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4982 На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 1807
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05.12.2020 02:02 Ответить
ну виростуть ціни на продовольство в два-три рази! НУ ТО Й ЩО???
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05.12.2020 02:23 Ответить
Подякуйте собі.
Ви десятки мільярдів доларів на вакцинку позбирали.
А тепер виявляється, що найбільш розрекламована, МОЖЛИВО, РАПТОМ діятиме АЖ три місяці.
Створили проблему на рівному місці і верещите.
При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".Источник: https://censor.net/ru/n3235166

Шо ? Перед цим була новина про =обсчєґо врага=: ковід.
Ви вже там домовтеся, як брехати. Бо бабки ви дуже любите, це - зрозуміло.
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05.12.2020 02:54 Ответить
Ну так на вакцине теперь кто-то будет делать офигенные деньги!
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05.12.2020 08:15 Ответить
Зараз вони її продаватимуть урядам.

Побачу когось з форумчан зі Штатів, перепитаю, бо читаю, що американці пишуть, ніби їх приманюють чеками на 1500$ за щеплення.

Оголосили, що до кінця вже цього року прищеплять 20 млн.
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05.12.2020 08:22 Ответить
Куда оон слила 19 триллионов баксов? По моим подсчетам, этого хватило бы, чтоб поголовно каждого негра в африке до 200 кг раскормить.
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05.12.2020 02:56 Ответить
Афро-африканца.
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05.12.2020 03:31 Ответить
Ну, вы знаете что делать. Хлиборобы будут вывозить зерно эшелонами, а мы будем пухнуть с голоду и жрать друг друга. Начинайте слушать кенибал корпс и проникаться атмосферой.
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05.12.2020 03:01 Ответить
А Зєля робить все, щоб продати українську землю. Кому? А яка різниця? Українською ця земля вже не буде ніколи. Ким будуть українці без землі? Нарід, який на цій теріторії не потрібний. Тому українців буде винищено. Як? А яка різниця?
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05.12.2020 04:07 Ответить
Зєлю геть. Дострокові
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05.12.2020 04:08 Ответить
ТНК купили цілі країни і тепер винищують там населення голодом. Скільки людей в світі помруть від голода, а скільки від ковіду? Гарантую, що різниця буде в тисячу разів і більше.
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05.12.2020 04:14 Ответить
Цей зовсім з катушок з'їхав. З юлі переключився на голод.
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05.12.2020 09:28 Ответить
"Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - отметил Бизли."
Источник: https://censor.net/ru/n3235166

А вы в Ухань обратитесь, ведь вас же Китай взял на содержание?
Ведь вы - китайские холуи?
Вот и дуйте за бабками в КПК!
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05.12.2020 04:33 Ответить
Як тільки перевішають ООН і ВООЗ, загроза "голоду" зникне, як роса на сонці. Разом з "Ковідом".
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05.12.2020 04:54 Ответить
не факт...може бути, як у 33..тільки цього разу на україну посунуть хліб з кукурудзою забирати не одна голодна росія, а весь голодний світ...
тому завчасно створюємо запаси галєт, кукурудзяних палочок і соломки солодкої до чаю...і видавати лише на звертання українською при наявності посвідки переходу до пцу...одного отченаша прочитати - мало
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05.12.2020 13:09 Ответить
Плюс раптові перевірки....
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05.12.2020 13:26 Ответить
плюс потужна армія, щоб боронити україну від світової навали голодних
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05.12.2020 13:37 Ответить
Есть выход: разрешить съедать умерших от коронавируса после их термообработки. На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 8624
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05.12.2020 07:01 Ответить
Скіки тобі рочків, шо таке пишеш?
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05.12.2020 08:19 Ответить
Не хочешь- не ешь... На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 7433
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05.12.2020 09:04 Ответить
это не выход: там, где нужно разрешение, будет коррупция...
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05.12.2020 13:41 Ответить
В сухом остатке - в 200 раз больше, чем от сопутствующих болезней инфицированных.
Дык, об этом говорилось ещё весной
К большинству доходит, как к жирафам.
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05.12.2020 09:43 Ответить
Білл Гейтс вже нагодував людство короновірусом створеним доктором Баріком для міжнародних фармкорпорацій.
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05.12.2020 10:15 Ответить
Даааа ...ООН, вот тогда петушок и клюнет вас всех в жопу. А вы выскажете глубокую озабоченность.
Кстати, откуда такая цифра? Как по мне она должна быть больше и...это в основном страны экватора.
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05.12.2020 10:32 Ответить
ООН - это шаражка чинуш, которая наваривается на откатах по закупкам "гуманитарки"! Если бы не плодились люмпены и неучи как мухи, то не было бы проблем ни с перенаселением, ни с голодом! Проблема должна быть решена естественым механизмом регулирования популяции не важно саранчи или людей!
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05.12.2020 10:46 Ответить
С одной стороны-куча миллиардеров,сорящих деньгами на любую прихоть,с другой-миллионы голодающих,больных детей.
Если б одна часть населения позаботилась о другой-планета изменилась бы.
Ведь можно в этих отсталых странах провести воду,наладить производства,обучить людей.
В наше время миллионы умирают от голода,подумать только
А мы все вспоминаем ПМВ,Голодомор.
А сколько у нам выкидывают еду,выкидывают деньги на глупости,проигрывают.
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05.12.2020 10:53 Ответить
Нехрін лупиться непомірно!!!
Щоб ви не робили, скільки б грошей не збирали, які б урожаї не вирощували, якщо населення землі буде десять мільярдів, то звичайно не буде чого їсти і головне не буде чого пити, бо вода прісна перетвориться в мочу!!!
Тому єдиний вихід із ситуації обмеження народжуваності за формулою, одна жінка - одна дитина і іншого не дано!
Проти країн які не дотримуватимуться обмеження народжуваності найжорстокіші санкції!
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05.12.2020 11:05 Ответить
Голодомор в Україні (1921-1923) - Вікіпедія

Читайте зебилы, история циклична. 1921-2021 г. Внесши на трон правнуков картавых мародеров "мудрый нарид" расплатится сполна за свою тупость и идиотизм. Когда ветхий корабль попадает в шторм команда не меняет старого капитана на молодую портовую девку.
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05.12.2020 11:06 Ответить
))а місяць назад усі тут так розпинались,що ковід - це не видумки,це ужас)),треба дотримуватись карантину,носити маски,це не змова - це вірус,супер мега крутий...Дибіл..їди , хавайте далі інформаційні заливи в ваші голови, трамп програв - зявилась вакцина і падає статистика,за рік ніхто вже і не памятатиме про ковід, а від голоду і війни будуть знищені не 270,а яу мінімум 500 мільйонів жителів, але це так нікому не цікаво,поки 90%+ будуть бидлом і баранами ,поти ними будуть маніпулювати ,як стадом.
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05.12.2020 11:44 Ответить
Каждый год от голода умирает значительно больше. Типа обратили внимание лет через столько то. Их так голодные волнуют, ага, прям как собственные карманы.
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05.12.2020 14:57 Ответить
Но это же мелочи, да?
Главное побольше необоснованных локдаунов.
На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 1117
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05.12.2020 17:00 Ответить
а як же вірус??? всьо прапало...
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05.12.2020 20:24 Ответить
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