МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко
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В Министерстве внутренних дел предлагают рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств или иным образом рассмотреть уголовное наказание за ее подделку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером. заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Есть нюанс относительно подделки вакцин. Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины к "сильнодействующим лекарственным средствам"? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина - не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие "фальсификация лекарственных средств". И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают", - сказал Геращенко.
Также замминистра обратился к украинцам с призывом не покупать вакцины в интернете.
"Вакцинироваться стоит только в органах здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии. И никакой самодеятельности. Иначе вы просто потратите свои средства зря. Уколетесь в лучшем случае - плацебо, в худшем - каким-то ядом ", - отметил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
2. Ваше питання не розумію. Я при владі не була. За бардак населення теж несе свою частку відповідальності.
Странно...
Тяжёлая наследственность.
Так час летить.
Ти певно тут недавно ..Бо всі *старожили * знали *деда Сенатора * .який зранку давав *зяряд жартів * та *опусів * про життя в *совдепії * .
І вони одним ніком користуються ?
Було спершу відчуття - ніби не та людина.
Але подумала - нік той самий, тобто , Сенатор той самий.
Свою зробили ? Чиюсь купуватимуть ?
Їм же більше всіх треба ?
"В стране сейчас разрабатываются 11 вакцин, пять из них находятся на стадии клинических испытаний."
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Їх навіть не спитають.
І нікому не скажуть.
Ввести смертную казнь за подделку или недовложение действующего вещества - любых препаратов продающихся в аптеке!.