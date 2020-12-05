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МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел предлагают рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств или иным образом рассмотреть уголовное наказание за ее подделку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"  в пятницу вечером. заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Есть нюанс относительно подделки вакцин. Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины к "сильнодействующим лекарственным средствам"? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина - не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие "фальсификация лекарственных средств". И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают", - сказал Геращенко.

Также замминистра обратился к украинцам с призывом не покупать вакцины в интернете.

"Вакцинироваться стоит только в органах здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии. И никакой самодеятельности. Иначе вы просто потратите свои средства зря. Уколетесь в лучшем случае - плацебо, в худшем - каким-то ядом ", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Та за будь-яку підробку ліків потрібно вводити кримінальну відповідальність, як за тероризм.
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05.12.2020 02:14
+10
Ааааа у нас нет уголовного наказания за подделку медикаментов? Серьезно, он в себе вобще этот чувак?
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05.12.2020 03:30
+7
Ідіоти... За підробку лікарських засобів є карна відповідальність- від 5 до 8 років позбавлення волі.
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05.12.2020 06:46
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Та за будь-яку підробку ліків потрібно вводити кримінальну відповідальність, як за тероризм.
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05.12.2020 02:14 Ответить
за подделку Президента, за подмену на приЗЕденыша не надо?
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05.12.2020 12:30 Ответить
Та давай сразу гадюк штрафовать Геращенко!Вони ж носители ядовитых речовин! МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1788
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05.12.2020 02:19 Ответить
А за фальшиві результати тестів яка і чия відповідальність ?
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05.12.2020 02:49 Ответить
это к пальчевскому с бубочкой - лично на прием НАДА... Кста, канадский усь NADA - довольно таки гудственный.
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05.12.2020 07:03 Ответить
ЗА ЛЮБУЮ ПОДДЕЛКУ!! ЛЕКАРСТВ И ПРОДУКТОВ!!! Ответственность за преступления это признак цивилизации.БАРАНЫ во власти как и в барыжной тоже :ЕСЛИ ЭТИМ ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕ ВЫ тогда почему этот бардак столько тянется?
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05.12.2020 08:56 Ответить
1. Мені вистачає здорового глузду навіть без знання юриспруденції, щоб розуміти, що за подібні злочини є відповідальність. Якого Геращенко випхався зі своєю пришелепкуватою "ініціативою" - я не знаю.
2. Ваше питання не розумію. Я при владі не була. За бардак населення теж несе свою частку відповідальності.
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05.12.2020 09:00 Ответить
Ааааа у нас нет уголовного наказания за подделку медикаментов? Серьезно, он в себе вобще этот чувак?
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05.12.2020 03:30 Ответить
законодатели считают,что подорожник подделать невозможно МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9299
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05.12.2020 09:04 Ответить
Наивные люди. Аваков попросил Геращенко замутить схему чтобы менты напрямую смоли обилечивать фарммафию. Не о какой законности нет речи. Следите за руками как говорят фокусники.
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05.12.2020 12:30 Ответить
Ідіоти... За підробку лікарських засобів є карна відповідальність- від 5 до 8 років позбавлення волі.
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05.12.2020 06:46 Ответить
Ну в поддельной наверняка будет чистая вода, хоть не повредит,в отличие от настоящей МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1413
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05.12.2020 06:49 Ответить
наказание - через повешанье... дурбыцалы... если вакцина с госпредприятий будет бесплатной для населения, то никто ее не будет подделывать, бо понту с того. Вот бы закон через повешанье приняли для оФФшорников.
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05.12.2020 07:01 Ответить
направление мысли правильное. но хочу эту мысль продолжить. если Антошку волнует подделка вакцины то он точно знает,что всех или даже половину населения вакцинировать никто не собирается. заранее планируется нехватка вакцины при ажиотажном спросе.где дефицит,там и подделки.
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06.12.2020 18:39 Ответить
За РАБссиянский Вакцинарий "Спутник" низзя сажать... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8973мышибраття....
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05.12.2020 07:03 Ответить
А это - бактериологическое оружие
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05.12.2020 07:10 Ответить
Тю, вы омеригу тока открыл. Там не стока таукитайцы замешаны, скока на вороговi шапка горить... коронавирус еще не дошел до нас, а в январе кацапы заявили, шо у них уже 5 вакцин готовы к использованию.
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05.12.2020 07:16 Ответить
МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3874 Помню,было дело...
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05.12.2020 07:19 Ответить
МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8176
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05.12.2020 11:18 Ответить
помиловать? МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2487
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05.12.2020 07:12 Ответить
МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9867....
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05.12.2020 07:14 Ответить
шо , хутин сдох?
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05.12.2020 07:18 Ответить
Странные вы люди. Нафик вам это ***** застряло в глотке! Живите вы счастливо и не поминайте его никогда, как будто не существует.
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05.12.2020 11:20 Ответить
Не существует? ваши слова та до Бога. АМИНЬ !
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05.12.2020 13:35 Ответить
*как будто*,- сказано.
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05.12.2020 13:37 Ответить
фух, най буде хоч так. Але ж бо на серцi легкiсть пiшла.
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05.12.2020 13:44 Ответить
МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6216

МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7410
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05.12.2020 07:21 Ответить
Меня называли Бандерой еще в 1989 году,когда заканчивал службу в советской дохлой армии... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6856
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05.12.2020 07:20 Ответить
И не посадили?
Странно...
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05.12.2020 07:23 Ответить
Перестройка шла дерьма советского.... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9322типа Шариковы сменяли Швондеров...
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05.12.2020 07:26 Ответить
Так ты ещё молодой...
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05.12.2020 07:33 Ответить
51 год был недавно
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05.12.2020 07:35 Ответить
Я бы дал больше.
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05.12.2020 07:36 Ответить
Младшему брату 47...и он тоже Сенатор,но ленится сюда царапать... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1282
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05.12.2020 07:37 Ответить
Значит, это у вас наследственное... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6170
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05.12.2020 07:40 Ответить
..А все таки батько був більш жартівливим МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7235
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05.12.2020 07:40 Ответить
И он Сенатор. МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 659
Тяжёлая наследственность.
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05.12.2020 07:41 Ответить
..Забув скільки там *діду-сенатору* було ..Здається за 75
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05.12.2020 07:41 Ответить
Отец умер 3 года назад...71 год был
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05.12.2020 07:43 Ответить
Вже три роки ...
Так час летить.
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05.12.2020 07:48 Ответить
Та да, МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2942 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2942
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05.12.2020 07:49 Ответить
То це він тут дописував?
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05.12.2020 07:49 Ответить
мені теж цікаво
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05.12.2020 08:07 Ответить
Стронг Рок..?
Ти певно тут недавно ..Бо всі *старожили * знали *деда Сенатора * .який зранку давав *зяряд жартів * та *опусів * про життя в *совдепії * .
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05.12.2020 07:44 Ответить
Отец не умел вбрасывать фото и ссылки сюда.
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05.12.2020 07:48 Ответить
..Я пам*ятаю ....Він навіть писав *Прийде синуля ..закине фоткі та інш * .
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05.12.2020 07:56 Ответить
Было дело,правда не часто
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05.12.2020 08:01 Ответить
Я пам'ятаю, але різниці не помітила.
І вони одним ніком користуються ?
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05.12.2020 08:09 Ответить
Ник - по наследству /как бы/. Нну, и стиль - заодно. Большинство не уловило разницы. Я - в том числе, пока случайно не прочла...
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05.12.2020 10:09 Ответить
Я теж не зрозуміла.
Було спершу відчуття - ніби не та людина.
Але подумала - нік той самий, тобто , Сенатор той самий.
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05.12.2020 15:18 Ответить
Зеля смеет над Украиной,я смеюсь над Быдлом Кремля... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4571
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05.12.2020 07:36 Ответить
Царство небесне Вашому батькові.Я не знав.
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05.12.2020 12:18 Ответить
какая сообразительность !
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05.12.2020 07:47 Ответить
Антошка а кто ее покупать в инете будкт...если вы зеленые скоты говорите что вакцинация будет бесплатной??
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05.12.2020 08:12 Ответить
До речі, ніхто не в курсі, що там китайці про вакцину кажуть ?
Свою зробили ? Чиюсь купуватимуть ?
Їм же більше всіх треба ?
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05.12.2020 08:38 Ответить
багато не говорять... але наче б то тестують. В організації (про яку нам вже набили голову) COVAX, лише у Китая та Індії потенційно достатньо розвинута фармацевтика.
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05.12.2020 08:51 Ответить
Якраз щойно натрапив у новинах на таку інформацію:
"В стране сейчас разрабатываются 11 вакцин, пять из них находятся на стадии клинических испытаний."
Це звідси: Вирусолог объяснил, почему на «родине» коронавируса Китае прекратилась пандемия COVID-19
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05.12.2020 08:54 Ответить
Жаль китайців.
Їх навіть не спитають.
І нікому не скажуть.
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05.12.2020 09:07 Ответить
КОгда кацапы в январе заявляли , шо у них 5 вакцин уже готовы, китайцы бахвалились двумя или тремя.
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05.12.2020 13:42 Ответить
купувати в інтернеті??? МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 і доставка НП?!! МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 юморист. він чи взагалі "чистий лист," чи стєбається?
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05.12.2020 08:46 Ответить
От неправильной вакцины, козлёночком станешь?
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05.12.2020 09:21 Ответить
В аптеках Украины продаётся процентов 30 фуфломицина, и лизоблюда это никогда не интересовало. Так о чем это он сегодня?
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05.12.2020 09:14 Ответить
Если ею вакцинировать депутатов, то надо премии выписывать!)
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05.12.2020 09:21 Ответить
В Египте за подделку лекарств - смертная казнь.
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05.12.2020 09:51 Ответить
Це означає що вакцинація є гешефтна і дуже вигідна для міжнародних і доморощених бариг.
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05.12.2020 10:26 Ответить
Уведите что угодно, суд решает наказывать или нет! Разве нет? Венедиктова не задекларировала имущество например - суд дело закрыл,.
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05.12.2020 10:41 Ответить
Вот гад, переживает, как бы финансовые потоки мимо барского кармана не прошмыгнули.
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05.12.2020 10:58 Ответить
Что этот Антон чудит? Дело же не в том, чтобы придумать какое-то уголовное наказание, дело в том, что суды никого за 6 лет не наказали по самым серьезным статьям, придумывают разные отмазки со штрафами или дают такие статьи, которые через неделю другой суд снимает. Сегодня можно и расстрел ввести, а суды могут перевернуть дело так, что расстреливаемому нужно давать Государственную премию.
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05.12.2020 11:21 Ответить
очередной вкид для овец от сабакова, а что за подделку лекарств нет ответственности?
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05.12.2020 12:57 Ответить
Почему только вакцины?
Ввести смертную казнь за подделку или недовложение действующего вещества - любых препаратов продающихся в аптеке!.
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05.12.2020 16:55 Ответить
Російський уряд займається підробкою вакцини . Вже випустили , пробують комусь втулити .
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05.12.2020 17:22 Ответить
Антоша. А ты какое отношене имеешь к вакцине? Что вляпался и теперь хочешь лапки помыть?
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05.12.2020 21:29 Ответить
 
 