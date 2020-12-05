Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Отмечается, что бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.
В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.
"С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - подчеркнули в штабе.
Так, недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно оповестили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Дякують блазню і ко мало не щодня.
І їхнім безпосереднім командирам ?
Ни какие ОБСЕ или СЦКК, не в состоянии засечь снайпера. Поэтому, если непосредственный командир, которому подчиняется снайперская группа, решит покласть на вышестоящих большой и толстый и скажет снайперам -"работайте", то они и будут работать, пока их не остановит либо команда "отставить", либо контрснайпер.
Пошукайте. То влітку було.
Издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
запрет на применение огня, включая снайперский;
запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;
вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.
*Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий.
Командир взвода, это тоже - "соответствующее руководство Вооруженных сил Украины".
Если рядовой боец докладывает ему - " похоже к нам гости, 150-200 метров", то он, в соответствии с этим документом, в принципе в праве дать распоряжение - "всем полная боевая готовность, наблюдать, в случае преодоления ДРГ наших минных заграждений огонь на поражение".
В. Зеленский
або
все є реклама, крім некролога
Pavel Gukasov
2 ч.
Вчора на Клавдієвській фабриці стався інцидент, який вимагає моїх коментарів як представника керівництва фабрики.
Основою конфлікту стали кульки з лого російської армії, які відвідувачі побачили під час екскурсії на фабриці. Хочу зауважити, що фабрика веде активну діяльність в сфері освіти, розваг і внутрішнього туризму, а також розвиває проекти і бізнеси не тільки на території України, а й за її межами, під моїм керівництвом. Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була російська федерація.
У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. Економічна криза та введення карантинних заходів, призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики, тому розвиток нових проектів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення.
На даний момент тираж ліквідовано.
Дана конфліктна ситуація дала мені поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль.
Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших.
Я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики ..
в.о. голови правління Гукасов П І