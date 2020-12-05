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Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Отмечается, что бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.

Читайте также: Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

"С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - подчеркнули в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно оповестили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.

Оккупанты РФ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, ранен боец 01
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Топ комментарии
+9
видно зарабатывать на крови выгодно, раз война продолжается! так что прыЗЕдент обманул свой лохторат?
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05.12.2020 08:21
+5
Та нічого. Просто з гармат трохи обстріляли неприцільно і снайпер непрецільно стріляв. А так все добре. тиша. Мир.
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05.12.2020 08:23
+5
***, сколько можно уже называть это режимом прекращения огня
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05.12.2020 09:15
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так вроде же перестали стрелять..., что им еще нужно?
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05.12.2020 08:18 Ответить
видно зарабатывать на крови выгодно, раз война продолжается! так что прыЗЕдент обманул свой лохторат?
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05.12.2020 08:21 Ответить
Та нічого. Просто з гармат трохи обстріляли неприцільно і снайпер непрецільно стріляв. А так все добре. тиша. Мир.
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05.12.2020 08:23 Ответить
ПВО молодых наротных резерваций приведены в полную боеготовность
Окупанти РФ за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню, поранено бійця - Цензор.НЕТ 2860
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05.12.2020 08:37 Ответить
Снайпери ворога мають повну свободу дій. Окупанти РФ за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню, поранено бійця - Цензор.НЕТ 2914
Дякують блазню і ко мало не щодня.
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05.12.2020 08:40 Ответить
ВСЕ снайперы ВСЕГДА (и до 7 июня 14-го, и после, и после 20 мая 19) имели полную свободу действий. Засечь снайпера и запретить ему "работать" может только контрснайпер либо его непосредственный командир который отправляет его "работать".
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05.12.2020 10:25 Ответить
І хто ж заборонив працювати нашим контрснайперам ?
І їхнім безпосереднім командирам ?
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05.12.2020 20:30 Ответить
Слово "все", в первом предложении моего комментария, означает что совсем все, вне зависимости кто им запрещает/разрешает, "та сторона" или "эта".
Ни какие ОБСЕ или СЦКК, не в состоянии засечь снайпера. Поэтому, если непосредственный командир, которому подчиняется снайперская группа, решит покласть на вышестоящих большой и толстый и скажет снайперам -"работайте", то они и будут работать, пока их не остановит либо команда "отставить", либо контрснайпер.
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05.12.2020 21:21 Ответить
Якщо ви не в курсі наказів вашого верховного головнокомандувача і його ж "мирних ініціатив" тобто, заборон ЗСУ захищати Україну і захищатися, то я вам їх наводити не буду.
Пошукайте. То влітку було.
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05.12.2020 21:40 Ответить
«Меры по усилению режима прекращения огня
Издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
запрет на применение огня, включая снайперский;
запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;
вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.
*Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий.


Командир взвода, это тоже - "соответствующее руководство Вооруженных сил Украины".
Если рядовой боец докладывает ему - " похоже к нам гости, 150-200 метров", то он, в соответствии с этим документом, в принципе в праве дать распоряжение - "всем полная боевая готовность, наблюдать, в случае преодоления ДРГ наших минных заграждений огонь на поражение".
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06.12.2020 10:36 Ответить
Щось я на мапі не находжу Артьомовска Окупанти РФ за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню, поранено бійця - Цензор.НЕТ 3289
Окупанти РФ за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню, поранено бійця - Цензор.НЕТ 8188
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05.12.2020 08:40 Ответить
бойцы были в красной армии...
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05.12.2020 08:47 Ответить
Боец он и в Африке боец..В Кр.армии были красноармейцы
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05.12.2020 18:01 Ответить
Как можно нарушать то, чего нет? Что за "режим прекращения огня"? Кто его соблюдает? П.С. Наша Конституция, 65-я статья, не рекомендует, а просто обязывает стрелять в оккупантов. Но всем пофиг. Лень даже Конституцию поменять. "Защита территориальной целостности - не обязанность граждан Украины, а личное решение Президента либо и.о. Президента".
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05.12.2020 08:59 Ответить
Зеленский скурил Конституцию до апреля 2019 года
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05.12.2020 10:18 Ответить
***, сколько можно уже называть это режимом прекращения огня
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05.12.2020 09:15 Ответить
до конца каденции зеленского
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05.12.2020 10:18 Ответить
пошел вон, тварь русская!
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05.12.2020 10:19 Ответить
Питання до "Говнокомандуючого" і "зіц-Говнокомандуючого" - поранення військовослужбовця як реєструвалося - як "нещасний випадок"? Чи як "казус"? Бо вогонь же вівся, як ви пишете завжди, "неприцільний", тому, про поранення в бою" мову вести не можна?...
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05.12.2020 10:11 Ответить
нещатсный випадок
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05.12.2020 10:17 Ответить
Перемирие, это когда ввели премию за "просто не стрелять в ответ".
В. Зеленский
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05.12.2020 10:16 Ответить
Швидкого одужання нашому воїну.
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05.12.2020 10:21 Ответить
здрастуй, дупо, Новий год...
або
все є реклама, крім некролога

Pavel Gukasov
2 ч.
Вчора на Клавдієвській фабриці стався інцидент, який вимагає моїх коментарів як представника керівництва фабрики.
Основою конфлікту стали кульки з лого російської армії, які відвідувачі побачили під час екскурсії на фабриці. Хочу зауважити, що фабрика веде активну діяльність в сфері освіти, розваг і внутрішнього туризму, а також розвиває проекти і бізнеси не тільки на території України, а й за її межами, під моїм керівництвом. Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була російська федерація.
У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. Економічна криза та введення карантинних заходів, призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики, тому розвиток нових проектів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення.
На даний момент тираж ліквідовано.
Дана конфліктна ситуація дала мені поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль.
Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших.
Я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики ..
в.о. голови правління Гукасов П І
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05.12.2020 10:51 Ответить
 
 